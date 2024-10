Private leaseauto overnemen

Bij private lease sluit je een contract af voor een langere tijd. Vaak tussen de 1 en 5 jaar. Als je situatie verandert, kom je vaak niet eenvoudig van dit contract af. Bijvoorbeeld als je gaat scheiden of minder gaat werken en je inkomen verandert.

Vaak is het wel mogelijk om je leasecontract door iemand anders te laten overnemen. Een voordeel is dat de nieuwe eigenaar van het leasecontract geen rekening hoeft te houden met lange levertijden. Een nadeel is dat de ander niet vanaf het begin van het leasecontract in de auto rijdt. Leg dus goed de eventuele schades vast voor de overdracht.

Tip: wil je een leasecontract overnemen? Bekijk dan goed het aanbod van de leasemaatschappij. Zorg ervoor dat het aanbod duidelijk is. Wat neem je precies over?

Opzegvergoeding

Bij sommige aanbieders krijg je een opzegboete. Ook wel opzegvergoeding genoemd. Informeer bij je leaseaanbieder of het mogelijk is om je leasecontract over te zetten. Bij veel aanbieders betaal je dan administratiekosten. Dat is een stuk voordeliger dan een opzegboete. Houd er wel rekening mee dat ze bij deze persoon, net zoals toen bij jou, een financiële check afnemen.

Bij ons Autoleasecollectief heb je standaard aanvullende zekerheden. Je kunt de auto boetevrij inleveren in geval van:

Gedwongen baanverlies

Echtscheiding/ontbinding samenlevingscontract

Arbeidsongeschiktheid

Verlies rijbevoegdheid om medische redenen

Overlijden

Overname leasecontract: iemand zoeken

Zoek je iemand die je leasecontract wil overnemen? Hier zijn verschillende websites voor. Deze websites laten de prijs en eigenschappen van het leasecontract zien. Denk hierbij aan de resterende leasetijd, het maximaal aantal kilometer per jaar (kilometerbundel) en de leasemaatschappij. Maar ook of het een automaat of een schakelauto is. Of welk type brandstof de auto heeft.

Er zijn websites die werken op een no-cure-no-paysysteem. Deze partijen zoeken voor jou een match. Bij andere websites kun je zelf je auto op de website plaatsen. Je neemt dan ook zelf contact op met potentiële kopers.

Private leaseauto overkopen

Is je private leasecontract afgelopen en bevalt je huidige auto goed? Dan is het soms mogelijk om het private leasecontract te verlengen. Het kan ook mogelijk zijn om de leaseauto over te kopen.

Soms doet de leasemaatschappij je een voorstel om de leaseauto over te kopen. Gebeurt dit niet? Dan kun je dit ook zelf aankaarten.

Een van de voordelen is dat je de geschiedenis van de leaseauto kent. Heb je de auto de afgelopen 5 jaar geleaset? Dan weet je wat er eventueel aan markeerde en wat er in de tussentijd is verholpen. Als het om een nieuwe auto gaat, beschik je zelfs over de hele geschiedenis.

Onderhandelen

Bedenk goed of je binnenkort ook groot onderhoud kunt verwachten. Dit kun je meenemen in je onderhandelingspositie of prijs.

Tip: zoek online naar vergelijkbare auto’s. Bijvoorbeeld via Autoscout24 of Autotrack. Je kunt ook op verschillende websites de waarde van je auto checken. Bijvoorbeeld op de website van de ANWB.

Verantwoordelijkheid

Als je een auto overkoopt ben je uiteraard weer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een autoverzekering, dekking voor pechhulp, onderhoud, reparaties, wegenbelasting en apk’s.

Andere mogelijkheden na private lease

