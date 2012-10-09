Hoe beïnvloedt een studieschuld je hypotheek?

Een studieschuld verlaagt het maximale bedrag dat je mag lenen voor een huis. Voor de rente en aflossing van je studieschuld betaal je maandelijks een vast bedrag. Hierdoor hou je minder geld over om je hypotheek te betalen. Bereken in onze rekentool hoeveel je ongeveer kunt lenen met een studieschuld.

Hoeveel minder hypotheek met een studieschuld?

Heb je een studieschuld die je in 35 jaar moet aflossen? Als je de huidige hoge rente betaalt dan mag je ongeveer het bedrag van je studieschuld minder lenen. Dus bij een studieschuld van €20.000, mag je zo'n €20.000 minder lenen. Moet je in 15 jaar aflossen en betaal je de huidige rente? Dan daalt je maximale hypotheek met ongeveer 2 x je studieschuld.

Rente studieschuld in 2025

In 2025 is de rente voor studieschulden met een looptijd van 35 jaar ongeveer hetzelfde als in 2024. Voor studieschulden die in 15 jaar moet aflossen, is de rente in 2025 een stuk lager. Bij een hoge rente zijn je maandlasten hoger dan bij een lage rente.

Niet alle oud-studenten gaan de nieuwe rentepercentages betalen.De rente wordt steeds voor 5 jaar vastgezet. Heb je geluk, dan houd je nog een tijdje een lage rente.

2019 t/m 2022 2023 2024 2025 Rente studieschuld 35 jaar aflossen 0% 0,46% 2,56% 2,57% Rente studieschuld 15 jaar aflossen 0% 1,78% 2,95% 2,21%

Regels hypotheek en studieschuld

Een hypotheekaanbieder houdt rekening met het wettelijke maandbedrag dat de DUO heeft vastgesteld. Dat is het bedrag dat je per maand zou moeten betalen om de schuld precies binnen de looptijd helemaal af te lossen.

Je kunt je wettelijke maandbedrag berekenen op de website van de DUO. Veel oud-studenten lossen in werkelijkheid minder per maand af. Die betalen naar draagkracht, op basis van het (gezins)inkomen.

Tips:

Heb je geld over, dan kun je bij DUO je maandbedrag vrijwillig verhogen. Doe dat niet als je van plan een huis te kopen. Hoe hoger je maandlast, hoe lager je maximale hypotheek.

Check bij de DUO of je recht hebt op een vergoeding voor de gemiste basisbeurs.

Hulp van ouders voor aflossing studieschuld

Misschien willen je ouders je bij de aankoop van een huis helpen met een belastingvrije schenking. Of kun je een familielening bij ze afsluiten. Met dat geld kun je extra aflossen op je studieschuld en zo een hogere hypotheek krijgen.

Het is de vraag of extra aflossen op een studieschuld altijd het meeste voordeel oplevert. Je kunt het geld ook gebruiken om een deel van de aankoopkosten van het huis te betalen. Lees waar je en je ouders aan moeten denken bij je studieschuld aflossen.

We hebben alle mogelijkheden voor ouders om een kind te helpen bij de aankoop van een woning verzameld. Met de voor- en nadelen per optie.

Studieschuld aflossen via werkgever

Krijg je van je werkgever een individueel keuzebudget (IKB)? Bij steeds meer werkgevers mag je je budget ook gebruiken om je studieschuld af te lossen. Het bruto bedrag krijg je dan netto uitgekeerd. Je bespaart belasting en kunt voordelig aflossen.

Er is ook een nadeel. Besteed je je IKB, dan telt je budget niet mee als salaris. Besteed je het budget niet maar laat je het 'gewoon' uitkeren? Dan heb je een hoger jaarsalaris. En met een hoger salaris krijg je een hogere hypotheek. Als je maximaal wilt lenen voor een huis, gebruik dan niet je hele budget aan aflossingen aan de DUO.

