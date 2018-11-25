Tips bij pechhulp auto kiezen

Bij nieuwe auto’s geven veel dealers standaard een zogenoemde mobiliteitsgarantie. Deze gratis pechhulp geldt een aantal jaar na de aankoop van de auto of zolang deze wordt onderhouden bij de dealer. Aanvullende pechhulp is dan in principe overbodig. Bij occasions kan een dealer ook gratis pechhulp bieden zolang de auto onderhouden wordt bij de dealer. Let op dubbele dekking van autopechhulp via de reis- of autoverzekering. Check of er woonplaatsdekking is en wat de maximale periode of uitkering voor vervangend vervoer is. Ga na of de meestvoorkomende hulp gedekt is, zoals bij een lege band of accuproblemen. Kijk naar de termijn voor vervangend vervoer in Nederland én buitenland. Vooral voor het buitenland varieert die termijn sterk per aanbieder: van 5 tot 30 dagen. Vervangend vervoer en transport van de auto (vooral van het buitenland naar Nederland) is vaak maar 2 keer per jaar gedekt. Bekijk de vergoeding van noodzakelijke reis- en verblijfskosten. De premies zijn mede afhankelijk van de leeftijd van de auto. Bij een oudere auto is de premie vaak hoger dan bij een nieuwere, omdat het risico op pech groter is. Wil je niet vastzitten aan een verzekering of abonnement en ga je niet vaak naar het buitenland? Overweeg dan een losse pechhulp.

Lease je een auto, dan is pechhulp meestal inbegrepen. Voor een huurauto niet. Check daarom bij de verhuurder of pechhulp is inbegrepen.

Wat dekt pechhulp niet?

De pechhulpdekkingen kunnen verschillen, maar een aantal zaken vallen standaard buiten de pechhulpservice:

Oponthoud, brand en vandalisme.

Vastzitten in de sneeuw of modder: meestal uitgesloten, alleen gedekt door Inshared. Mogelijk biedt een casco-autoverzekering uitkomst.

Pech door aanrijdingsschade (bij diefstal krijg je soms wel enige hulp).

Meer dan 1 lekke band valt niet altijd onder de definitie pech.

Kosten voor (vervangende) onderdelen, brandstof en reparatie achteraf.

Pech door voorziene schade, slecht onderhoud of slijtage.

Voor schades zoals diefstal, vandalisme en aanrijdingsschade kun je terecht bij de casco-autoverzekering. Maar ook dan is pech door bijvoorbeeld slecht onderhoud uitgesloten. En ook autoschade door opzettelijk handelen of nalaten, zoals doorrijden met een brandend waarschuwingslampje.

Pechhulp via de autoverzekering

Pechhulp kun je bij verschillende autoverzekeringen aanvullend meeverzekeren. De premie hangt vooral af van de aanbieder, ouderdom van de auto en het dekkingsgebied. Hulp in Nederland (meestal inclusief in de eigen woonplaats) kost soms maar enkele tientjes per jaar, een dekking in het buitenland kan ruim €200 kosten.

De verzekeraar schakelt bij pech een garage of sleepdienst voor je in. Hulp bij autopech in het buitenland is bij veel autoverzekeraars gedekt op de allriskdekking, zoals na tanken van verkeerde brandstof of verlies van sleutels. In enkele gevallen is er ook dekking op de autoverzekering beperkt casco (WA+).

Leeftijdsgrenzen

Oudere auto’s zijn niet overal welkom. Al is dat alleen bij a.s.r. en Ik kies zelf van a.s.r. van toepassing. Daar is de grens 15 jaar. Die leeftijdsgrens geldt alleen voor het afsluiten van een nieuwe dekking, niet als je al verzekerd bent. De premie kan omhooggaan als je auto ouder wordt. Ook bij losse pechhulpdiensten gelden soms leeftijdsgrenzen en vaak premietoeslagen voor oudere auto's.

Pechgevallen

De meestvoorkomende gevallen van autopech zijn storingen of startproblemen, een lekke band en accuproblemen. De meeste pechhulpdiensten (via de autoverzekering of losse pechhulpdiensten) schieten dan te hulp, net als wanneer je jezelf hebt buitengesloten. Hulp bij een lekke band is soms wel beperkt tot 1 band, bij meer lekke banden moet je bijbetalen. Bij een aantal verzekeraars is dit maximaal 1 keer per jaar verzekerd.

Autoverzekeraars met pechhulpdekking helpen niet altijd als je met een lege tank staat, verkeerde brandstof tankte of als je je autosleutel bent verloren. InShared vergoedt een noodreparatie ter plaatse maar tot een bedrag van €300. Rhion dekt in het buitenland noodreparatie langs de kant van de weg tot een bedrag van €125. Ook Allianz Direct kent een beperking: noodreparatie ter plaatse geldt alleen wanneer de auto binnen 1 uur te repareren is.

Pechgevallen, gedekt of niet:

Autoverzekeraar met pechhulp Lege

accu Lekke band Geen brandstof Verkeerde brandstof Verlies sleutels ABN AMRO X X X X Allianz Direct X X X X ASN X X X X X a.s.r. X X X Centraal Beheer X X X X FBTO X X X X Ik kies zelf van a.s.r. X X ING X X X X InShared X X X X X Interpolis X X X X Nationale- Nederlanden Bank X X X X X Ohra (alleen Nederland) X X X X Rhion X X X X X Univé X X X X Vereniging Eigen Huis X X X X

Bron: MoneyView, peildatum: 3 augustus 2026

Vastzitten in de modder of sneeuw is alleen gedekt op de pechhulpdekking van Inshared. Bij de rest is dit uitgesloten, maar mogelijk biedt een cascoverzekering dan wel uitkomst.

Ohra biedt uitsluitend een module pechhulp voor Nederland aan.

Vervangend vervoer

Vervangend vervoer is er in Nederland vaak 2 tot 5 dagen, bij Allianz Direct zelfs 30 dagen. Soms kun je in plaats daarvan ook kiezen voor een dagvergoeding. Inshared dekt helemaal geen vervangend vervoer in Nederland. Bij pech in het buitenland wisselt de termijn voor vervangend vervoer sterk. Bij pechhulp op de autoverzekeringen van 5 tot vaak 30 dagen. Bij ASN, ING, Nationale-Nederlanden Bank en Vereniging Eigen Huis kun je maar 2 keer per jaar een vervangende auto krijgen bij autopech. Bij Rhion krijg je helemaal geen vervangend vervoer.

ABN AMRO, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis helpen als de bestuurder niet meer kan rijden door ziekte of een ongeval. Je krijgt dan een vervangende bestuurder die iedereen naar de reisbestemming of naar huis brengt. Allianz Direct, ASN, ING, Nationale-Nederlanden en Vereniging Eigen Huis bieden deze service ook, maar alleen bij pech in het buitenland.

Hotelkosten

Moet je ergens overnachten na autopech, dan vergoeden maar enkele aanbieders de kosten in Nederland. Allianz Direct, ASN, ING en Nationale-Nederlanden Bank vergoeden maximaal €80 tot €100 per persoon per nacht, meestal voor 1 nacht. Bij Vereniging Eigen Huis is geen sprake van een maximumbedrag. In het buitenland dekken de meeste aanbieders de overnachtingskosten wel (tot een bepaald maximum) als je moet wachten op herstel van je auto.

Pechhulp via pechhulpdienst

De service komt bij de meeste pechhulppakketten grotendeels overeen:

Je krijgt standaard hulp bij een mechanische of elektronische storing. Hulp bij verkeerd tanken of na een zoekgeraakte sleutel is bijvoorbeeld niet altijd gedekt.

De kosten van (nood)reparaties ter plekke, sleep-, transport- en stallingskosten zijn inbegrepen, evenals het toezenden van onderdelen (de onderdelen zelf niet).

Ook worden kosten voor de terug- of doorreis naar de bestemming (deels) vergoed én voor terugbrengen van het voertuig naar huis als reparatie niet binnen 2 (werk)dagen lukt.

Verschillen

De verschillen tussen pechhulppakketten zitten vaak in:

Wel of geen leeftijdsgrens voor de auto

Premietoeslagen op basis van de leeftijd van de auto

Dekkingsgebied (wel of geen woonplaatsdekking)

Persoonsgebonden of kentekengebonden hulp

De maximale autoklasse

De periode van vervangend vervoer

Het wel of niet inbegrepen zijn van een noodzakelijke hotelovernachting

Het maximale aantal pechhulpclaims per jaar

Andere verschillen in dekkingen, zoals taxivervoer (andere maximumbedragen) en wel of geen dekking van bijvoorbeeld een vervangende chauffeur en terugreis naar Nederland.

Pechhulp via de autodealer

De meeste autodealers geven een mobiliteitsgarantie of doorrijdgarantie tijdens de fabrieksgarantie van 3 jaar, een alternatief voor een pechhulpservice. De dealer schakelt dan een garage of sleepdienst in, zowel in Nederland als Europa.

Sommige autodealers geven niet alleen na de koop van een auto (enige) pechhulpservice, maar zolang je de auto bij ze blijft onderhouden. Die is vaak gratis, afhankelijk van je onderhoudspakket. Voor uitgebreidere hulp moet je soms bijbetalen.

Transport van de auto naar Nederland en nodige vervoerskosten (zoals voor een taxi) worden vaak vergoed. De periode voor vervangend vervoer in het buitenland en vergoeding voor noodzakelijke hotelovernachtingen kan per autodealer verschillen.

Via merkdealers van bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen krijg je in het buitenland een leenauto voor 3 (werk)dagen, via Opel tot 4 dagen. Hotelkosten worden via Volkswagen 1 nacht vergoed, bij Opel en Toyota 4 nachten.

Autopechhulp via de reisverzekering

Pechhulp kan soms ook via de (doorlopende) reisverzekering worden afgesloten, vaak automobilistenhulp genoemd, voor de kosten na een ongeval of pech op reis. Soms is de dekking erg uitgebreid en is ook vervangend vervoer en verblijf meeverzekerd.

Maar let op: de pechhulpmodule bij reisverzekeringen biedt doorgaans geen dekking in Nederland!

Losse pechhulp voor je auto

Een alternatief voor autopechhulp is zelf geld opzijleggen en alleen voor hulp betalen die ter plekke nodig is. Losse pechhulp is een andere optie, via Blij dat ik Rij (abonnement).

Blij dat ik Rij

Blij dat ik Rij is een combinatie van een verzekeraar en losse pechhulp. Blij dat ik Rij biedt pechhulp via een abonnement en een bijdrage per pechgeval:

Hulp in Nederland (bij sommige pakketten tot 25 kilometer over de grens) kost bij pech €69,95 per keer, plus jaarlijks €34,95 abonnementskosten. Dit is voor alle gezinsleden, voertuigen, inclusief brommers en (elektrische) fietsen. Vervangend vervoer is in Nederland niet inbegrepen.

Hulp in Europa kost €109,90 per jaar. Vervangend vervoer en hotelovernachtingen zijn hierbij wel inbegrepen. Deze hulp is kentekengebonden.

Je krijgt onder meer hulp bij pech, transport van de auto (tot 25 kilometer) en sleutelhulp. Na aanmelden geldt een wachttijd van 7 dagen (Nederland) of 14 dagen (Europa). Je kunt dus niet direct gebruikmaken van de hulp.

Let op: Zoek je bij pech via internet een losse pechhulpdienst? Wees dan extra voorzichtig. Er zijn aanbieders die vooraf geen duidelijke prijs geven of achteraf veel hogere kosten rekenen dan verwacht. Vraag altijd vooraf naar de totale prijs, inclusief voorrijkosten, slepen en btw. Controleer ook of het bedrijf goed vindbare contactgegevens en recente beoordelingen heeft.