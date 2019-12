Checklist voor afsluiten private lease

Voorwaarden private lease

Sommige aanbiedingen lijken te mooi om waar te zijn. Bij een private lease auto via het Autolease-collectief van de Consumentenbond hoef je je geen zorgen te maken over vreemde voorwaarden. Denk aan leeftijdsgrenzen, een maandbedrag dat ineens omhoog gaat of hoge kosten als je het contract moet ontbinden vanwege onverlijden of ontslag.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Zelf vergelijken: checklist private leasecontract

Vergelijk je liever zelf de verschillende private lease-aanbieders? Let dan op de volgende punten:

Lees ook: