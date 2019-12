Private lease: Looptijden en contract opzeggen

Bij private lease huur je een auto voor 1 tot 5 jaar tegen een vast maandbedrag. Via ons Autolease-collectief kun je je leasecontract maandelijks opzeggen.

Auto leasen: vast bedrag per maand

Het leasetarief bestaat uit zowel vaste als onverwachte kosten:

afschrijvingen

onderhoud en reparaties

vervanging van versleten banden

premie voor de allrisk autoverzekering (vast bedrag tijdens de gehele looptijd van het leasecontract)

wegenbelasting

pechhulp (hulpverlening bij stranden in binnen- en buitenland).

De brandstofkosten zijn de enige, extra kosten en afhankelijk van het gebruik van de auto.

Voor de auto’s van het Autolease-collectief van de Consumentenbond is berekend wat de maandkosten van verschillende auto's zijn.

Maandelijks opzegbaar contract

Via het Autolease-collectief van de Consumentenbond kun je kiezen voor een maandelijks opzegbaar contract. Dit is een contract voor 60 maanden dat je na 12 maanden op elk gewenst moment boetevrij kunt opzeggen. De opzegtermijn is 3 maanden. Hiermee profiteer je van een vaste, lage maandprijs voor 60 maanden en flexibele opzegbaarheid na een jaar.

Als je na 1 jaar stopt met het leasecontract vervalt de lening en daarmee ook de inschrijving bij het BKR. Voor een hypotheek is alleen van belang of je een lening hebt lopen, niet dat je een lening gehad hebt.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Opzegging bij calamiteiten

Kies je niet voor de optie ‘maandelijks opzegbaar’ maar voor een vaste contractduur? Dan kun je via het Autolease-collectief in bijzondere omstandigheden kosteloos van het contract af. Dit is het geval bij:

Overlijden

Gedwongen ontslag

Echtscheiding

Ontbinden samenlevingsovereenkomst

Medische afkeuring (verlies rijbevoegdheid)

Opzeggen kan na overleg dan in principe per direct, dus zonder opzegtermijn. Je moet de omstandigheid wel kunnen aantonen, en in sommige gevallen ook kunnen bewijzen, dat je vanwege deze reden het maandbedrag niet meer kunt betalen.

Tussentijds opzeggen: andere redenen

Bij leasemaatschappijen die meedoen aan ons Autolease-collectief en onder het Keurmerk Private Lease vallen, kun je het contract ook om andere redenen tussentijds ontbinden. Dit kan na een looptijd van 12 maanden, de opzegtermijn is dan een maand.

Het nadeel is dat je dan wel een vergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. De maatschappij moet voor het afsluiten van het leasecontract wel hebben laten weten hoe hoog die vergoeding is. Ook moet in de voorwaarden staan hoe het bedrag wordt berekend.

