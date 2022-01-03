Leasecontract en BKR

Een auto privé leasen kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek. Een private leasecontract wordt gezien als een betalingsverplichting voor de lange termijn. De meeste private leasemaatschappijen registreren je leasecontract daarom bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Leasemaatschappijen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease registreren altijd bij BKR.

Nakomen financiële verplichtingen

Een BKR-registratie moet ervoor zorgen dat je geen financiële verplichtingen afsluit die je niet kunt nakomen. Wij zijn hier voorstander van. De registratie kan het bedrag dat je kunt lenen wél flink verlagen. BKR registreert alle financiële verplichtingen boven de €250 als deze een looptijd van minstens 1 maand hebben.

Ingang en duur BKR-registratie

Het private leasecontract wordt geregistreerd bij BKR zodra de auto wordt geleverd. Na afloop van het private leasecontract is de registratie nog 5 jaar te zien bij BKR. De einddatum van het leasecontract staat erbij. Zo weet een nieuwe aanbieder van leningen dat je geen maandlasten meer hebt voor een private leaseauto.

Minder hypotheek door private lease

Hypotheekaanbieders zijn verplicht om rekening te houden met de volledige maandlasten van je private leasecontract. De impact op je maximale hypotheek is groot. In het rekenvoorbeeld hieronder zie je dat je met een private leasecontract flink minder mag lenen voor een huis. In dit voorbeeld scheelt dat €86.000.

Maximale hypotheek berekenen

Wil jij weten hoeveel je ongeveer kunt lenen als je een private leasecontract hebt lopen?

Kort leasecontract en vooruitbetalen

Betaal een deel van het bedrag dat je per maand aan de leasemaatschappij betaalt vooruit. Dit kan via ons Autolease-collectief. Je kunt maximaal 50% van het totale private-leasebedrag vooruitbetalen. Dan wordt je leasebedrag per maand lager en kun je een hogere hypotheek afsluiten. Bedraagt je private-leasemaandbedrag bijvoorbeeld nog €200 in plaats van €400? Dan kun je ongeveer €55.000 meer hypotheek afsluiten.

Zorg dat je voldoende spaargeld overhoudt. Als je een huis koopt, kun je met een hypotheek nooit de volledige aankoopprijs en alle bijkomende kosten betalen. Je hebt altijd eigen geld nodig.

Bij het Autolease-collectief kun je soms ook voor een kort contract kiezen. Je kunt het contract dan na 12 of 24 maanden opzeggen. Na afloop van je contract vervalt de lening en daarmee de inschrijving bij BKR. Voor een hypotheek is het alleen belangrijk of er een lening loopt. Niet of je een lening hebt gehad.

Private lease na aankoop huis

Heb je al een huis gekocht en wil je graag een auto leasen? Dit heeft geen invloed op je lopende hypotheek. Wel doet de leasemaatschappij een financiële controle. Sluit je een private-leasecontract af bij een keurmerkbedrijf? Dan wordt dit geregistreerd bij BKR.