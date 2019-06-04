WOZ-waarde: wat is mijn woning waard?

In de WOZ-opgave staat een waardebepaling van je woning. De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. In de WOZ-opgave van begin 2026 staat dus de geschatte marktwaarde van je woning op 1 januari 2025.

Bij een hogere WOZ-waarde betaal je meer belasting. Als je denkt dat de WOZ-waarde niet klopt dan kun je bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde.

Stijging WOZ-waarde in 2026

In 2026 stijgt de WOZ-waarde van een woning waarschijnlijk met ruim 10%. Dit voorspelt de Waarderingskamer. In 2025 was de gemiddelde stijging 5,4%.

WOZ-waarde en belasting betalen

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je moet betalen. De WOZ-waarde telt mee voor de onroerendezaakbelasting voor huiseigenaren, de lokale waterschapsbelasting en de erfbelasting. En de Belastingdienst gebruikt het voor het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Stijgt de WOZ-waarde van je woning met bijvoorbeeld €50.000? Dan kost je dat zo'n €150 per jaar aan extra belasting. En na je overlijden kan de erfbelasting wel €5000 hoger uitvallen. Heb je een huurhuis? Dan kan je huur stijgen door de hogere WOZ-waarde.

Waar vind ik mijn WOZ-waarde?

Je kunt de WOZ-waarde opvragen bij Mijnoverheid.nl of bij de gemeente waar je woont. Je kunt ook online het WOZ-waardeloket raadplegen. Dit is sneller en makkelijker. Je hoeft alleen je postcode in te toetsen. Nog een voordeel van het waardeloket: je ziet ook de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de afgelopen jaren.

Ben je op 1 januari 2026 eigenaar van een woning? Dan krijg je de nieuwe WOZ-opgave automatisch. Heb je de berichteninbox op Mijnoverheid.nl geactiveerd? Dan krijg je de WOZ-beschikking meestal digitaal en niet meer per post. Houd dus begin 2026 de berichteninbox goed in de gaten.

Vergis je niet in de datum

Doe je in 2026 belastingaangifte voor de inkomstenbelasting over 2025? Gebruik dan de waarde uit de WOZ-opgave van begin 2025. In die opgave staat de WOZ-waarde met als peildatum 1 januari 2024. Dit is best verwarrend. Huiseigenaren maar ook de gemeente, de Belastingdienst en belastingadviseurs gebruiken regelmatig de WOZ-waarde van een verkeerde datum. Kijk dus goed of de peildatum van de WOZ-waarde klopt.

Controleer de WOZ-waarde

Het is niet verplicht maar wel verstandig om de WOZ-waarde te controleren. De WOZ-waarde 2026 wordt berekend met een computermodel. De gemeente vergelijkt je woning met huizen in de buurt die rond 1 januari 2025 zijn verkocht.

Controle is belangrijk: elk jaar worden meer dan 100.000 WOZ-waarden aangepast na bezwaar. Je staat sterker als je kunt aantonen dat je huis minder gunstig is, bijvoorbeeld door de ligging of onderhoud. Wil je precies weten hoe de WOZ wordt vastgesteld? Bekijk de uitleg van de Waarderingskamer.

Taxatieverslag

Bij de WOZ-opgave hoort een taxatieverslag van de gemeente. Controleer wat daarin staat over de kenmerken van je eigen woning. In het taxatieverslag staan ook de kenmerken van 3 van de geselecteerde woningen waarmee je woning is vergeleken.

Het verslag kun je zien via MijnOverheid of via de website van de gemeente. Kun je het niet vinden, bel dan met de gemeente. Of stuur een brief. Gebruik daarvoor onze brievenhulp bezwaar tegen WOZ. En beantwoord dan de vraag of je informatie mist over de WOZ-beschikking met 'Ja'.

Wat levert een verlaging van de WOZ-waarde op?

Is de WOZ-waarde te hoog, dan betaal je als eigenaar meer belasting dan nodig is. Maak je bezwaar en gaat de WOZ-waarde omlaag? Hoeveel je bespaart, hangt af van je situatie. Gaat het om de WOZ-waarde van het koophuis waarin je woont? Of van je huurhuis of van een tweede woning?

Voordeel lagere WOZ voor erfgenamen

Een te hoge WOZ-waarde tikt vooral aan als je een woning erft. Dus zeker na een overlijden is het controleren van de WOZ-waarde belangrijk. Een verlaging van de WOZ-waarde levert een belastingbesparing op. Over elke euro van de WOZ-waarde betaal je minimaal €0,10 erfbelasting (boven de vrijstelling). Erf je als neef of nicht, dan is dit zelfs minimaal €0,30.

Voordeel hogere WOZ bij risico-opslag hypotheek

Bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bestaat de hypotheekrente uit een basisrente en risico-opslag. Bij een stijging van de WOZ-waarde kan de risico-opslag soms omlaag of vervallen. Een hogere WOZ-waarde levert je dan voordeel op. Je moet wel zelf actie ondernemen. Lees meer over aanpassen van de risicoklasse.

WOZ-waarde bij nieuwbouw of na verbouwing

Was je nieuwbouwwoning op 1 januari 2025 nog in aanbouw? En is de woning pas in de loop van 2025 opgeleverd? Dan wordt voor de WOZ-opgave 2026 gekeken naar de waarde van je woning per 1 januari 2026. De marktwaarde van je nieuwbouwwoning op 1 januari 2026 is de betaalde koopsom inclusief meerwerk.

Is je woning na de waardepeildatum 1 januari 2025 verbouwd? Dan geldt de marktwaarde op 1 januari 2026. Dus een waardestijging door de verbouwing telt dan direct mee voor de WOZ 2026.

Hulp bij bezwaar WOZ-waarde

De afgelopen jaren waren er veel WOZ-bureau's die je 'gratis' wilden helpen met bezwaar maken. Sinds 2024 ontvangen die bureau's een lagere standaardvergoeding van de overheid. Veel WOZ-bureau's stoppen daarom met de gratis hulp.

Bezwaar maken kun je prima zelf, zonder juridische bijstand. Het wordt steeds gemakkelijker om contact op te nemen met je gemeente en een WOZ-bezwaar in te dienen.