Hypotheekaanvraag: checklist documenten

Als de hypotheek niet op tijd rondkomt, riskeer je een boete. Zorg er dus als consument voor dat je in elk geval alle benodigde documenten op tijd verzameld hebt.

Taxatierapport

Besluit je definitief tot aankoop, laat dan zo snel mogelijk een taxatierapport maken. Lees ook: Hoe kies je een taxateur? De geldverstrekker accepteert zo’n rapport alleen als je hiervoor zelf de opdracht hebt gegeven. Een taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn. Alleen het Philips Pensioenfonds hanteert een maximum van 12 maanden.

Zoek voordat je een opdracht verstrekt aan een taxateur, wel van te voren uit of de bank het oordeel van die taxateur erkent. De meeste banken eisen dat het taxatierapport is opgesteld volgens de normen van de stichting WEW en is gevalideerd door het NWWI.

Documenten bij hypotheekaanvraag

Informeer bij de hypotheekverstrekker of je adviseur welke documenten nog meer nodig zijn. Denk hierbij aan:

een kopie van je paspoort en dat van je partner

werkgeversverklaring(en), vaak niet ouder dan 3 maanden

loonstrook(jes)

jaaropgaven

recente afschriften van bank- en spaarrekeningen

uitdraai(en) van mijnpensioenoverzicht.nl

een lijst met schulden

koopakte

Zzp'ers en flexwerkers kunnen hun inkomen aantonen met jaarcijfers en een perspectiefverklaring.

Aandachtspunten bij aanvraag hypotheek

Vraag zo specifiek mogelijk hoe de documenten aangeleverd moeten worden (in kleur, handgeschreven, geldigheidsduur). Dit verschilt namelijk per bank. Scan alle documenten in en sla ze op in een daarvoor bestemde map op je computer, zodat je ze makkelijk kunt terugvinden en versturen.

