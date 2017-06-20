Taxatierapport

Besluit je definitief het huis te kopen, laat dan zo snel mogelijk je huis taxeren. Is je hypotheek niet hoger dan 90% van de marktwaarde van de woning? Dan accepteren veel hypotheekaanbieders een online hybride taxatie van €95 van het bedrijf Calcasa. Ook wel desktop taxatie genoemd. Bekijk op de site van Calcasa welke geldverstrekkers een desktop taxatie accepteren.

Taxatie op locatie

Is je hypotheek wél hoger dan 90% van de marktwaarde van de woning? Dan heb je meestal een uitgebreide taxatie door een taxateur nodig. Zo'n taxatie kost tussen de €600 en €800.

Deze documenten zijn nodig bij hypotheekaanvraag

Algemene documenten

Een kopie van je paspoort en dat van je eventuele partner.

Woning

Voorlopig koopcontract bij een bestaande woning. Of de koop-/aanneemovereenkomst bij een nieuwbouwwoning.

Taxatierapport.

Een opgave van de geschatte kosten als je van plan bent om te verbouwen of te verduurzamen. Of een opgave van het meerwerk als je een nieuwbouwwoning koopt.

Inkomen

Werkgeversverklaring. Vaak niet ouder dan 3 maanden.

Loonstrook(jes).

Jaaropgaven.

Uitdraai(en) van mijnpensioenoverzicht.nl.

Voor ondernemers: de jaarcijfers van de laatste 3 kalenderjaren.

Spaargeld of schulden

Actuele afschriften van bank- en spaarrekeningen.

Getekende schenkingsovereenkomst (als je bij de aankoop een schenking krijgt).

Getekende overeenkomst familiehypotheek (als je een deel leent bij je ouder).

Een overzicht van je schulden.

Een opgave van je lopende studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Informeer bij de hypotheekverstrekker of adviseur welke documenten je nog meer nodig hebt.

Documenten voor zzp'ers en flexwerkers

Ben je een zzp'er? Bekijk hoe de bank je zakelijke inkomen bepaalt. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Met ons stappenplan ben je goed voorbereid.

Heb je geen vast contract? Bekijk hoe de bank je inkomen bepaalt en welke extra documenten je moet aanleveren voor je hypotheek.

Aandachtspunten bij aanvraag hypotheek

Vraag goed na hoe je de documenten moet aanleveren. En hoe lang bijvoorbeeld de werkgeversverklaring geldig blijft. Dit verschilt per bank. Scan alle documenten en sla ze op in een map op je computer. Zo kun je de documenten makkelijk terugvinden en versturen.

Gebruik onze checklisten

Je kunt onze checklisten gratis downloaden.