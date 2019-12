Private lease: de voor- en nadelen

Auto leasen of kopen?

Private lease is populair. Eind 2018 reden er 150.000 Nederlanders particulier in een private-leaseauto. Dat is bijna de helft meer dan het jaar ervoor en meer dan een verdubbeling van de 64.000 private leaserijders in 2016. Een auto leasen is in een aantal gevallen dan ook een goed alternatief voor kopen.

Koop je een nieuwe auto met geleend geld, dan hebben veel private leasebedrijven een betere deal. Heb je voldoende spaargeld? Dan ben je lang niet altijd goedkoper uit. Let ook goed op de nadelen van een private-leaseauto, bijvoorbeeld de invloed op een hypotheek en schadevrije jaren.

Bedenk ook dat het voortijdig verbreken van het leasecontract een dure grap is. Het goedkoopst ben je nog altijd uit met een tweedehands auto.

Voordelen private lease

Inzicht in autokosten : Met private lease weet je beter wat je maandelijks kwijt bent aan autokosten.

: Met private lease weet je beter wat je maandelijks kwijt bent aan autokosten. Geen gedoe : Je hoeft je niet druk te maken over onverwachte garagerekeningen en het inruilen of verkopen van je auto.

: Je hoeft je niet druk te maken over onverwachte garagerekeningen en het inruilen of verkopen van je auto. Geen spaargeld nodig : Heb je geen spaargeld, maar wel een vast inkomen en wil je een nieuwe auto rijden, dan kan private lease interessant zijn.

: Heb je geen spaargeld, maar wel een vast inkomen en wil je een nieuwe auto rijden, dan kan private lease interessant zijn. Vaak goedkoper dan kopen : Koop je met geleend geld, dan is private lease vaak goedkoper. Hoewel het voordeel beperkt is als je al veel schadevrije jaren hebt. In een enkel geval is private lease ook goedkoper dan een nieuwe auto kopen met eigen geld.

: Koop je met geleend geld, dan is private lease vaak goedkoper. Hoewel het voordeel beperkt is als je al veel schadevrije jaren hebt. In een enkel geval is private lease ook goedkoper dan een nieuwe auto kopen met eigen geld. Seniorvriendelijk: Oudere consumenten kunnen bij kredietverstrekkers geen of moeilijk geld lenen. Private lease is dan een optie.

et op! Bij ongeveer de helft van de private-leaseaanbieders geldt een leeftijdsgrens, vaak tot 75 jaar. In het Autolease-collectief van de Consumentenbond kunnen ouderen ook terecht.

Nadelen private lease

Contractbreuk is kostbaar : Verandert je situatie - bijvoorbeeld door echtscheiding of ontslag - dan kom je meestal niet zonder gevolgen onder het leasecontract uit. Bij de leasecontracten uit ons Autolease-collectief is dat wel altijd het geval.

: Verandert je situatie - bijvoorbeeld door echtscheiding of ontslag - dan kom je meestal niet zonder gevolgen onder het leasecontract uit. Bij de leasecontracten uit ons Autolease-collectief is dat wel altijd het geval. Autorijden kan goedkoper : Private lease is niet de goedkoopste vorm van autorijden. Vind je een jonge auto niet belangrijk, dan is de goedkoopste optie een occasion die je zo ver mogelijk ‘oprijdt’. Ook met eigen geld een nieuwe auto aanschaffen blijkt vaak goedkoper.

: Private lease is niet de goedkoopste vorm van autorijden. Vind je een jonge auto niet belangrijk, dan is de goedkoopste optie een occasion die je zo ver mogelijk ‘oprijdt’. Ook met eigen geld een nieuwe auto aanschaffen blijkt vaak goedkoper. Private lease beperkt hypotheek : Private lease als je nog een hypotheek wilt afsluiten is een slecht idee. De bank brengt namelijk 65% van het maandelijkse leasebedrag in mindering op de maximale maandelijkse woonlasten. Dat geldt overigens ook als je een lening afsluit voor een auto.

: Private lease als je nog een hypotheek wilt afsluiten is een slecht idee. De bank brengt namelijk 65% van het maandelijkse leasebedrag in mindering op de maximale maandelijkse woonlasten. Dat geldt overigens ook als je een lening afsluit voor een auto. Duur bij weinig gebruik : Voor automobilisten die maar weinig rijden, is een auto leasen minder interessant. Ook als je de auto even niet of minder gebruikt, lopen de vaste lasten door bij een leaseauto. De meeste leasebedrijven gaan uit van een jaarlijks minimum van 10.000 of 12.000 kilometer.

Je krijgt meestal geen vergoeding voor niet gereden kilometers. Er zijn echter ook leasebedrijven waar je al vanaf 5.000 km een auto kunt leasen.

: Voor automobilisten die maar weinig rijden, is een auto leasen minder interessant. Ook als je de auto even niet of minder gebruikt, lopen de vaste lasten door bij een leaseauto. De meeste leasebedrijven gaan uit van een jaarlijks minimum van 10.000 of 12.000 kilometer. Je krijgt meestal geen vergoeding voor niet gereden kilometers. Er zijn echter ook leasebedrijven waar je al vanaf 5.000 km een auto kunt leasen. Duur bij maximale no-claim korting: Heb je de maximale no-claim korting op je autoverzekering? Dan ben je niet altijd goedkoper uit met private lease. Zeker niet als je de auto zelf wilt samenstellen.

Het wordt nog nadeliger als je maar tijdelijk wilt leasen. Na 3 jaar ben je de oude opgebouwde no-claimkorting kwijt. Koop je dan weer een auto, dan moet je het doen met de schadevrije jaren tijdens de leaseperiode.

Eigen risico bij schade

Bij leasemaatschappijen met het keurmerk Private lease is een schade gemaakt tijdens de leaseperiode niet van invloed op de leaseprijs. Wel kan hiernaar gekeken worden voor een nieuw contract. Bij schade die niet op een tegenpartij verhaald kan worden, geldt meestal wel een eigen risico van maximaal €500. Het eigen risico geldt per schade en betaal je in principe direct.

Veel leasebedrijven verdubbelen het eigen risico als je binnen een periode van 12 maanden meer dan 1 schade veroorzaakt aan de leaseuto. Daarbij is de oorzaak van de schade niet van belang (zoals wel bij autoverzekeringen het geval is). Dit hogere eigen risico blijft de resterende duur van het private leasecontract gelden. Als je de auto total loss rijdt, stopt het leasecontract bij de meeste aanbieders. In een aantal gevallen krijg je een nieuwe leaseauto.

Schadevrije jaren

Naast de voor- en nadelen zij er verschillende aandachtspunten bij private lease. Zo betaal je soms meer als je meer wilt dan het standaardmodel. Ook kan de leaseprijs afhangen van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt en je opgebouwde schadevrije jaren.

Weinig schadevrije jaren

Sommige leasemaatschappijen rekenen een hogere leaseprijs bij weinig schadevrije jaren, terwijl andere aanbieders de prijs voor iedereen gelijk houden. Weer andere rekenen een korting op het leasetarief bij veel schadevrije jaren.

Verlies schadevrije jaren

Na 3 jaar zonder eigen auto gaan al je opgebouwde schadevrije jaren vaak verloren. Dit is een nadeel van private lease als je ooit weer een auto wilt kopen. Zeker als je veel jaren hebt opgebouwd is dit een punt om rekening mee te houden.

Het aantal schadevrije jaren bepaalt voor een groot deel je premie voor je autoverzekering. Hoe meer jaren je hebt, hoe minder premie je betaalt. Daarnaast heb je bij minder schadevrije jaren vaak ook minder keus als je wilt overstappen naar een andere verzekeraar.

Uitzonderingen zijn onder meer ALD automotive en Noordlease. Deze leasemaatschappijen zijn aangesloten bij het landelijke systeem waarin schadevrije jaren worden bijgehouden (RoyData-syseem), waardoor je jaren niet verloren gaan.

Relatief duur bij veel schadevrije jaren

Veel contracten hebben een gelijke premie voor alle bestuurders waardoor je meebetaalt aan de bestuurders met weinig schadevrije jaren. Het contract kan dan vooral duur zijn als je de maximale no-claimkorting hebt opgebouwd. Zelf een auto kopen, en eventueel daarvoor geld lenen, is dan vrijwel altijd voordeliger dan private lease (mits de auto voorlopig geen schade heeft).

Lees meer over schadevrije jaren bij een leaseauto

Kilometers

De kilometerbundels voor leaseauto's beginnen meestal bij 10.000 kilometer per jaar. Wie meer rijdt dan afgesproken, moet aan het einde van het jaar bijbetalen (dit worden 'meerkilometers' genoemd). Rijd je minder kilometers ('minderkilometers'), dan krijg je meestal geen geld terug. Via het Keurmerk Private Lease is geregeld dat meer- en minderkilometers aan het eind van de looptijd worden verrekend.

Leeftijdsgrenzen autolease

Een beperkt aantal leasemaatschappijen eist dat de bestuurder minimaal 21 of 24 jaar oud is. Sommige leasebedrijven rekenen een maandelijkse toeslag van €10 tot €25 onder de 24 jaar.

Ongeveer de helft van de leasemaatschappijen hanteert een maximum leeftijdgrens van bijvoorbeeld 75 of 80 jaar. In het Autolease-collectief van de Consumentenbond kunnen ook ouderen terecht.

