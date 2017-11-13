Taxatie nodig voor hypotheek?

Wil je een hypotheek afsluiten of wijzigen, dan moet je bijna altijd de marktwaarde van je woning aantonen. Dat kan op verschillende manieren. Bekijk of een gratis of goedkope taxatie voldoende is in jouw situatie. Accepteert je bank die niet? Vraag dan een taxatierapport aan. Die is een stuk duurder.

Let op! Een waardebepaling van de makelaar kun je niet gebruiken voor je hypotheek. Je bank accepteert die niet.

Gratis taxatie: WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag

Soms is de gratis WOZ-beschikking (WOZ-opgave) of het gratis WOZ-taxatieverslag voldoende.

Wanneer kan ik de WOZ gebruiken?

Een aantal hypotheekaanbieders accepteert de WOZ-beschikking als je ze vraagt om de risico-opslag van je hypotheekrente te verlagen. Maar niet allemaal. En sommige gaan alleen akkoord met het WOZ-taxatieverslag. Kijk in ons overzicht van alle aanbieders als je wilt weten hoe het zit bij je eigen geldverstrekker.

Allianz, Attens en Syntrus Achmea accepteren de WOZ-opgave ook voor een nieuwe hypotheek. Maar dan mag de hypotheek niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde (peildatum: 7 januari 2026).

Waar vind ik de WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag?

WOZ-beschikking

Kijk voor de meest recente WOZ-beschikking in Mijnoverheid.nl. Hiervoor heb je een DigiD nodig. De WOZ-beschikking vind je onder de categorie 'wonen'. Heb je geen DigiD, neem dan contact op met je gemeente om de WOZ-beschikking op te vragen.

WOZ-taxatieverslag

Het WOZ-taxatieverslag geeft inzicht hoe de WOZ-waarde is vastgesteld. Er staan bijvoorbeeld een aantal kenmerken van de woning in. Gemeenten sturen het taxatieverslag vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. Dan staat het ook in Mijnoverheid.nl. Maar opvragen bij de gemeente kan ook.

Goedkope taxatie: hybridetaxie of desktoptaxatie

Bij een hybride- of desktaxatie wordt de waarde van je woning bepaald op basis van online data. Een taxateur controleert achter zijn bureau deze waarde.

Bijna alle hybride taxaties worden uitgevoerd door Calcasa. Hun product heet 'Desktop Taxatie'. Een Desktop Taxatie kost €110 als je het rechtstreeks bij Calcasa aanvraagt. Vraag je het aan via een hypotheekverstrekker? Dan krijg je soms korting.

De Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bieden ook hybride taxaties aan. Dan heet het een Hybride waardering. De prijs hiervan varieert per taxateur. Let op: een aantal hypotheekaanbieders accepteert alleen de Calcasa Desktop Taxatie.

Wanneer kan ik de Desktop Taxatie gebruiken?

Maar liefst 47 hypotheekaanbieders accepteren de Desktop Taxatie bij een nieuwe hypotheek, een verhoging of wijziging. Bij een groot deel mag het hypotheekbedrag maximaal 90% van de marktwaarde van de woning zijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank. Bij Handelsbanken ligt de grens op 85%. Bij a.s.r. en bunq ligt de grens op 80%. (peildatum: 7 januari 2026).

Calcasa heeft een overzicht van alle geldverstrekkers die de Desktop Taxatie accepteren. De Desktop Taxatie kan ook voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). En voor een extra hypotheek om te verbouwen of te verduurzamen.

In sommige situaties gelden aanvullende voorwaarden voor een taxatie. Vraag dus vooraf aan de hypotheekaanbieder wat nodig is in jouw situatie: een hybride-/desktoptaxatie of een uitgebreide taxatie op locatie.

Voor- en nadelen hybride taxatie

Voordelen

Geen taxatie op locatie nodig.

Je ontvangt de taxatie binnen een paar uur.

Lage kosten.

Nadelen

Een hybride taxatie kan niet altijd. Bijvoorbeeld bij een hypotheek van 100% van de marktwaarde.

Door de online taxatie worden specifieke waardeverhogende kenmerken van je woning niet altijd meegenomen in de taxatie. Hierdoor kan de waarde lager uitvallen dan bij een uitgebreide taxatie op locatie.

Voldoet de een hybride taxatie niet aan alle voorwaarden van de geldverstrekker? Dan moet er alsnog een taxtie op locatie plaatsvinden.

Prijzige taxatie: uitgebreid op locatie

Bij een uitgebreide taxatie bezoekt de taxateur de woning om de waarde vast te stellen. Bij de taxatie worden alle kenmerken van je huis meegenomen. Het duurt gemiddeld een week voor je het rapport ontvangt. De kosten voor een taxatie van een huis op locatie liggen tussen de €600 en €900.

Waar moet je op letten als je een taxateur inschakelt?

De taxateur mag niet je aankoopmakelaar zijn of de makelaar van de verkoper. Verder is het belangrijk dat de taxateur voldoende kennis heeft over de lokale huizenmarkt om een verantwoorde taxatie te kunnen uitbrengen. Vraag bij de prijs van een taxatie of alle kosten zijn inbegrepen.

Voorwaarden taxatierapport op locatie

Elke geldverstrekker kan eigen voorwaarden stellen aan de taxatie. Vraag aan je hypotheekverstrekker waar de taxatie aan moet voldoen. Deze voorwaarden gelden altijd:

Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op de datum van het bindende aanbod voor de hypotheek.

Het validatie-instituut NWWI moet het rapport valideren. Deze instantie checkt of de taxateur alle regels heeft gevolgd. De kosten van de validatie zijn verwerkt in de prijs van het taxatierapport.

Alleen een indicatie van de marktwaarde nodig?

Wil je een bod uitbrengen op een huis? Je kunt bij het Kadaster opvragen voor welke prijzen soortgelijke woningen in de buurt zijn verkocht. Of kijk op Funda naar de vraagprijzen van woningen die in de buurt te koop staan.

Sinds een paar jaar zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar beschikbaar via het WOZ-waardeloket. Je kunt hier gratis en snel de WOZ-waarde van woningen bekijken. Handig als je alleen een indicatie van de marktwaarde nodig hebt. Bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een overlijden of voor een bezwaar tegen de WOZ-beschikking.