Goedkoop je elektrische auto laden

Een elektrische auto opladen kan aan een 'eigen' laadpaal of aan een commercieel laadstation. De prijzen per kilowattuur (kWh) verschillen dan enorm. Waar tank je het goedkoopst?

Thuis het goedkoopst

Als je thuis en/of bij het werk een eigen laadpunt hebt, ben je per kWh meestal het goedkoopst uit. Dan kost het zo’n €0,20 per kWh.

Bij een publieke laadpaal betaal je al gauw €0,35 per kWh. En bij snelladen lopen de tarieven zelfs op tot gemiddeld €0,66 per kWh. Op laadpastop10.nl vind je een actueel overzicht van alle tarieven.

Abonnement

Bij nieuwe elektrische of hybride auto's wordt soms tegen gereduceerd tarief een laadstation voor eigen gebruik meegeleverd. Controleer dan wel goed of er ook sprake is van een verplicht abonnement op één aanbieder en wat de minimale looptijd van dit abonnement is.

Prijsopbouw

Het bedrag dat je per kWh betaalt, is opgebouwd uit verschillende posten:

Abonnement: kan gratis of betaald zijn. Maak je veel kilometers? Dan is een betaald abonnement met lagere kWh-kosten vaak interessanter.

Starttarief: soms is er geen starttarief, soms een bedrag per laadbeurt.

Kosten voor stroomaanbieders (energieleverancier, laadpaalbeheerder, serviceverlenend bedrijf).

Tarief per tijdseenheid of tarief voor onbeperkt gebruik.

Prijs nu niet transparant

Helaas is de prijs die je per kWh bij de laadpaal gaat betalen erg onduidelijk. Er zijn veel aanbieders met ieder hun eigen laadpas en abonnement-structuur. De tarieven staan vaak niet vermeld bij de laadpaal. Ze kunnen zelfs variëren aan de hand van het moment van de dag en de bezettingsgraad van palen in de nabije omgeving. Bij veel vraag en weinig aanbod gaat de kWh-prijs gewoon omhoog.

Transparantie in 2021

Op 1 juli 2021 komt er nieuwe wetgeving. Hierin is geregeld dat exploitanten van laadpalen informatie over tarieven moeten vrijgeven. Op de laadpaal moet direct duidelijk zijn wat het tarief is. En prijsvergelijkings-apps en navigatie-apps krijgen info om je naar de dichtsbijzijnde vrije laadpaal te leiden. En je weet dan van tevoren wat het laadtarief is.

Nederland is koploper

Nederland is een grote speler qua elektrisch vervoer. Wij behoren tot de enige 5 landen ter wereld waar meer dan 1 procent van alle auto’s elektrisch is. Die andere landen zijn Noorwegen, IJsland, Zweden en China. En we hebben zelfs de meeste publieke laadpalen per vierkante kilometer ter wereld.

Het aantal publieke laadpalen blijft langzaam groeien. Er staan er nu zo’n 54.500 in Nederland (bron: www.rvo.nl) met de grootste concentratie in de Randstad. Ook het aantal snellaadpunten (waar je met een elektrische auto die daarvoor geschikt is op hoog vermogen kunt laden) neemt gestaag toe tot zo’n 1400 op dit moment. Maar dat is nog niet genoeg om de te verwachten groei van het aantal elektrische auto's bij te benen. Volgens verwachting zijn er in Nederland in 2021 naar schatting 213 nieuwe laadpalen per werkdag nodig en in 2025 550 laadpalen.

Heb je nog geen auto 'met een stekker'? In het Autolease-collectief heb je de keuze uit zowel hybride als volledige elektrische auto’s.