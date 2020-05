Hypotheek voor zzp'er en flexwerker

Zelfstandigen en flexwerkers komen vaak moeilijker aan een hypotheek dan een werknemer in loondienst. Dat gaat steeds meer wringen nu het aantal zelfstandigen de miljoen is gepasseerd en jongeren langer blijven hangen in flexwerk. Bij een gewone werknemer vormt het huidige loon de basis voor de maximaal mogelijke hypotheek. Voor zelfstandigen en flexwerkers wordt er vaak tot 3 jaar terug gekeken naar je (gemiddelde) inkomen.