Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:29 september 2025
Besluit je definitief het huis te kopen, laat dan zo snel mogelijk je huis taxeren. Is je hypotheek niet hoger dan 90% van de marktwaarde van de woning? Dan accepteren veel hypotheekaanbieders een online hybride taxatie van €95 van het bedrijf Calcasa. Ook wel desktop taxatie genoemd. Bekijk op de site van Calcasa welke geldverstrekkers een desktop taxatie accepteren.
Is je hypotheek wél hoger dan 90% van de marktwaarde van de woning? Dan heb je meestal een uitgebreide taxatie door een taxateur nodig. Zo'n taxatie kost tussen de €600 en €800.
Informeer bij de hypotheekverstrekker of adviseur welke documenten je nog meer nodig hebt.
Vraag goed na hoe je de documenten moet aanleveren. En hoe lang bijvoorbeeld de werkgeversverklaring geldig blijft. Dit verschilt per bank. Scan alle documenten en sla ze op in een map op je computer. Zo kun je de documenten makkelijk terugvinden en versturen.
Je kunt onze checklisten gratis downloaden.