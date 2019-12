Een auto is een flinke kostenpost, iedere maand weer. Met private lease betaal je een vast bedrag per maand. De lease auto lever je na de looptijd weer in bij de leasemaatschappij. We laten graag zien wat de voor- en nadelen zijn van private lease en hoe je de afweging maakt tussen een auto leasen of kopen.

Auto leasen of kopen

Met private lease heb je inzicht in je autokosten. Sommige auto's zijn goedkoper om te leasen dan om te kopen met eigen of geleend geld. Dat is ook afhankelijk van je situatie.

Kies je voor leasen? Contrioleer dan of de maatschappij het Keurmerk Private Lease heeft. We geven enkele adviezen over een auto leasen of kopen en zetten de belangrijkste aandachtspunten van private lease op een rij.

Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar.

Voor- en nadelen private lease

Private lease is populair. Je weet wat je maandelijks kwijt bent aan de lease auto en je hoeft je niet druk te maken om onverwachte rekeningen.

Maar er zijn ook nadelen, bijvoorbeeld als je een hypotheek wilt afsluiten. Je kunt door een private-leasecontract vaak een stuk minder lenen. Bekijk alle voor- en nadelen van autolease.

Het Autolease-collectief

Met het Autolease-collectief van de Consumentenbond ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract, zonder kleine lettertjes. Bij bijvoorbeeld een echtscheiding of werkloosheid kun je kosteloos van het contract af. Per auto zie je wat de maandkosten zijn van een private-leaseauto en een nieuwe auto gekocht met geleend geld of eigen geld.

Ervaringen van anderen

Jessica vertelt waarom zij en haar gezin kozen voor een private leaseauto in plaats van een eigen auto.

Ramona vertelt hoe zij een groot deel van haar leasekosten terugverdient door haar auto te verhuren.