Operational lease: zo werkt het

Wat is operational lease?

Bedrijven gebruiken vaak operational lease. Het is een leasevorm gericht op de zakelijke markt. Bij operational lease, lease je een auto waarbij de auto niet jouw eigendom wordt. Je betaalt bij full operational lease een maandelijks bedrag voor het gebruik van de auto. Omdat het een zakelijk contract is, zijn de btw-kosten aftrekbaar. Na de looptijd van het leasecontract lever je de auto weer in.

Langdurig huren

Operational lease is vergelijkbaar met langdurig huren. De leasemaatschappij blijft economisch en juridisch eigenaar van de auto. Bij operational lease betaal je een maandelijks hetzelfde bedrag waar bijna alle kosten al in zitten. Je betaalt alleen de brandstof zelf. En natuurlijk eventuele boetes. Sommige operational lease maatschappijen rekenen de kosten voor de winterbanden mee in het totale maandelijkse bedrag. Hetzelfde geldt voor vervangend vervoer.

Restwaarderisico

Na de looptijd van vaak 1 tot 5 jaar lever je de leaseauto weer in bij de leasemaatschappij. Het risico dat de auto na de leaseperiode in waarde is gedaald ligt bij de leasemaatschappij. Dit noemen we ook wel het restwaarderisico.

Einde operational lease

Na afloop van je leasecontract zijn er verschillende opties. Wil je opnieuw een auto leasen of kopen? Neem hier de tijd voor en kijk goed naar de levertijden.

Verschil operational lease en private lease

Privé of zakelijk contract

Bij operational lease sluit je een zakelijk contract. Maar als particulier kun je ook een auto leasen, bekend als private lease. Bij private lease huur je privé een nieuwe of gebruikte auto. Hierbij sluit je een privécontract af.

Wel of geen bijtelling

Bij operational lease wordt er btw berekend. Deze maandelijkse btw-kosten zijn aftrekbaar. Behalve als je een vrijstellingen van btw hebt. Kies je als zzp’er voor private lease, dan kun je geen btw aftrekken. Dat komt omdat het geen zakelijk contract is. Het verschilt per situatie wat het meest voordelig is. Bij je besluit speelt vooral mee of je wel of geen bijtelling wilt. Gebruik je de auto niet alleen voor zakelijke kilometers, maar ook privé? Op de website van de Belastingdienst lees je meer over hoe bijtelling voor privé gebruik werkt.

Overeenkomsten operational lease en private lease

Bij beide leasevormenbetaal je een vast bedrag per maand aan een leasemaatschappij. Bij beide leasevormen heb je geen omkijken naar de kosten voor de autoverzekering, wegenbelasting, reparaties, pechhulp of onderhoud. Sommige lease maatschappijen rekenen de kosten voor de winterbanden mee in het totale maandelijkse bedrag.

Verschillende lease vormen

