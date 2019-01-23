Checklist belastingaangifte eigen huis

Welke kosten voor je huis zijn aftrekbaar? En waar moet je aan denken bij de belastingaangifte als je een eigen huis hebt? Met de checklist belastingaangifte voor woningeigenaren ben je goed voorbereid. In je aangifte krijg je veel vragen over je hypotheek. Met deze toelichting op de vragen beantwoord je de vragen zonder problemen.

Profiteren van renteaftrek

De rente van een hypotheek mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting als je de lening in maximaal 30 jaar volledig aflost. Dat geldt bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Had je op 31 december 2012 al een hypotheek, dan heb je meestal meer keuze. Zelfs ná verhuizing of verlenging van de hypotheek.

Lees wat de voorwaarden zijn om te profiteren van de renteaftrek.

Eigenwoningforfait

Als je in een koophuis woont, moet je bij de aangifte inkomstenbelasting een bedrag optellen bij je inkomen. Dat is het eigenwoningforfait. Dit bedrag is bij de aangifte over 2025 (die je in 2026 indient) in veruit de meeste gevallen 0,35% van de WOZ-waarde van je woning.

Overdrachtsbelasting en eigen huis

Als je een bestaande woning koopt, betaal je eenmalig 2% van de aankoopprijs aan overdrachtsbelasting. De notaris regelt de betaling van de belasting. In bijzondere gevallen hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen.

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Kopers tussen de 18 en 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een bestaande woning. Deze vrijstelling geldt alleen bij aankoop van een woning met een koopsom tot €525.000 (2025). In 2026 stijgt de vrijstelling naar €555.000. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Gemeentelijke belastingen bij koopwoning

Als huiseigenaar ontvang je jaarlijks een belastingaanslag van je gemeente. Deze gemeentelijke belastingen moet je betalen:

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Waterschapsbelasting

Afvalstoffenheffing

Gemeenten hebben veel vrijheid bij het vaststellen van de tarieven. Daardoor betaal je in de ene gemeente meer dan in de andere.

Wat is OZB?

De onroerendezaakbelasting (ozb belasting) is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Hoeveel je betaalt hangt af van de WOZ-waarde van je woning en de tarieven van je gemeente. Die tarieven verschillen per gemeente.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld? Dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Met onze tips zorg je ervoor dat je bezwaar staat als een huis.

Gemeentelijke belastingen berekenen

Je kunt de hoogte van de gemeentelijke belastingen in jouw gemeente zelf berekenen.

Belasting en vakantiehuis

Heb je een vakantiehuis? Let dan op bij het doen van je aangifte. Een vakantiehuis en de bijbehorende schuld moet je aangeven in box 3. De betaalde rente is niet aftrekbaar. Lees meer over vakantiehuizen en belastingen.

Belasting als ouders een kind helpen voor woning

Voor ouders zijn er verschillende manieren om hun kind te helpen bij de koop van woning.

Je kunt een bedrag schenken. Je mag jaarlijks €6713 (2025) belastingvrij schenken. En je mag eenmalig een groot bedrag schenken aan je kind. De voorwaarde is dat je kind tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. In 2025 is de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling €32.195.

Ouders kunnen een bedrag aan hun kind lenen, zodat het kind een woning kan kopen. Dat heet een familiehypotheek. De rente van een familiehypotheek is voor je kind aftrekbaar als het voldoet aan de voorwaarden. Bekijk ons stappenplan familiehypotheek. Hierin staat aan welke belangrijke zaken je moet denken voordat je het geld uitleent.

Je kunt een woning kopen en die verhuren aan je kind. Het nadeel van verhuren is dat de hypotheekrente voor niemand aftrekbaar is.

Kapitaalverzekering of bankspaarhypotheek

Starters kunnen geen kapitaalverzekering eigen woning of bankspaarhypotheek meer afsluiten. Maar als je er al eentje hebt, kun je deze aanhouden of eventueel oversluiten. Bekijk de fiscale voorwaarden om de vrijstellingen te gebruiken.