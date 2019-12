Senioren en overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek

Overlijdensrisicoverzekeringen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je op letten? In bepaalde gevallen eist de bank een overlijdensrisicoverzekering (ORV), maar voor veel senioren is dat te duur. Welke mogelijkheden blijven er over?

Wanneer is een overlijdensriscoverzekering verplicht

Als je hypotheek hoger is dan 80% van de woningwaarde, stellen de meeste banken een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verplicht. Het verzekerde bedrag is minimaal het verschil tussen de hoogte van de hypotheekschuld en de woningwaarde.

Het afsluiten van een ORV is voor senioren vaak erg duur. Dit komt door het hogere overlijdensrisico vanwege de hogere leeftijd. De maandlasten gaan ook omhoog, omdat senioren vaak meer en sneller moeten aflossen. De ORV stopt bij uiterlijk de 80-jarige leeftijd en de bank eist dat de hypotheekschuld op dat moment gelijk is aan maximaal 80% van de woningwaarde.

Sinds 2018 is een ORV bij hypotheken met NHG niet meer verplicht.

Wanneer niet nodig?

Heb je zelf geen behoefte aan een overlijdensrisicoverzekering? Bijvoorbeeld omdat je alleen bent of omdat je partner ook het huis kan betalen als jouw inkomen wegvalt? Bij sommige banken is het dan niet nodig om een ORV af te sluiten, ook niet boven 80% van de woningwaarde. Banken die hieraan onder andere aan meewerken zijn:

a.s.r.

ABN Amro

Aegon

Attens Hypotheken

Centraal Beheer

Florius

HollandWoont Hypotheken

Hypotrust

ING

MoneYou

Munt Hypotheken

Nationale-Nederlanden

Rabobank

Robuust Hypotheken

Syntrus Achmea

Triodos Bank

Woonfonds

Bron: MoneyView, peildatum: 5-12-2019

Afsluiten tot welke leeftijd?

Meestal ligt de maximale aanvangsleeftijd tussen de 65 en 70 jaar. Bij enkele banken (Aegon, Florius) is de verzekering al niet meer afsluitbaar zodra je ouder bent dan 60. Verzekeraars hebben uiteenlopende leeftijden voor zowel de maximum aanvangsleeftijden als eindleeftijden van een ORV.

Tip: kies scherpe looptijd

Je kunt als senior veel geld besparen op je nieuwe ORV. Dit doe je door de looptijd precies te laten aansluiten op de periode dat de hypotheek hoger is dan de grens die de bank aanhoudt voor een verplichte ORV. Dat kan bij de meeste banken.

Bij een annuïteitenhypotheek van 100% van de woningwaarde en een hypotheekrente van 3% is de lening na iets meer dan 8 jaar 80% van de waarde van de woning. Meestal heb je dan geen ORV meer nodig. Start je met een hypotheek van 90% van de woningwaarde, dan bereik je dit punt al na 5 jaar.

Besparen op bestaande overlijdensverzekering

Heb je al een overlijdensrisicoverzekering die is verpand aan de hypotheek? Misschien kan het verzekerde bedrag omlaag of is de polis helemaal overbodig. Het uitgangspunt is dat je partner financieel niet in de problemen komt na jouw overlijden. Als de polis is verpand aan de hypotheek moet de bank eerst toestemming geven. Als er ondertussen voldoende is afgelost op de lening, gaat de bank meestal akkoord met een verlaging of opzegging. Voor het opheffen van de verpanding, rekent de bank soms een kleine vergoeding. Een enkele keer ben je verplicht hiervoor een tussenpersoon in te schakelen.

