Wat is private lease?

Privé een auto leasen is een vorm van huren. Je noemt dit ook wel private lease. Hierbij is en blijft de auto eigendom van de leasemaatschappij. Via ons kun je zorgeloos een auto leasen.

Ruim 80% van de leasers is tevreden over ons Autolease-collectief. Bij het leasen van een auto betaal je een vast maandbedrag. Je hebt verder geen omkijken naar de autoverzekering, wegenbelasting of onderhoud. Zo heb je geen onverwachte kosten. Je hoeft alleen te tanken of je auto op te laden. Na de looptijd lever je de leaseauto weer in.

Private lease via de Consumentenbond

De Consumentenbond strijdt voor eerlijke contracten zonder kleine lettertjes. We maken een auto leasen inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. Via ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract en een scherpe prijs.

Naar het Autolease-collectief