Waar heb ik een taxatie voor nodig?

Met een taxatie kun je beoordelen of de vraagprijs van een woning realistisch is. Je hebt ook een taxatie nodig om een hypotheek aan te vragen. De hoogte van de hypotheek hangt af van je inkomen. Maar ook van de waarde van je woning. Je mag maximaal 100% van de marktwaarde van je woning financieren met een hypotheek.

In een taxatierapport moet ook staan welke investeringen nodig zijn om de woning te verduurzamen. En er moet informatie in staan over de bouwkundige staat. Dat betekent dat ook vaker een bouwkundig rapport nodig is.

Wil je alleen weten of de vraagprijs van een woning reëel is? Dan kun je ook bij het Kadaster opvragen voor welke prijzen soortgelijke woningen in de buurt zijn verkocht. Of kijk op Funda naar de vraagprijzen van woningen die in de buurt te koop staan.

Kosten fysieke taxatie of desktoptaxatie op afstand

Fysieke taxatie

De gemiddelde kosten voor een taxatie op locatie zijn €600. Dan bezoekt de taxateur de woning en taxeert deze vervolgens.

Desktoptaxatie

Zo'n fysieke taxatie met een uitgebreid rapport is niet altijd nodig. Soms is een desktoptaxatie voldoende. Het wordt ook wel een hybride taxatie genoemd. Bij deze taxatievorm controleert een taxateur de waarde van de woning op afstand. Dus zonder deze te bezoeken. De kosten zijn dan een stuk lager, tussen de €70 en €100. Dit is dus goedkoper en sneller dan een fysieke taxatie.

Hypotheekaanbieders die desktoptaxatie accepteren

Zo'n desktoptaxatie kun je alleen gebruiken als je minder dan 90% van de woningwaarde wil lenen. Leen je meer dan blijft een fysieke taxatie nodig. In dit overzicht staan alle geldverstrekkers die een desktoptaxatie accepteren.

Bron: MoneyView, 15 maart 2022

ASN, Regiobank, SNS en BLG accepteren een desktoptaxaties als je minder dan 75% van de woningwaarde wil lenen.

Desktoptaxaties ook bij NHG

Een desktop-taxatie ook mogelijk voor hypotheken met NHG. Dit kan voor de aankoop van een woning of bij oversluiten. Voorwaarde is ook hier dat het hypotheekbedrag maximaal 90% van de woningwaarde is. Het is niet mogelijk een desktop-taxatie te gebruiken voor een NHG-hypotheek als je gaat verbouwen of energiebesparende voorzieningen gaat realiseren.

Vraag vooraf welke taxatie nodig is

Welke taxatie je nu precies nodig hebt is nog niet altijd duidelijk. Vraag dus vooraf wat nodig is in jouw situatie: een uitgebreide fysieke taxatie of een desktoptaxatie. Soms is een WOZ-opgave ook voldoende. Bijvoorbeeld bij een verzoek aan je hypotheekaanbieder om de de risico-opslag van je hypotheekrente te verlagen.

Let op bijkomende kosten

De kosten voor een taxatierapport bestaan uit:

het tarief van de taxateur

kadasterkosten

gemeentelijke kosten

administratiekosten

BTW

Vraag bij de prijs van een taxatie of al deze kosten zijn inbegrepen. Vraag je bij meerdere taxateurs de tarieven op, controleer dan goed of alle bijbehorende kosten zijn inbegrepen en of de taxateur voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker.

Doel taxatie

Geef aan waar je de taxatie voor nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een:

nieuwe hypotheek. Vertel aan de taxateur welke waarde je nodig hebt om de hypotheek rond te krijgen.

aanpassing van je bestaande hypotheek. Met een taxatierapport kan je aantonen dat je woning meer waard is. Mogelijk kan je risico-opslag omlaag.

verbouwing die je wil betalen met een extra hypotheek. De taxateur beoordeelt de plannen en de verbouwingskosten. Hierna stelt hij de waarde van de woning vast na de verbouwing.

Opstalverzekering. Vraag de taxateur of hij de herbouwwaarde kan opnemen in de taxatie.

Indicatie voor de verkoopprijs van je huis, afwikkeling van een overlijden of bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In deze gevallen is een validatie niet nodig.

Waar moet je op letten als je een taxateur inschakelt?

De taxateur mag niet jouw aankoopmakelaar zijn of de makelaar van de verkoper. Verder is het belangrijk dat de taxateur voldoende kennis heeft over de lokale huizenmarkt om een verantwoorde taxatie te kunnen uitbrengen.

Elke geldverstrekker kan eigen eisen stellen aan de taxatie. Vraag aan je hypotheekverstrekker waar de taxatie aan moet voldoen. En doe dat voordat je een taxateur inschakelt, Zo weet je zeker dat de hypotheekbank jouw taxatierapport accepteert.

Voorbeelden van eisen