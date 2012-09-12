Hypotheek houden of switchen?

Wie een volgende woning koopt, moet met meer rekening houden dan bij de eerste woning. Bij een verhuizing heb je te maken met een bestaande hypotheekvorm, hypotheekrente en aanbieder. Wat zijn de mogelijkheden?

Overstappen naar een andere geldverstrekker

Als je overstapt naar een hypotheekaanbieder met een lagere rente worden je hypotheeklasten lager. En voor de kosten voor de notaris, taxatie en het advies maakt het niet uit. Die zijn bij een verhuizing niet hoger als je verandert van geldverstrekker. Voor behoud van je hypotheekrenteaftrek of hypotheekvorm is het ook geen voorwaarde dat je bij dezelfde partij blijft.

Hypotheekrente meeverhuizen

Ook het rentepercentage van de huidige hypotheek kan onder bepaalde voorwaarden meeverhuizen naar de nieuwe woning. Deze verhuisregeling of meeneemregeling is interessant als je hypotheekrente lager is dan de actuele rente.

De voorwaarden zijn bij elke hypotheekaanbieder anders. Vraag ruim op tijd na welke voorwaarden gelden. Realiseer je wel dat je de oude rente alleen kunt meenemen als je bij dezelfde geldgever blijft.

Soms minder lenen bij rente meenemen

Verwacht je voor je nieuwe huis maximaal te moeten lenen? Als je je hypotheekrente meeneemt en de resterende looptijd van je rente is korter dan 10 jaar dan kun je minder lenen. Is dat te weinig voor je nieuwe huis? Dan moet je toch een hypotheek met een nieuwe rente afsluiten.

Huidige hypotheekvorm wijzigen of niet?

Bij een verhuizing hangt de keuze voor een nieuwe hypotheek sterk samen met je huídige hypotheekvorm. Een verhuizing is een goed moment om te bekijken of je de huidige hypotheekvorm wilt aanhouden.

Overgangsrecht

Als je de hypotheek eind 2012 al had, mag je oude hypotheekvormen zoals een bankspaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek in principe houden. Ook als deze vorm nu niet meer wordt aangeboden. Je moet dan vaak wel bij je oude bank blijven. Overstappen naar een andere verstrekker is meestal niet mogelijk. Veel hypotheekaanbieders bieden deze oude hypotheekvormen niet aan.

Dit zogeheten overgangsrecht geldt echter maar voor een beperkte periode. Als je bijvoorbeeld in 2025 je huis verkoopt, moet de passeerdatum van de nieuwe woning uiterlijk eind 2026 zijn. Als er meer tijd tussen zit, vervalt het overgangsrecht.

Huidige hypotheekvorm wijzigen?

Het aanhouden van je bankspaarhypotheek of aflossingsvrije hypotheek is vaak interessant. Heb je nu een levenhypotheek, een beleggingshypotheek of een hybride hypotheek? Dan kan het wijzigen van de hypotheekvorm in een bankspaarhypotheek een goede keuze zijn. Hieraan zitten wel nogal wat (fiscale) haken en ogen. Laat je hierover dus goed informeren door je hypotheekadviseur.

Wij geven per hypotheekvorm een korte toelichting.

Extra hypotheekdeel nodig?

Koop je een duurder huis en wil je je hypotheek verhogen? Dan ben je voor dit nieuwe hypotheekdeel wel verplicht om direct te beginnen met aflossen. Tenminste, als je optimaal wilt blijven profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat je voor dit deel alleen nog kunt kiezen uit een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek.