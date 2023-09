Financial lease: zo werkt het

Financial lease kent 2 vormen:

Financial lease voor ondernemers.

Financial lease voor particulieren (huurkoop).

Sommige autodealers bieden particulieren een huurkoopcontract aan. Dit noemen we 'financial lease particulier' of 'financiële lease auto'. Je wordt dan eigenaar van de auto als de looptijd van het contract is afgelopen.

Let op: Financial lease wordt soms ook aangeboden onder de naam private lease. Dit is namelijk nog geen beschermde titel.

Voordelen financial lease

Je kunt gespreid betalen en hoeft niet in een keer een groot bedrag van je rekening te halen.

Je hoeft niet eerst te sparen voor de aankoop van een auto.

Voor zakelijke financial lease zijn er fiscale voordelen.

Nadelen

Je maandlasten tijdens de huurkoop zijn veel hoger dan bij private lease. Je wordt na afloop van het contract namelijk de eigenaar van de auto.

Je betaalt een hoger bedrag voor de auto, omdat je rente betaalt over het bedrag.

Het huurkoopcontract moet zijn uitgewerkt als financial lease en een omschrijving geven van het restwaarderisico. Maar wij raden huurkoop af. Een goedkope persoonlijke lening is een beter alternatief. Je bent honderden, vaak wel duizenden euro's goedkoper uit en de auto is meteen helemaal van jou.

Verschillen financial lease en private lease