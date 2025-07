Hypotheek afsluiten voor zzp'er

Wil je als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) een huis kopen? Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je als zelfstandige evenveel lenen als iemand in loondienst. Bereken je maximale hypotheek als zzp'er of maak direct een afspraak met 1 van onze hypotheekadviseurs.

Zo bepaalt de bank je inkomen als zzp'er

Met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie maak je meer kans. Bespreek je situatie met een adviseur want niet elke aanbieder accepteert starters.

Nieuw vanaf 2025: 36 maanden in plaats van 3 kalenderjaren

Vanaf 2025 mogen banken kiezen: rekenen ze met het inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren, of met de laatste 36 maanden? Dat laatste is gunstig als je inkomen nu hoger is dan in 2024.

Voorbeeld: Was je inkomen in 2022 en 2023 lager, maar in 2024 en begin 2025 fors hoger? Dan kun je voordeliger uitkomen met de methode van 36 maanden.

Stappenplan hypotheek afsluiten als zzp’er

Hoeveel inkomen voor hypotheek nodig als zzp’er?

Rekenvoorbeeld hypotheek €300.000

Voor een hypotheek van €300.000 heb je een gemiddeld inkomen in de afgelopen 3 jaar van zo’n €65.000 nodig.

Rekenvoorbeeld hypotheek €500.000

Voor een hypotheek van €500.000 heb je een gemiddeld inkomen in de afgelopen 3 jaar van zo’n €100.000 nodig.

Bereken wat jouw maximale hypotheek als zzp'er is.

NHG voor zzp’er in 2025

Koop je in 2025 een huis voor maximaal €450.000? Neem dan een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG geeft zekerheid aan de bank, waardoor je:

sneller goedkeuring krijgt.

een lagere rente betaalt.

NHG voor startende ondernemers

Je kunt al een NHG-hypotheek afsluiten als je 12 maanden zzp’er bent. Ongeveer twee derde van de hypotheekaanbieders werkt hier aan mee.

Checklist: welke documenten heb je nodig

De bank wil zeker weten dat je genoeg verdient. Zorg dat je deze documenten kunt aanleveren:

Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar.

Aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar.

Prognose omzet en winst huidige jaar.

Eventueel: jaaropgaven uit loondienst.

Inkomensverklaring ondernemer van een gespecialiseerd bureau.

Bekijk in onze handige checklist voor de hypotheekaanvraag welke documenten je nog meer nodig hebt. Ook vind je hier hoe je ze moet aanleveren en waar je verder nog op moet letten.

Inkomensverklaring ondernemer

Geldverstrekkers rekenen je inkomen niet zelf uit. Een extern bureau doet dat. Bij een NHG-hypotheek moet je een bureau gebruiken dat door NHG is goedgekeurd.

Kosten inkomensverklaring

Ongeveer €250 (excl. btw) voor zzp’ers.

€445 voor ondernemers met een bv. De verklaring is meestal 6 maanden geldig.

Veelgestelde vragen van zzp’ers over een hypotheek