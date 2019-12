Bereken de gunstigste kilometerbundel

Bij private lease spreek je vooraf het aantal kilometers per jaar af via een kilometerbundel. Vaak begint zo'n bundel bij 10.000 kilometer per jaar. Met welke kilometerbundel je het goedkoopst uit bent, hangt af van de meerprijs buiten de bundel. Hoe bereken je het omslagpunt?

Kilometerbundels private lease

Vaak zit er 5000 kilometer tussen opeenvolgende kilometerbundels. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld met 13.000 kilometer per jaar goedkoper uit bent met een autoleasecontract voor 10.000 kilometer bij de ene leasemaatschappij, maar juist met een leasecontract voor 15.000 kilometer bij de andere. Dit hangt af van de meerprijs buiten de bundel, de 'meerkilometerprijs'. De meeste leasemaatschappijen rekenen afhankelijk van de grootte van de private lease auto tussen de €0,05 en €0,16 per extra gereden kilometer. Sommige bedrijven 'hercalculeren' de leaseprijs bij afwijkingen van 10%.

Verrekening meerkilometers

Meerkilometers zijn duurder dan de kilometers in de bundel. Bij exact 11.000 gereden kilometers is een bundel van 11.000 km voordeliger dan een bundel van 10.000 km plus 1000 meerkilometers. Maar bij 10.500 kilometer per jaar kan een bundel van 10.000 voordeliger uitpakken. Waar het omslagpunt ligt, is per private lease-aanbieder en per lease-auto verschillend.

Verrekening minderkilometers

De meeste leasemaatschappijen vergoeden niets voor de ‘niet gebruikte’ kilometers. Als ze het al doen, dan is het bedrag per kilometer vaak lager dan de kilometerprijs in de bundel. Het Keurmerk Private Lease bepaalt wel dat op de einddatum de betaalde meerkilometers worden verrekend met de minderkilometers.

Rekenvoorbeeld: gunstigste bundel Stel een bundel van 10.000 kilometer kost €300 en die van 15.000 kilometer €325. Per jaar ben je dan 12 x €25 = €300 meer kwijt bij de grotere bundel. De extra prijs per kilometer als je voor de 15.000 kilometer bundel kiest bedraagt dan 300/5000 = €0,06, de 'binnenbundelprijs'. Dit bedrag vergelijk je met de meerkilometerprijs. Liggen deze prijzen dicht bij elkaar dan komt de bundel van 10.000 kilometer eerder in aanmerking en bij een groot prijsverschil de grotere bundel.

Omslagpunt berekenen

Het omslagpunt kun je berekenen via de formule:

kilometers kleine bundel + (verschil kilometers grote met kleine bundel x binnenbundelprijs / meerkilometerprijs)

Stel de meerkilometerprijs bedraagt €0,08 bij de betreffende aanbieder en de binnenbundelprijs is €0,06, dan wordt de berekening 10.000 + (5000 x 6/8) = 13.750 kilometer. Rij je niet meer dan 13.750 kilometer, dan is de bundel van 10.000 kilometer hier voordeliger dan die van 15.000 kilometer.

LeasePlan: tariefsprongen

Let op: LeasePlan wijkt af en werkt met tariefsprongen. Ga je meer dan 500 kilometer over je bundel, dan betaal je het tarief voor de hogere bundel, in plaats van alleen een meerprijs per kilometer. Bij 10.501 kilometer betaal je dus voor 15.000 kilometer.

Andersom werkt het systeem van LeasePlan hetzelfde, maar alleen als je boven de 5000 kilometer minder rijdt. Kies je bij LeasePlan voor 15.000 kilometer, en rij je slechts 9000 kilometer: het termijnbedrag wordt opnieuw berekend op basis 10.000 kilometer. Je krijgt dus een flink bedrag terug.

