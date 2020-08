Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Er rijden in Nederland al ruim 200.000 elektrische auto’s rond. Maar wat is elektrisch rijden precies? Wat zijn de kosten en hoe milieuvriendelijk is zo’n elektrische auto eigenlijk?

Wat is elektrisch rijden?

Elektrisch autorijden betekent dat je rijdt op een elektromotor. Een 100% elektrische auto heeft alleen een elektromotor om de auto aan te drijven. Er zijn ook auto’s die deels elektrisch zijn en ook een verbrandingsmotor hebben. De accu van een elektrische auto laad je op via een laadpaal.

Laadpalen

Er bestaan openbare en privé-laadpalen. Privé-laadpalen kun je soms bij je huis laten aanleggen. De aanschafkosten zijn hoog. Wellicht wordt deze in combinatie met een nieuw aangeschafte auto voor een gereduceerd bedrag meegeleverd.

Langs drukke wegen staan ook vaak snellaadpalen. Voor gebruik van openbare palen en sommige snellaadpalen heb je een laadpas nodig. Tesla heeft zijn eigen snellaadnet dat voor sommige Tesla-modellen gratis is.

Soorten elektrische auto’s

Er zijn verschillende soorten elektrische auto’s: van deels tot volledig elektrisch.

Kosten elektrische auto versus brandstofauto

Aanschaf

Een elektrische auto is in aanschaf meestal duurder dan een brandstofauto. Dat komt vooral door het accupakket van de elektrische auto. Naar verwachting zullen de prijzen voor de accutechniek komende jaren gaan dalen. Hierdoor worden de prijsverschillen tussen elektrische auto’s en brandstofauto’s steeds kleiner.

Wie een nieuwe elektrische auto aanschaffen te duur vindt, kan een tweedehands auto of private lease overwegen.

Gebruik

De kosten voor het opladen van een elektrische auto zijn afhankelijk van de auto en waar je ‘m oplaadt. Bij een eigen laadpunt opladen is meestal het goedkoopst: zo’n €0,20 per kWh. Bij een publieke laadpaal betaal je al gauw €0,35 per kWh. En bij snelladen lopen de tarieven zelfs op tot gemiddeld €0,66 per kWh.

Bijna altijd ben je met een elektrische auto in gebruik goedkoper uit dan met een brandstofauto. De kosten voor een kilowattuur elektriciteit zijn op dit moment ongeveer €0,22. Een elektrische auto die 17 kWh verbruikt per 100 kilometer kent dus een kilometerprijs 17/100*0,22 = €0,04. Een benzineauto die 1 op 16,7 rijdt kost bij een literprijs van €1,67 ongeveer €0,10 per kilometer. Tweeënhalf keer zoveel dus.

Onderhoud

Ook qua onderhoud is de elektrische auto voordeliger dan een brandstofauto. De elektromotor van een elektrische auto is minder complex dan een verbrandingsmotor. Regulier onderhoud kost dan ook minder.

Banden en remmen kunnen slijten, maar de remmen van een elektrische auto gaan vaak langer mee dan die van een brandstofauto. Dat komt omdat je bij een elektrische auto veel gebruikmaakt van remmen op de elektromotor. Hierbij wordt de remenergie teruggevoerd naar de accu.

De grootste onderhoudskosten bij een elektrische auto zitten in het opknappen of vervangen van het accupakket. Het accupakket van een elektrische auto blijkt echter behoorlijk betrouwbaar. Daarnaast is er vaak ruime garantie op de levensduur van het accupakket.

Fiscale voordelen

Bij een elektrische auto heb je (anders dan bij een brandstofauto) recht op een aantal fiscale voordelen. Met deze regelingen probeert de overheid elektrisch rijden te stimuleren.

Zo geldt er sinds 1 juli 2020 een aanschafsubsidie voor wie een elektrische auto koopt of private leaset. Het gaat om een bedrag van €4000 voor een nieuwe auto en €2000 voor een occasion.

Daarnaast profiteren zakelijke rijders van een elektrische auto’s van een lagere bijtelling (tot 2026). Ondernemers mogen bij aanschaf van een elektrische auto een extra aftrekpost voeren op basis van de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Verder zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM (belasting van personenwagens en motorrijwielen) en wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting; MRB).

Bekijk de website van de ANWB voor meer informatie over de fiscale voordelen van een elektrische auto.

Milieu-impact

Opwekking van elektriciteit brengt CO2 met zich mee, afhankelijk van hoe ‘groen’ de elektriciteitscentrale is. Een elektrische auto stoot indirect dus nog steeds CO2 uit. Maar over de hele levensduur wel zo’n 35 tot 55% minder dan een brandstofauto.

Ook bij de productie van een auto komt CO2 vrij. Bij een elektrische auto zorgt de productie van het accupakket voor extra uitstoot ten opzichte van een brandstofauto. De milieu-impact van een nieuwe elektrische auto is daardoor direct na productie groter dan die van een net geproduceerde brandstofauto.

Maar de elektrische auto stoot per gereden kilometer indirect wel minder CO2 uit. Dus de milieu-impact van een elektrische auto is op den duur juist kleiner dan die van een brandstofauto.

Een elektrische auto kent daarnaast een 25 tot 40% lagere fijnstofuitstoot dan een brandstofauto. Verder heeft een elektrische auto geen directe stikstofoxidenuitstoot. Wel komen er bij de productie van grijze stroom stikstofoxiden vrij.

Actieradius

Met de actieradius van een elektrische auto bedoelen we de afstand die je kunt rijden op één acculading. De actieradius is afhankelijk van de capaciteit van het accupakket en het verbruik van de auto. Hoe groter de accu en hoe lager het verbruik, hoe verder je met een acculading kunt rijden. Het verbruik verschilt per type auto, maar zit bij een middenklasse auto tussen de 15 en 23 kWh per 100 kilometer.

Voordelen en nadelen

Een elektrische auto kent verschillende voor- en nadelen ten opzichte van een brandstofauto. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

Voordelen

Nadelen

Elektrische auto leasen

Een elektrische auto is duur in aanschaf. De restwaardes van de meestverkochte types gaan omhoog. Maar nog steeds is de afschrijving van elektrische auto’s hoger dan auto’s met een verbrandingsmotor. Voor wie interesse heeft in een elektrische auto, maar deze 2 nadelen tegenhoudt om een elektrische auto aan te schaffen, kan private lease uitkomst bieden.

