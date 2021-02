Profiteer van hogere WOZ-waarde

Nieuws|Bij veel mensen is de jaarlijkse WOZ-beschikking inmiddels op de deurmat gevallen. En anders gebeurt dat binnenkort. Gemiddeld zijn de WOZ-waarden van woningen dit jaar met circa 8% gestegen. Dit betekent hogere gemeentelijke belastingen, maar mogelijk ook lágere hypotheeklasten.

Hypotheken met risico-opslag

Dat zit zo: bij een hypotheek (zonder NHG) hoger dan pakweg 50% van de woningwaarde, betaal je een risico-opslag. Als de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde verbetert, kan die opslag omlaag. Dat kan door af te lossen, maar ook doordat de woning in waarde is gestegen.

Binnen de top 10 van grootste hypotheekverstrekkers in ons land zijn grote verschillen qua indeling in risicoklassen (zie de tabel). Zit je ook met de nieuwe WOZ-waarde net aan de verkeerde kant van een risicogrens? Bijvoorbeeld op 91% in plaats van 90%? Dan kan het lonen om (extra) af te lossen, zodat je wél onder de grens komt.

Grote verschillen tussen aanbieders

Hypotheekverstrekker ABN AMRO t/m 65% t/m 85% > 85% Aegon t/m 67,5% t/m 81% > 81% > 112,5% Florius t/m 65% t/m 85% t/m 90% t/m 100% > 100% ING t/m 55% t/m 60% t/m 65% t/m 70% t/m 75% t/m 80% t/m 85% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100% MUNT Hypotheken* t/m 60% t/m 80% t/m 90% > 90% Nationale-Nederlanden t/m 40% t/m 50% t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 100% > 100% NIBC Direct* t/m 65% t/m 80% t/m 95% t/m 106% t/m 115% Obvion* t/m 60% t/m 80% t/m 90% t/m 106% > 106% Rabobank t/m 67,5% 67,5% t/m 90% > 90% Volksbank (o.a. ASN en SNS) tot 40% tot 50% tot 60% tot 70% tot 80% tot 90% tot 95% tot 100% tot 106% > 106%

* accepteert alleen een taxatierapport

Ook overstappen kan lonen

Ook kan het handig zijn om over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker.

Stel dat je bij jouw hypotheekverstrekker in een hoge tariefklasse valt, maar een andere aanbieder hanteert een andere indeling, dan krijg je daar wél korting op je hypotheekrente. De andere aanbieder kan ook voor die klasse een lager tarief hanteren.

Besparen op je hypotheek Snel weten of je kunt besparen op je hypotheek door overstappen naar een andere bank of rentemiddelen bij je eigen bank? Bereken in 5 minuten of je kunt besparen

Rekenvoorbeeld

Edgar en Jill kochten onlangs een woning van €400.000. Ze hadden €50.000 zelf gespaard en leenden de resterende €350.000 van ABN AMRO (Woninghypotheek). De verhouding tussen de lening en de marktwaarde van het huis was dus 90%. Ze betalen dus nu het hoogst mogelijke tarief bij ABN AMRO.

Volgens de WOZ-beschikking, die het stel onlangs van de gemeente ontving, is hun huis inmiddels €440.000 waard. De schuld-marktwaardeverhouding komt daarmee onder de 80%.

Korting

De rente die Edgar en Jill aan ABN AMRO moeten betalen, daalt daardoor van 1,98% naar 1,74% (20 jaar vast). Met andere woorden: de hypotheekrente gaat met 0.24% omlaag. Dat scheelt hen dit jaar ruim €500 bruto (dus zonder belastingvoordeel). Ze moeten daarvoor zelf een verzoek indienen bij ABN AMRO en hun WOZ-waarde meesturen.

Het kán nog lager

Maar de rente bij aanbieder Woonnu (energielabel A) is voor hen slechts 1,48% voor 20 jaar vast. Dat is nog voordeliger dan het lagere tarief bij ABN AMRO. Daardoor kunnen de jaarlijkse brutolasten nog verder omlaag, met nog een keer ruim €500.

Bij de overstap naar een andere geldverstrekker betaal je advies-, afsluit- en notariskosten. Maar als het voordeel hoog genoeg is, heb je die kosten er snel uit.

Soms taxatierapport nodig

Bij de meeste hypotheekverstrekkers kun je met de jaarlijkse WOZ-beschikking aantonen dat je huis meer waard is geworden. Munt Hypotheken, NIBC Direct en Obvion nemen daar helaas geen genoegen mee. Zij accepteren alleen een taxatierapport dat doorgaans enkele honderden euro’s kost.