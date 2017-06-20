icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Hypotheekaanvraag: checklist documenten

Als je een hypotheek aanvraagt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk een hypotheekofferte. En zeker weten dat de hypotheek doorgaat. Zorg er dus voor dat je alle documenten die nodig zijn op tijd verzamelt. 
Barbara van der Est profiel

Barbara van der Est   Expert hypothekenBijgewerkt op:29 september 2025

hypotheek rente

Taxatierapport

Besluit je definitief het huis te kopen, laat dan zo snel mogelijk je huis taxeren. Is je hypotheek niet hoger dan 90% van de marktwaarde van de woning? Dan accepteren veel hypotheekaanbieders een online hybride taxatie van €95 van het bedrijf Calcasa. Ook wel desktop taxatie genoemd. Bekijk op de site van Calcasa welke geldverstrekkers een desktop taxatie accepteren.

Taxatie op locatie

Is je hypotheek wél hoger dan 90% van de marktwaarde van de woning? Dan heb je meestal een uitgebreide taxatie door een taxateur nodig. Zo'n taxatie kost tussen de €600 en €800. 

Deze documenten zijn nodig bij hypotheekaanvraag

Algemene documenten

  • Een kopie van je paspoort en dat van je eventuele partner.

Woning

  • Voorlopig koopcontract bij een bestaande woning. Of de koop-/aanneemovereenkomst bij een nieuwbouwwoning. 
  • Taxatierapport.
  • Een opgave van de geschatte kosten als je van plan bent om te verbouwen of te verduurzamen. Of een opgave van het meerwerk als je een nieuwbouwwoning koopt. 

Inkomen

  • Werkgeversverklaring. Vaak niet ouder dan 3 maanden.
  • Loonstrook(jes).
  • Jaaropgaven.
  • Uitdraai(en) van mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Voor ondernemers: de jaarcijfers van de laatste 3 kalenderjaren. 

Spaargeld of schulden

Informeer bij de hypotheekverstrekker of adviseur welke documenten je nog meer nodig hebt.

Documenten voor zzp'ers en flexwerkers

Aandachtspunten bij aanvraag hypotheek

Vraag goed na hoe je de documenten moet aanleveren. En hoe lang bijvoorbeeld de werkgeversverklaring geldig blijft. Dit verschilt per bank. Scan alle documenten en sla ze op in een map op je computer. Zo kun je de documenten makkelijk terugvinden en versturen.

Gebruik onze checklisten

Je kunt onze checklisten gratis downloaden. 

Lees verder

Artikelen binnen Starter

Bekijk ook