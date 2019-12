Private lease voor zzp'ers

Heb je als zzp’er een auto nodig? Dan kun je deze kopen, maar je kunt ook kiezen voor het leasen van een auto. Je hebt dan de keuze uit zakelijk leasen en private lease. Welke optie je kiest, hangt met name af van of je bijtelling wilt of niet.

De meest voor de hand liggende opties voor een zzp'er die een nieuwe auto zowel zakelijk als prive wil gebruiken, zijn een auto kopen op naam van het bedrijf of zakelijk leasen. Bij deze opties krijg je over het algemeen te maken met een fiscale bijtelling voor privégebruik. De bijtelling geldt al wanneer je meer dan 500 km privé rijdt. Met een tripje van Utrecht naar Keulen (en terug), zit je daar al aan.

Inkomen

De fiscus ziet het privégebruik van een zakelijke auto als een vorm van inkomen. Je moet daarvoor een bedrag voor de auto bij je inkomen tellen en daarover belasting betalen. De bijtelling voor privégebruik is een vast percentage dat afhankelijk is van:

de waarde van de auto

de CO2-uitstoot

wanneer het kenteken is afgegeven

Rijd je privé veel, dan hoeft de fiscale bijtelling niet per se nadelig voor je te zijn. Maar rijd je weinig, dan is bijtelling dat vaak wel. Ga na of de bijtelling wel opweegt tegen het privégebruik.

Hoogte bijtelling

Er gelden in Nederland 2 bijtellingspercentages:

4% voor volledig elektrische en voor waterstofauto's

22% voor andere auto's

Begin 2019 is de bijtelling omhoog gegaan voor nieuwe elektrische leaseauto's met een waarde vanaf €50.000. Het tarief is 4% gebleven over de waarde tot €50.000. Maar over het meerdere krijg je 22% bijtelling.

Had je al zo’n auto in 2018? Dan houd je een bijtelling van 4% van de gehele cataloguswaarde tot 5 jaar na ingebruikname van de auto. Voor alle andere voertuigen geldt een bijtelling van 22%.

En lease je de auto in 2020? Dan geldt voor volledig elektrische auto's waarschijnlijk een bijtelingspercentage van 8% over de waarde tot €45.000. Over het meerdere krijg je 22% bijtelling. Net als voor de andere auto's.

Rekenvoorbeeld David heeft een zakelijke leaseauto (benzine). Hij rijdt meer dan 500 kilometer privé in een jaar, waardoor hij bijtelling moet betalen. De auto heeft een cataloguswaarde van €35.000. Jaarlijks krijgt hij met de volgende kosten te maken: Bijtellingspercentage over catalaguswaarde 22% Bijtelling per jaar €7700 Belastingtarief 38,1% Extra belasting €2933,70

Private lease

Bij private lease sluit je het contract privé af. Er is daarom geen sprake van bijtelling. Rijd je de leaseauto naast privé ook zakelijk? Dan kun je de zakelijke kilometers aftrekken van je winst. Je mag 19 cent per gereden zakelijk kilometer aftrekken. Hiermee kan een private-leaseauto dan ook een aantrekkelijke optie zijn voor een zzp’er.

Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar.

BKR-registratie

Een nadeel van een private-leaseauto is dat je BKR geregistreerd wordt. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar is wel iets om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld als je een nog lening of een hypotheek wilt. Je leencapaciteit wordt veelal verlaagd door een BKR-registratie.

Btw

Bij een private-leaseauto is de btw die je betaalt niet aftrekbaar, omdat het geen zakelijk contract is. Heb je een zakelijke leaseauto, dan is de btw wel aftrekbaar als zzp'er.

Dat je als zzp'er bij private lease geen btw kunt aftrekken weegt doorgaans niet op tegen het nadeel van de fiscale bijtelling bij zakelijk leasen. Lees meer over de voor- en nadelen van private lease.

