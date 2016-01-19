Hypotheek oversluiten, wanneer voordelig

Je hypotheek oversluiten: wat is dat?

Je hypotheek oversluiten betekent dat je je huidige hypotheek aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Dit kan bij je huidige bank of bij een andere hypotheekaanbieder.

Waarom zou je de hypotheek oversluiten?

Oversluiten kan je voordeel opleveren als de nieuwe hypotheek een lagere rente of betere voorwaarden heeft.

Wanneer is oversluiten hypotheek voordelig?

Is je hypotheekrente hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan gaan je maandlasten omlaag als je een nieuwe hypotheek afsluit tegen die lagere rente. Oversluiten is voordelig als het rentevoordeel groter is dan de kosten die je betaalt voor het oversluiten.

Lagere kosten bij einde rentevaste periode

Is de rentevast periode van je huidige hypotheek na bijvoorbeeld 10 jaar bijna voorbij? Dan krijg je een nieuw rente-aanbod. Dat is een goed moment om de rente te vergelijken met andere aanbieders. Je betaalt geen oversluitboete als je de hypotheek nu oversluit naar een goedkopere aanbieder.

Stappenplan hypotheek oversluiten

Kosten oversluiten hypotheek