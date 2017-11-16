Het 1e hypotheekgesprek

Het eerste hypotheekgesprek is gratis. Je zit dan nog nergens aan vast. De adviseur geeft je algemene informatie over het afsluiten van een hypotheek. En samen bekijken jullie hoeveel je ongeveer kunt lenen voor een huis.

Lees meer over hypotheek afsluiten met of zonder advies.

Tip: check de vergelijkingskaart

Vóór het adviestraject begint, moet de adviseur je de vergelijkingskaart geven. Hierin staat wat de kosten van het advies zijn en welke diensten de adviseur daarvoor levert. Ook moet duidelijk zijn hoe onafhankelijk het advies is. Heb je een overlijdensrisicoverzekering nodig? Kijk dan of je hier nog apart advies- en/of afsluitkosten voor betaalt.

Het adviesgesprek

Heb je getekend voor de aankoop van een huis? En heb je een goed gevoel overgehouden aan het 1e gesprek met de hypotheekadviseur? Dan is het tijd voor het adviesgesprek. De adviseur neemt hierbij je persoonlijke situatie en je hypotheekwensen door. Ook kijkt hij/zij naar je financiële situatie om na te gaan of je wensen haalbaar zijn. Zijn jullie eruit? Dan start de adviseur de hypotheekaanvraag. Als de aanvraag akkoord is, ontvang je een hypotheekofferte.

Tip: check vooraf hypotheekrentes

Zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je op de hoogte bent van de huidige hypotheekrentes van verschillende aanbieders. Kijk daarbij ook naar de voorwaarden. Bekijk vóór het gesprek onze hypotheekrentevergelijker.

Vragen over de hypotheekaanvraag

Vragen over een huis kopen

Vragen over je hypotheek meeverhuizen

Vragen over de hypotheek oversluiten