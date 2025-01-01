Voorbeeldbrief woz-beschikking

Als je het niet eens bent met je WOZ-beschikking, kun je je gemeente een bezwaarschrift sturen. Let goed op dat je dit op tijd doet. Op de WOZ-beschikking staat hoe je bij jouw gemeente bezwaar maakt.
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