Hypotheken met risico-opslag

Heb je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en is die hoger dan 50% van de woningwaarde? Dan betaal je meestal een risico-opslag bovenop de basisrente. Is de WOZ-waarde van je woning in 2025 gestegen? Als de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde verbetert, kan die opslag vaak omlaag. Zo kun je veel geld besparen. In ons voorbeeld over de risico-opslag leggen we dit verder uit.

Meestal zelf actie ondernemen

De risico-opslag kan omlaag door (extra) af te lossen. Maar ook als je woning in waarde is gestegen. Daalt je hypotheek door aflossingen, dan passen sommige hypotheekverstrekkers je tariefsklasse automatisch aan. Onder andere a.s.r, BLG (Bespaarhypotheek en NIBC doen dat. Maar niet bij een waardestijging van je woning. In ons overzicht staat wat jouw aanbieder doet. Moet je zelf in actie komen of niet?

Sneller voordeel bij veel tariefsklassen

Hoeveel je rente daalt, hangt af van het aantal tariefsklassen bij je geldverstrekker. ING hanteert bijvoorbeeld veel tariefsklassen. Hierdoor kom je sneller in aanmerking voor een lagere tariefsklasse en dus een lagere rente. Maar de renteverlaging gaat bij veel tariefsklassen wel in kleinere stapjes. Onderaan deze pagina staan de tariefsklassen van 10 grote hypotheekaanbieders. Of kijk in ons overzicht met alle aanbieders.

Bij de meeste aanbieders kun je met de jaarlijkse WOZ-beschikking aantonen dat je huis meer waard is geworden. Sommige aanbieders nemen daar helaas geen genoegen mee. Zij accepteren alleen een taxatierapport, dat doorgaans enkele honderden euro’s kost.

Spaarhypotheek: meestal niet doen

Bij een (bank)spaarhypotheek levert een lagere rente vaak geen voordeel op. Je spaart namelijk tegen dezelfde rente die je betaalt voor je hypotheek. Daardoor gaat je hypotheekrente omlaag maar de spaarpremie omhoog. Hypotheekrente is aftrekbaar voor de belasting, spaarpremie niet. De netto-maandlasten kunnen hierdoor stijgen in plaats van dalen.

Grote verschillen tussen aanbieders

In de tabel hieronder kun je per aanbieder de tariefklassen zien. Binnen de top 10 van grootste hypotheekverstrekkers in ons land zijn grote verschillen qua indeling in tariefklassen. Staat jouw aanbieder er niet bij? Kijk dan in ons overzicht met alle aanbieders.

Zit je ook met de nieuwe WOZ-waarde net aan de verkeerde kant van een risicogrens? Bijvoorbeeld op 91% in plaats van 90%? Dan kan het lonen om extra af te lossen, zodat je wél onder de grens komt.

Bron: website hypotheekaanbieders februari 2025

Rekenvoorbeeld

Edgar en Jill hebben vorig jaar een woning van €450.000 gekocht. Ze hadden €40.000 zelf gespaard en leenden de resterende €410.000 van ABN AMRO. De verhouding tussen de lening en de marktwaarde van het huis was 91% (€410.000 gedeeld door €450.000). Ze betalen nu het hoogst mogelijke tarief bij ABN AMRO.

Volgens de WOZ-beschikking 2024 is hun huis inmiddels €495.000 waard. En de hypotheek bedraagt nu nog €395.000. De schuld-marktwaardeverhouding komt daarmee onder de 80% (€395.000 gedeeld door €495.000).

Korting

De rente die Edgar en Jill aan ABN AMRO moeten betalen, daalt daardoor met 0,11%. Dat scheelt hen dit jaar ruim €400 bruto (dus zonder belastingvoordeel). Ze moeten daarvoor zelf een verzoek indienen bij ABN AMRO en hun WOZ-waarde meesturen.

Ook overstappen kan lonen

Ook kan het handig zijn om over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker. Stel: je valt bij jouw hypotheekverstrekker in een hoge tariefklasse. Maar een andere aanbieder hanteert een andere indeling. Dan krijg je daar wél korting op je hypotheekrente. De andere aanbieder kan ook voor die klasse een lager tarief hanteren. Bij de overstap naar een andere geldverstrekker betaal je advies-, afsluit- en notariskosten. Maar als het voordeel hoog genoeg is, heb je die kosten er snel uit.

Niet eens met hogere WOZ-waarde?

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde van je huis die de gemeente heeft vastgesteld? Maak dan binnen 6 weken vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar bij de gemeente. Wij hebben tientallen voorbeelden van succesvolle WOZ-bezwaren voor je verzameld. Doe er je voordeel mee.