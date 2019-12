Overlijdensrisicoverzekering en je hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als je tijdens de afgesproken looptijd komt te overlijden. Deze polis sluit je vaak af in combinatie met een hypotheek. Hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering en wanneer is hij nodig?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering (ORV)?

Met een overlijdensrisicoverzekering dek je het financiële risico van overlijden af gedurende de looptijd van de polis. Overlijd je vóór de einddatum van de verzekering, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit aan je nabestaanden.

Degene op wiens leven de verzekering is afgesloten, is de verzekerde.

De begunstigde is degene die de uitkering ontvangt.

Bij bijna alle verzekeraars kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op 2 levens, bijvoorbeeld op je eigen leven en dat van je partner. Meestal is dan de achterblijvende partner de begunstigde, maar ook je kinderen kunnen begunstigden zijn.

Wanneer nodig?

Als je bezig ben met de hypotheek voor een nieuw huis, vraag je je misschien af of je een overlijdensrisicoverzekerering nodig hebt. Een aantal banken stelt een overlijdensrisicoverzekering verplicht, bijvoorbeeld voor het deel van de hypotheek dat uitkomt boven de 80% van de woningwaarde.

Of het nou verplicht is of niet, het is wel verstandig een overlijdensrisicoverzekering te overwegen als je met zijn tweeën bent of een gezin hebt. Zoek uit wat er gebeurt als 1 van de 2 komt te overlijden. Hoe hoog is jullie nabestaandenpensioen? Is het inkomen of spaargeld van de achterblijvende partner voldoende om in het huis te kunnen blijven wonen?

Als er kinderen zijn, dan moet de achterblijvende ouder misschien minder gaan werken of de kosten voor kinderopvang gaan omhoog. Dan komt de financiële klap nog harder aan. Een overlijdensrisicoverzekering verlicht in ieder geval de financiële pijn.

Overlijdensrisicoverzekering en NHG

Tot en met 2017 moest je meestal bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Sinds 2018 is dit niet langer meer verplicht. Dat wil niet zeggen dat het altijd slim is om je niet te verzekeren. Kijk samen met je hypotheekadviseur of je een overlijdensrisicoverzekering nodig hebt.

Overlijdensrisicoverzekering en je gezondheid

Wie een overlijdensrisicoverzekering afsluit, moet een gezondheidsverklaring invullen. Kom je boven een bepaald verzekerd bedrag (voor 2019 is dat €278.004), dan vragen verzekeraars een medische keuring. Ben je niet gezond, dan kan de verzekeraar de premie verhogen. Je bent dan niet verplicht om de verzekering ook af te sluiten, maar je bent dan ook niet verzekerd. Heb je zo'n verzekering nodig en ben je niet gezond, begin dan op tijd met afsluiten: het kan lang duren voordat de verzekering geregeld is.

Overlijdensrisicoverzekering vaak niet verplicht

Heb je zelf geen behoefte aan een overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld omdat je alleen bent of omdat je partner ook het huis kan betalen als jouw inkomen wegvalt? Bij veel banken is het niet noodzakelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit is onder meer het geval bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek bij:

ABN Amro Munt Hypotheken Aegon Nationale-Nederlanden ASR NIBC Direct Centraal Beheer Rabobank Colibri Hypotheken Robuust Hypotheken Florius SNS Bank Hypotrust (Comfort en Comfort Profijt) Syntrus Achmea ING Triodos Bank IQwoon Vista Hypotheken Merius Volksbank (Duitse Volksbank Hypotheek) MoneYou Woonfonds

Bron: Moneyview, 11 november 2019

Gelijkblijvende of dalende uitkering

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Let daarom bij de keuze op de verschillende mogelijkheden:

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Hierbij spreek je een vast uitkeringsbedrag af met de verzekeraar. Dit bedrag en de maandpremie blijven gelijk gedurende de gehele looptijd van de verzekering. Dit is bijvoorbeeld verstandig in combinbatie met een aflossingsvrije hypotheek.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïteitenhypotheek is het gebruikelijk om ook te kiezen voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij deze overlijdensrisicoverzekering gaat het verzekerde bedrag elke maand iets omlaag en de premie iets omhoog. Per saldo blijft de maandpremie de hele looptijd gelijk.

Betaal je 3% hypotheekrente, kies dan ook voor een 3% dalende verzekering. De verzekerde som gaat dan in hetzelfde tempo omlaag als de hypotheekschuld. Zo ben je steeds goed verzekerd, maar betaal je niet teveel premie.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Sluit je een lineaire hypotheek, kies dan voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij daalt het verzekerde bedrag met een gelijk bedrag per jaar.

Vrije verzekeraarkeuze

Een bank mag bij de hypotheekaanvraag de voorwaarde stellen dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, maar je bent wel vrij om die af te sluiten bij een verzekeraar van jouw keuze. De premieverschillen zijn groot, dus het loont om meerdere offertes op te vragen.

Lees meer: