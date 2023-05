Zwaardere auto extra belastend voor het milieu

Auto's worden steeds groter en zwaarder. Hoeveel extra impact dat heeft op het klimaat en benodigde energie blijkt uit onderzoek van Green NCAP. Hiervoor werd de levenscyclus-analyse (LCA) van 34 auto’s in verschillende gewichtsklasses bepaald. De gewichtstoename die al jarenlang gaande is, leidt tot extra verbruik en daarmee een flinke toename aan broeikasgassen.

Elektrisch beter, SUV slechter

Elektrische auto’s stoten absoluut gezien veel minder broeikasgassen uit gedurende de hele levenscyclus dan benzine- en dieselauto’s. Dat blijkt uit Green NCAP’s onderzoek. Gemiddeld is de uitstoot 40-50% minder tijdens het gebruik en productie samen. Maar ook bij elektrische auto’s heeft het gewicht heeft een grote invloed op de milieu-impact. Net als bij auto’s die op brandstof rijden.

Green NCAP, mede opgericht door de Consumentenbond, benadrukt daarom het belang van gewichtsvermindering van auto's. Dit is een oproep aan fabrikanten. Die kiezen steeds vaker voor grotere auto’s met een hogere winstmarge. Ook als consument heb je invloed. Consumenten kiezen namelijk steeds vaker voor een groter type auto, zoals een SUV. De verkoop van kleine SUV’s in Europa is 5 keer zo groot geworden, die van de grote SUV's zelfs 7 keer zo groot.

Meer gewicht, meer energiegebruik

De levenscyclus-analyse van Green NCAP brengt ook het totale energiegebruik van de auto in kaart, van productie tot hele levensduur. Daarin zijn de verschillen tussen elektrische en niet-elektrische auto’s kleiner. De massa van de auto speelt een net zo belangrijke rol. Over de hele levensduur (240.000 km) komt het energiegebruik gemiddeld neer op:

134 Mega-Watt-uur (MWh) voor een kleine elektrische auto, zoals de Dacia Spring

204 MWh voor een elektrische SUV, zoals de Audi Q4 e-Tron

262 MWh voor een benzine-SUV, zoals de Kia Sportage

Het verschil tussen de Spring en de Sportage is vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik van een tweepersoonshuishouden in meer dan 40 jaar. En het verschil tussen de Spring en de ook elektrische Q4 e-tron is 25 jaar aan electriciteitsgebruik.

200.000 extra auto’s

Gemiddelde werden auto's bijna 100 kg zwaarder. Op basis van de Europese verkoopcijfers van 2022 berekende Green NCAP de totale extra milieu-impact van dat extra gewicht. Het blijkt dat de zwaardere auto's gelijk staan aan een extra milieu-impact in 2022 van 200.000 extra auto’s.

Deze berekening is gebaseerd op een stijging van 2% van het energiegebruik per 100 kg. Dit geldt voor alle aandrijflijnen (elektrisch, plug-in hybride en verbrandingsmotor). Een gewichtstoename van 100 kg voor een kleine middenklasser leidt tot 1,4 ton aan extra broeikasgassen en 5,7 MWh aan extra benodigde energie gedurende de levenscyclus. Een SUV is zelfs al snel honderden kilo’s zwaarder dan een kleine middenklasser en zorgt daarmee voor nog meer extra milieu-impact.

Het volledige bericht (Engelstalig) is te lezen op GreenNCAP.com.