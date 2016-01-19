Extra aflossen hypotheek zonder boete

Je mag je hele hypotheek boetevrij aflossen als je rentevaste periode eindigt en je een aanbod voor een nieuwe rente krijgt. Of als je een variabele rente hebt.

Je mag jaarlijks boetevrij extra aflossen

Staat je rente nog vast en is de actuele rente lager? Dan mag je jaarlijks een bepaald percentage van je hypotheek boetevrij aflossen.

Bij alle banken is dit minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom. Was de hypotheek bij afsluiten €250.000? Dan mag je dus ieder jaar kosteloos €25.000 extra aflossen.*

Bij een aantal banken mag je méér aflossen, bijvoorbeeld 15%. En zelfs 20% bij NIBC (Extra Hypotheek), Rabobank (Plusvoorwaarden) en Van Lanschot Kempen. Neo Hypotheken is de enige aanbieder waar je 25% per jaar boetevrij mag aflossen.

*Bron: Moneyview, peildatum: 30 september 2025 / Deze percentages gelden voor nieuwe hypotheken. Voor bestaande hypotheken kunnen andere percentages gelden. Kijk in je hypotheekakte.

Sluit je een nieuwe hypotheek en wil je weten wat er mogelijk is bij die bank? Gebruik dan onze hypotheekrentevergelijker. Na het invullen van de informatie krijg je een overzicht van de geldgevers. Kies bij jouw bank voor 'meer informatie' voor de belangrijkste hypotheekvoorwaarden.

Boetevrij aflossen als actuele rente hoger is

Je mag boetevrij extra aflossen als de actuele rente voor je resterende rentevaste periode hoger is. Hypotheekverstrekkers bepalen de actuele hypotheekrente (vergelijkingsrente) op basis van:

De resterende rentevaste periode

De hypotheekvorm (aflosvorm)

De tariefklasse

Lening in delen

Stel dat je 2 soorten leningen hebt. Bijvoorbeeld een spaarhypotheek van €200.000 en een aflossingsvrije hypotheek van €100.000. Dan mag je het boetevrije percentage niet bij alle banken op dezelfde manier toepassen. Extra aflossen op een spaarhypotheek is meestal niet verstandig. Je kunt dan beter aflossen op je aflossingsvrije hypotheek.

Bij ongeveer de helft van de banken mag je het boetevrije percentage alleen nemen over het leningdeel waarop je aflost. In dit geval dus 10% van €100.000 = €10.000. Bij de andere banken mag je het boetevrije percentage over het hele hypotheekbedrag nemen. In dit voorbeeld mag je dan €30.000 boetevrij aflossen.

Aflossen met spaargeld

Bij veel banken mag je meer boetevrij aflossen als je dat doet met spaargeld of een schenking van ouders. Je mag dan 100% boetevrij aflossen bij bijvoorbeeld Allianz, Argenta, ASN, Attens Hypotheken, BLG, Bunq, Centraal Beheer, Florius, Groene Hart Hypotheken, HollandWoont, Lot Hypotheken, MUNT, Neo Hypotheken, NIBC Extra, Obvion, Robuust Hypotheken, Syntrus Achmea, Tulp Hypotheken en Vista Hypotheken.

Deze voorwaarden gelden voor een hypotheek die je nu afsluit. Heb je al een hypotheek? Kijk dan in de voorwaarden hoeveel je mag aflossen zonder boete. Deze hoge percentages gelden niet als je aflost doordat je overstapt naar een andere bank.

Bron: Moneyview, peildatum: 30 september 2025

Boetevrij aflossen na overlijden

Ook na het overlijden van je partner mag je de hypotheeklasten verlagen. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Na overlijden lost de bank met de uitkering uit de polis de hypotheek zonder boete af.

Maar je kunt ook op andere manieren boetevrij aflossen na overlijden.

Extra aflossen, extra voordeel

Door een extra aflossing daalt de hypotheekschuld en gaan je maandlasten omlaag. Maar zo’n aflossing levert soms nog meer voordeel op. Zo ben je bij een aantal banken verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten bij je hypotheek.

Je moet dan bijvoorbeeld het deel boven de 80% van de woningwaarde verzekeren bij overlijden. Kom je door extra af te lossen onder die grens, dan kun je je ORV opzeggen. Dat scheelt premie. Zoek wel eerst uit of je de verzekering kunt missen.Een adviseur kan je hierbij helpen.

Ook kan de hypotheekrente misschien omlaag. Doordat de hypotheeklening na aflossing in een lagere risico-opslag terechtkomt.

Alternatief: oversluiten

Wil je aflossen om de maandelijkse hypotheeklasten te verlagen? Je kunt de maandlasten ook verlagen door je hypotheek over te sluiten naar een bank met een lagere rente.