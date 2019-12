Spaarhypotheek: meeverhuizen of omzetten

Starters kunnen deze veilige hypotheekvorm niet meer afsluiten. Maar wie al een spaarhypotheek heeft, kan 'm bij een verhuizing wel meenemen of omzetten in een bankspaarhypotheek.

Wat is een spaarhypotheek?

Tijdens de looptijd betaal je (aftrekbare) rente over het hele hypotheekbedrag en spaar je daarnaast maandelijks via een gekoppelde spaarrekening. De rentevergoeding over het spaarsaldo is gelijk aan de hypotheekrente. De hoogte van het spaarbedrag wordt zó vastgesteld, dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo gelijk is aan de hypotheekschuld. Je lost de hypotheek daarmee in één keer af. Een spaarhypotheek is een van de veiligste hypotheekvormen. Door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente heb je namelijk vrij stabiele lasten.

Spaarhypotheek: voor- en nadelen

Een rentestijging wordt bij een aflossingsvrije hypotheek geheel doorberekend in je maandlasten. Bij een spaarhypotheek heeft dit juist een dempende werking: door een hogere rente over het spaargeld hoef je minder in te leggen voor de hypotheek. Een spaarhypotheek heeft hierdoor stabiele lasten.

Omdat er standaard een overlijdensrisicoverzekering in zit, ook als je die niet (meer) nodig hebt, is deze hypotheekvorm niet erg flexibel. Bij een deel van de aanbieders moet de verzekerde som even hoog zijn als de lening. Dat is alleen interessant als je graag het hele overlijdensrisico afgedekt wilt hebben. Bij andere geldverstrekkers kun je ook genoegen nemen met een lager verzekerd bedrag.

Spaarhypotheek meenemen

Een spaarhypotheek is sinds 2013 niet meer afsluitbaar voor starters. Een al afgesloten spaarhypotheek blijft evenwel gewoon doorlopen en mag je ook oversluiten naar een andere geldgever, of meenemen bij verhuizing. Je mag het bedrag echter niet meer verhogen of de looptijd verlengen. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je dat deel van de lening in minimaal 30 jaar aflossen. Hier kun je een annuiteiten- of een lineaire hypotheek voor afsluiten.

Spaarhypotheek omzetten naar banksparen

Heb je een spaarhypotheek in box 1 met een dure overlijdensrisicoverzekering, terwijl je die niet (meer) nodig hebt? Dan kan het verstandig zijn deze te laten omzetten naar een bankspaarhypotheek. Die bevat namelijk geen overlijdensrisicoverzekering. Heb je nog wél een overlijdensrisicoverzekering nodig, dan ben je met banksparen in elk geval vrij in de keuze van de verzekeraar. Gezien de grote premieverschillen kan dit een hoop geld schelen. Laat je hierover goed informeren door je hypotheekadviseur.

