Een hypotheekadviseur inschakelen

Wat doet de hypotheekadviseur voor je?

Een hypotheekadviseur geeft je persoonlijk advies bij het afsluiten van je hypotheek en bemiddelt tussen jou en de hypotheekverstrekker. Hij kijkt welke hypotheek het beste past bij jouw situatie en zorgt dat het hele proces van a tot z in goede banen wordt geleid.

Hoe vind je een adviseur?

Via de Consumentenbond kun je telefonisch hypotheekadvies krijgen. Wil je liever langsgaan bij een hypotheekkantoor, kies dan een adviseur via Advieskeuze. Zij geven een overzicht van adviseurs in de buurt.

Hypotheek nodig? Maak een afspraak! De voordelen van Hypotheekadvies van de Consumentenbond: Onafhankelijk advies

Telefonisch advies terwijl je thuis achter je laptop zit

Voordelig: afsluiten kost slechts €1500 voor starters, €1700 voor doorstromers. Zzp'ers betalen altijd €1950 . Maak een gratis belafspraak

Soorten adviseurs

Heb je iemand op het oog en wil je een gesprek aangaan? Zoek dan eerst uit wat voor een soort adviseur het is. Er zijn 4 mogelijkheden. De adviseur:

is in dienst van één aanbieder, bijvoorbeeld een bank. De adviseur kan meestal alleen hypotheken bij die aanbieder afsluiten. SNS Bank is een uitzondering en verkoopt ook hypotheken van 7 andere aanbieders. werkt samen met een klein aantal aanbieders. De adviseur geeft advies en selecteert een hypotheek uit het beperkte aantal hypotheekaanbieders waarvoor hij kan afsluiten. werkt samen met veel/vrijwel alle aanbieders. geeft alleen advies maar sluit geen producten af, bijvoorbeeld een onafhankelijk financieel planner.

Bij optie 1 en 2 is het dus niet per se zo dat je de hypotheek kunt afsluiten die voor jou het voordeligst is.

Tip 1: lees voor je naar een hypotheekadviseur gaat, het dienstverleningsdocument (dvd) op de website van de adviseur. Hierin staat wat hij voor je doet, of er veel of weinig hypotheekaanbieders met elkaar worden vergeleken en hoe hoog de advieskosten zijn.

Tip 2: Hypotheekadvies bij een bank is vaak wat goedkoper dan het advies van een adviseur die bij een keten werkt. Bedenk wel dat de advieskosten minder belangrijk zijn dan het hypotheektarief. Bij een hypotheek van €300.000 verdien je de advieskosten van €3000 al terug als je 0,1% rente betaalt bij een renteperiode van 10 jaar.

Hoeveel betaal je voor hypotheekadvies?

Doorstromers op de woningmarkt betalen voor een persoonlijk hypotheekadvies inclusief afsluiten gemiddeld zo'n €2300. Starters betalen meestal een paar 100 euro minder, ondernemers juist meestal meer. De laagste tarieven liggen rond de €1000. Bij de Consumentenbond kun je ook terecht voor telefonisch hypotheekadvies, voor €1500 (€1750 voor zzp'ers).

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Het is belangrijk dat je de adviseur vertrouwt en dat je er een klik mee hebt. De meeste financieel adviseurs bieden een gratis eerste gesprek aan. Bereid dit kennismakingsgesprek goed voor. Zoek vooraf uit, welke banken de laagste hypotheekrente én de beste voorwaarden bieden en vraag of hij met die banken zaken doet. Vraag verder of de kosten van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zijn inbegrepen in het advies; dit staat meestal niet duidelijk in het dienstverleningsdocument.

Wat als je een klacht hebt over een adviseur?

Heb je een klacht over je adviseur, dan moet je die eerst met hem bespreken. Kom je er niet uit, dan kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid onderzoekt of bemiddelen mogelijk is. Lukt dat niet, dan doet de Geschillencommissie van het Kifid uitspraak.

Lang niet alle adviseurs accepteren die uitspraak als bindend. Dit betekent, dat je gelijk kunt krijgen van het Kifid, maar dat de dienstverlener die uitspraak naast zich neer kan leggen. Je moet dan alsnog naar de rechter. Kies dus voor een adviseur die de uitspraken van het Kifid accepteert. Zoek jouw adviseur op in het Kifid Register.

Heb je een klacht over een bankmedewerker waarbij integriteit een rol speelt en je geen schadevergoeding eist, dan kun je terecht bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Bekijk ook: