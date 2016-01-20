Wat doet de hypotheekadviseur voor je?

Een hypotheekadviseur geeft je persoonlijk advies bij het afsluiten van je hypotheek. De adviseur bemiddelt tussen jou en de hypotheekverstrekker. Hij kijkt welke hypotheek het beste past bij jouw situatie en regelt alles voor de hypotheekaanvraag.

Hoe vind je een hypotheekadviseur?

Via de Consumentenbond kun je een bel- of video-afspraak maken voor onafhankelijk hypotheekadvies. Wil je liever langsgaan bij een hypotheekkantoor, kies dan een adviseur via Advieskeuze. Zij geven een overzicht van adviseurs in de buurt. Kies een onafhankelijke hypotheekadviseur met goede reviews.

Hoeveel betaal je voor hypotheekadvies?

Verhuis je naar een volgende koopwoning dan betaal je voor persoonlijk hypotheekadvies inclusief afsluiten gemiddeld zo'n €2500. Starters betalen meestal een paar honderd euro minder. Ondernemers juist meestal meer. De laagste tarieven liggen rond de €1700.

Bij ons betaalt een starter voor onafhankelijk hypotheekadvies via een bel- of video-afspraak €2400. Ga je verhuizen, dan betaal je €2800. Ondernemers betalen €400 extra. Bij complexe situaties rekenen wij €700 extra advieskosten. Dit bespreken we vooraf met je.

Een hypotheekadviseur kiezen: tips

Lees voor je naar een hypotheekadviseur gaat, de vergelijkingskaart op de website van de adviseur. Hierin staat wat hij voor je doet. Bekijk ook of het advies onafhankelijk is. Hiervoor moet de adviseur genoeg aanbieders met elkaar vergelijken. Ook staan op die kaart de kosten voor advisering en afsluiten van de hypotheek.

Hypotheekadvies bij een bank is vaak goedkoper dan het advies van een adviseur die bij een keten werkt. Bij een bank kun je niet uit alle aanbieders kiezen. En de advieskosten zijn minder belangrijk dan het rentetarief. Bij een hypotheek van €300.000 verdien je de advieskosten van €3000 al terug als je 0,1% rente betaalt bij een renteperiode van 10 jaar.

Soorten hypotheekadviseurs

Heb je een adviseur gevonden en wil je een gesprek aangaan? Zoek dan eerst uit wat voor een soort adviseur het is. Er zijn 4 mogelijkheden.

De adviseur:

Is in dienst van 1 aanbieder, bijvoorbeeld een bank. De adviseur kan meestal alleen hypotheken bij die aanbieder afsluiten. Werkt samen met een klein aantal aanbieders. De adviseur geeft advies en selecteert een hypotheek uit het beperkte aantal hypotheekaanbieders waarvoor hij afsluit. Werkt samen met veel of bijna alle aanbieders. Dit is een onafhankelijk hypotheekadviseur. Consumentenbond Hypotheekadvies is een voorbeeld van onafhankelijk hypotheekadvies. Geeft alleen advies maar sluit geen producten af. Bijvoorbeeld een onafhankelijk financieel planner.

Bij optie 1 en 2 is het dus niet per se zo dat je de voordeligste hypotheek afsluit.

Lees ons artikel Financieel advies: hoe zit het met nazorg?

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Het is belangrijk dat je de adviseur vertrouwt en er een klik mee hebt. De meeste financieel adviseurs bieden een gratis eerste gesprek aan.

Bereid dit kennismakingsgesprek goed voor. Zoek vooraf uit welke banken de laagste hypotheekrente én de beste voorwaarden bieden. Check of de adviseur met die banken zaken doet. Vraag ook of de kosten van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zijn inbegrepen in het advies. Dit staat meestal niet duidelijk in het dienstverleningsdocument.

Tip: neem onze vragenlijst mee Wat moet je vragen aan de hypotheekadviseur?

Klacht over een hypotheekadviseur

Heb je een klacht over je adviseur, dan moet je die eerst met hem of haar bespreken. Kom je er niet uit, dan kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid onderzoekt of bemiddelen mogelijk is. Lukt dat niet, dan doet de Geschillencommissie van het Kifid uitspraak.

Niet-bindende uitspraak Kifid

Lang niet alle adviseurs accepteren die uitspraak als bindend. Dit betekent dat je gelijk krijgt van het Kifid, maar dat de dienstverlener die uitspraak naast zich neer kan leggen. Je moet dan alsnog naar de rechter. Kies dus voor een adviseur die de uitspraken van het Kifid accepteert. Zoek jouw adviseur op in het Kifid Register.

Heb je een klacht over een bankmedewerker waarbij integriteit een rol speelt en je geen schadevergoeding eist? Dan kun je terecht bij de Stichting Tuchtrecht Banken.