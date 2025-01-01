Voorbeeldbrief woz-beschikking

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Voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ

Als je het niet eens bent met je WOZ-beschikking, kun je je gemeente een bezwaarschrift sturen. Let goed op dat je dit op tijd doet. Op de WOZ-beschikking staat hoe je bij jouw gemeente bezwaar maakt.

Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar jouw gemeente sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Mis je informatie over je WOZ-beschikking? Let op, lees ook het i-tje

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  • Ja

  • Ik weet het niet

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