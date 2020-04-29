Rente kosteloos wijzigen na overlijden

Bij een aantal geldgevers mag je na overlijden van je partner zonder boete een nieuwe hypotheekrente kiezen. Dat is voordelig als de rente nu lager is. De rente aanpassen is vaak voordeliger dan overstappen naar een andere bank. Want meestal betaal je bij je eigen bank geen advieskosten. En je hebt sowieso geen notaris- en taxatiekosten. De bank kan wel administratiekosten rekenen.

Wil je boetevrij de hypotheekrente vastzetten tegen de huidige rente? Neem dan contact op met je bank. Banken informeren je niet actief hierover. Een aantal banken werkt hier sowieso niet aan mee.

Nieuw in 2025: erfgenaam mag NHG-hypotheek overnemen

Vanaf 2025 mag je als erfgenaam de NHG-hypotheek overnemen na overlijden van je partner. Je houdt dan recht op de gunstige rente en de hulp bij problemen. Er zijn 3 voorwaarden.

Boetevrij aflossen na overlijden

Meestal kun je boetevrij aflossen na overlijden. Het maakt daarbij niet uit of het geld uit eigen spaarpot komt of uit een nieuwe hypotheeklening bij een andere bank. Soms krijg je na overlijden een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Die verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. De bank lost met dit geld de hypotheeklening boetevrij af.

Partner heeft niet meegetekend voor hypotheek

Bij veel hypotheekverstrekkers kan de overblijvende partner de hypotheek aflossen. Ook als die partner niet heeft getekend voor de hypotheek (geen medeschuldenaar is). Er kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn zoals:

Er geldt een bepaalde termijn. Aflossen moet bijvoorbeeld binnen 6 maanden na het overlijden.

Aflossen kan alleen met een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering of uit eigen middelen. Dus boetevrij naar een andere bank overstappen kan dan niet.

Zonder boete aflossen door de partner die niet heeft getekend kan bij:

ABN AMRO Lloyds Bank Allianz Lot Hypotheken Argenta Moneyou ASN Munt hypotheken Attens Hypotheken NIBC BLG Obvion Centraal Beheer Rabobank Florius Robuust Hypotheken Handelsbanken Syntrus Achmea Hypotrust (Vrij Leven) Triodos Bank ING Van Lanschot Kempen Knab Vista Hypotheken

Peildatum: 6 oktober 2025

Beslis op tijd

Werkt jouw bank wel mee aan het overstappen naar een lagere rente bij de eigen bank of aan het oversluiten naar een andere bank? Regel dit dan snel. Bij veel banken moet je binnen een jaar na het overlijden beslissen. Er zijn ook banken waar je maar 6 of 3 maanden de tijd hebt.

De bedenktijd geldt alleen als jij als achtergebleven partner in het huis blijft wonen. Dit geldt dus niet als de erfgenamen het huis gaan verkopen. Bij verkoop mag je altijd boetevrij aflossen.

Nieuwe financiële situatie

Als je je hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker beoordeelt de nieuwe bank je financiële situatie. Door het wegvallen van het inkomen van je partner kun je misschien minder lenen.

Kadaster wijzigen na overlijden

In het Kadaster staat wie de eigenaar is van de woning. Bijvoorbeeld jij en je partner, ieder voor 50%. Overlijdt je partner? Vraag de notaris om de verklaring van erfrecht in te schrijven in het Kadaster. Dan staat er in het Kadaster wie de eigenaar is van het deel van het huis dat van je partner was. Dat kun jij als langstlevende partner zijn of een andere erfgenaam.

Inschrijven bij het Kadaster is niet verplicht. Het heeft wel een aantal voordelen. Bijvoorbeeld als je als langstlevende de woning wil verkopen. Dan is duidelijk wie de verkoopovereenkomst mag ondertekenen. De woning kan zonder vertraging en extra kosten verkocht worden. De inschrijving is gratis. De notaris rekent wel kosten voor het opmaken van de verklaring van erfrecht.