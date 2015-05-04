Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) dek je het financiële risico van overlijden af. Overlijd je vóór de einddatum van de polis, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit aan je nabestaanden. Je kunt ook kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering op 2 levens. Bijvoorbeeld op je eigen leven en dat van je partner.

Verzekerde en begunstigde

De verzekerde is de persoon op wiens leven de overlijdensrisicoverzekering is afgesloten.

De begunstigde is de persoon die de uitkering van de verzekering ontvangt.

Wanneer heb je een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Je hebt niet altijd een overlijdensrisicoverzekering (OVR) nodig. Bijvoorbeeld omdat je alleen bent. Of omdat je partner de woonlasten ook kan betalen als jouw inkomen wegvalt. Ben je ouder dan 70 jaar dan is een ORV soms verplicht.

Partners of gezin

Heb je een partner? Het is verstandig om na te denken wat er financieel gebeurt als jij of je partner overlijdt. Zeker als je een gezin hebt. Hoe hoog is het nabestaandenpensioen? Is het inkomen of spaargeld van de achterblijvende partner voldoende om in het huis te kunnen blijven wonen?

Als er kinderen zijn, dan moet de achterblijvende ouder misschien minder gaan werken. Of de kosten voor kinderopvang gaan omhoog. Dan komt de financiële klap nog harder aan. Dan heb je een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering misschien hard nodig.

Leeftijdsgrens

Je kunt tot hoge leeftijd nog een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De maximum leeftijdsgrens verschilt per verzekeraar.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Sluit je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, dan is het niet verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Ben je jonger dan 70 jaar en sluit je een hypotheek zonder NHG, dan is een overlijdensrisicoverzekering bijna nooit verplicht.

Ben je 70 jaar of ouder en sluit je een hypotheek zonder NHG af? Dan is een overlijdensrisicoverzekering (OVR) bij een aantal aanbieders soms verplicht. Dat hangt af van het bedrag dat je leent en de waarde van je woning.

Is een overlijdensrisicoverzekring niet verplicht? Dan kan het verstandig zijn om het toch af te sluiten. Kijk samen met een hypotheekadviseur of je een overlijdensrisicoverzekering nodig hebt.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Let daarom bij de keuze op de verschillende mogelijkheden:

Wie ontvangt de uitkering?

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, bepaal je wie de uitkering ontvangt na je overlijden. Standaard houdt de verzekeringsmaatschappij deze volgorde aan:

Verzekeringnemer

Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner

Kinderen van de verzekeringnemer

Erfgenamen van de verzekeringnemer

Na overlijden van de verzekeringnemer gaat de uitkering naar de als tweede genoemde begunstigde. Als die er niet (meer) is, dan gaat de uitkering naar de kinderen. Zijn er geen kinderen dan gaat de uitkering naar de erfgenamen.

Let op bij samenwonen

Woon je samen en heb je een samenlevingscontract? En heb je in je testament vastgelegd dat de langstlevende alles zal erven? Dan gaan volgens het rijtje van de standaardbegunstiging de kinderen toch voor. Die ontvangen de uitkering. Je partner erft dan misschien de woning, maar houdt ook de hypotheek.

Dit kun je voorkomen door zelf op te geven welke begunstigde als eerste in aanmerking komt voor de uitkering. En wie daarna. Je kunt de standaardbegunstiging ook tijdens de looptijd van de verzekering nog wijzigen. Bijvoorbeeld als je bent gescheiden en met je nieuwe partner gaat samenwonen in een koopwoning.

Overlijdensrisicoverzekering en je gezondheid

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af, dan moet je een gezondheidsverklaring invullen. Kom je boven een bepaald verzekerd bedrag? Dan vragen verzekeraars om een medische keuring.

Hogere premie

Ben je niet gezond, dan kan de verzekeraar de premie verhogen. Je bent niet verplicht om die verzekering af te sluiten. Maar je bent dan ook niet verzekerd. Heb je zo'n verzekering nodig en ben je niet gezond? Begin dan op tijd met het aanvragen van de verzekering. Het kan lang duren voordat de verzekering geregeld is.

Vrije keuze verzekeraar

Een bank mag bij de hypotheekaanvraag de voorwaarde stellen dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Je bent wel vrij om die af te sluiten bij een verzekeraar van jouw keuze. Vergelijk premies op vergelijkingssites als Moneywise en Independer.

Sluit je een hypotheek af via de Consumentenbond? Dan helpen wij je met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering als die nodig is. De advies- en afsluitkosten voor de verzekering zijn verwerkt in de advieskosten voor de hypotheek. Je kunt kiezen uit een groot aantal verzekeraars.

Overlijdensrisicoverzekering en de belasting

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.