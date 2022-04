Energielabel auto

Wat is een energielabel voor auto's?

Dat je woning en koelkast een energielabel hebben is voor iedereen vanzelfsprekend. Maar ook auto's hebben een energielabel. Dankzij dit label zie je eenvoudig hoe zuinig of onzuinig een auto is in vergelijking met andere auto's die ongeveer even groot zijn. Op het energielabel staat ook het brandstofverbruik, CO2-uitstoot en de relatieve zuinigheid van de auto.

Energielabels

Er zijn 7 energielabels. Waarbij A het meest zuinig is en G het minst zuinig. In de tabel hieronder staat per label wat de relatieve zuinigheid is.

Energielabel Relatieve zuinigheid A minstens 15% zuiniger B 15% - 5% zuiniger C tussen 5% zuiniger en 5% onzuiniger D 5% -15% onzuinig E 15% - 25% onzuinig F 25% - 35% onzuinig G meer dan 35% onzuinig

Hoe wordt het energielabel bepaald?

Het energielabel is gebaseerd op het gemiddelde brandstofverbruik van een nieuwe auto ten opzichte van andere auto's van vergelijkbare grootte. Het verbruik van een auto wordt vergeleken met het gemiddelde verbruik van even grote auto's.

Belastingvoordeel

De overheid wil de aanschaf van zuinige auto's stimuleren, vanwege de milieuvoordelen. De absolute CO2-uitstoot van een auto is bepalend voor het belastingvoordeel. Zo kan een lage CO2-uitstoot voordeel geven op:

Energielabel en elektrische auto's

Elektrische auto's krijgen automatisch energielabel A met het huidige beoordelingssysteem. De toename aan elektrische auto's zorgt ervoor dat reguliere brandstofauto's minder snel label A toegekend krijgen. Het onderling vergelijken van elektrische auto's is lastig met het huidige label.

Naast het energielabel bestaat er ook een testprogramma waarmee de duurzaamheid van auto’s wordt beoordeeld, het Green NCAP-programma. Dit programma beoordeelt auto's op verbruik en uitstoot die schadelijk is voor gezondheid en klimaat. In dit testprogramma worden ook elektrische auto's meegenomen.

Zuiniger rijden

Het verbruik op het energielabel is vastgesteld volgens een norm en zal in de praktijk vaak afwijken. Hoe zuinig je rijdt heeft niet alleen te maken met het energielabel van de auto. Het heeft ook te maken met je rijstijl, de bediening en het gebruik van accessoires (met name de airco).

Ook je banden en de bandenspanning zijn van invloed op je brandstofverbruik. Er is een Europees bandenlabel waarmee je onder andere het brandstofverbruik kunt vergelijken. Lees meer over hoe je de beste banden kiest.

Zuiniger rijden met private lease

