Pechhulp auto

Pechhulp kun je regelen via je autodealer, als aanvullende dekking bij je auto- of reisverzekering of als (losse) pechhulpdienst. We leggen de verschillen uit.

7 keuzetips pechhulp voor je auto

Wil je niet vastzitten aan een verzekering of abonnement en ga je niet vaak naar het buitenland, overweeg dan losse pechhulp. Bij nieuwe auto’s geven veel dealers standaard een zogenoemde mobiliteits- of doorrijdgarantie. Deze gratis pechhulp geldt een aantal jaar na de aankoop van de auto of zolang deze wordt onderhouden bij de dealer. Aanvullende pechhulp is dan in principe overbodig. Let ook op dubbele dekking van autopechhulp via de reis- of autoverzekering. Autopech is hier soms standaard (beperkt) meeverzekerd of aanvullend af te sluiten. Check of er woonplaatsdekking is en wat de maximale periode of uitkering voor vervangend vervoer is. Kijk ook of er een premietoeslag geldt voor de leeftijd van de auto. Ga na of de meest voorkomende pech - zoals bij een lege band of accuproblemen - gedekt is. Bij pechhulp via de autoverzekering is dit niet altijd zo. De termijn voor vervangend vervoer in het buitenland verschilt sterk per aanbieder en varieert van 3 tot 30 dagen. Vervangend vervoer en transport van de auto (vooral van het buitenland naar Nederland) zijn bij veel pechservices ook maar 2 keer per jaar gedekt. De premies zijn mede afhankelijk van de leeftijd van de auto. Bij een oudere auto is de premie vaak hoger dan bij een nieuwere, omdat het risico op pech groter is.

Algemene uitsluitingen pechhulp

Een aantal zaken vallen standaard buiten de pechhulpservice:

Oponthoud, brand en vandalisme

Vastzitten in de sneeuw of modder (meestal uitgesloten)

Pech door aanrijdingsschade (bij diefstal krijg je soms wel enige hulp)

Meer dan 1 lekke band valt niet altijd onder de definitie pech

Kosten voor (vervangende) onderdelen, brandstof en reparatie achteraf

Pech door voorziene schade, slecht onderhoud of slijtage

Voor sommige schades kun je de beperkt of volledig casco-autoverzekering of reisverzekering aanspreken, maar ook hierbij is bijvoorbeeld uitgesloten:

Pech door slecht onderhoud.

Autoschade door opzettelijk handelen of nalaten, zoals doorrijden terwijl er een waarschuwingslampje brandt.

Een huurauto valt niet onder pechhulpdekking, vaak moet je deze dekking via de verhuurder regelen.

Pechhulp via de autoverzekering

Pechhulp kun je bij de meeste autoverzekeringen aanvullend meeverzekeren, voornamelijk bij allriskdekkingen. Soms zit de service standaard bij de polis inbegrepen. De verzekeraar schakelt bij pech een garage of sleepdienst voor je in. Hulp bij autopech in het buitenland is bij veel autoverzekeraars gedekt op de allriskdekking.

Bij verschillende verzekeraars kun je aanvullende pechhulpdekking afsluiten tegen meerpremie. Wat is het verschil met hulp via een losse pechhulpservice zoals de ANWB of Route Mobiel?

Geen brandstof of sleutels kwijt

De meestvoorkomende gevallen van autopech zijn storingen of startproblemen, een lekke band en accuproblemen. De meeste losse pechhulpdiensten schieten dan te hulp, net als wanneer je de verkeerde brandstof hebt getankt of jezelf hebt buitengesloten.

Ruim 40% van de pechhulpverzekeraars komt niet als je met een lege tank staat en 40% niet als je je autosleutel bent verloren. Een kwart komt niet bij het tanken van verkeerde brandstof. SNS komt niet bij pech door een lege accu.

Aanvullende pechdekking per autoverzekeraar:

Aanbieder Lege

accu Lekke band Geen brandstof Verkeerde brandstof Verlies sleutels ABN Amro X X X X Allianz X X X X AllSecur X X X X X ASR X X Autoweek X X X X Centraal Beheer X X Ditzo X X FBTO X X Hema X X X X X InShared X X X X X Interpolis X X X X nowGo X X X X X Ohra X X X X Reaal X X X X X SNS X X X X Univé X X X X X Verzekeruzelf.nl X X X X

Peildatum: november 2018

Beperkte vergoeding bij noodreparatie

Is er ter plekke een noodreparatie nodig? Sommige aanbieders hanteren hiervoor een maximumbedrag, zoals Hema (alleen in Nederland tot €150), Inshared (tot €150) en ABN Amro (tot €500). Ohra biedt alléén een module pechhulp voor Nederland aan. Met een de allrisk-autoverzekering is er wel pechhulp in het buitenland bij een mechanische of elektronische storing.

Hulp in eigen woonplaats

Bij de pechhulpdekking van autoverzekeraars Hema en Inshared kun je voor pech in de eigen woonplaats slechts 2 keer per jaar terecht. Bij Univé krijg je één keer per jaar hulp bij een lekke band, lege accu, lege tank, verkeerd getankte brandstof of als je je hebt buitengesloten.

Vervangend vervoer en hotel

Vervangend vervoer is inbegrepen bij de standaarddekking; in Nederland vaak 2 tot 5 dagen bij ABN Amro, ASR en Ditzo. Bij Hema geldt zelfs geen maximum termijn. Bij InShared is een vervangende auto niet gedekt in Nederland. Bij pech in het buitenland verschilt de termijn voor vervangend vervoer sterk. Bij pechhulp op de autoverzekeringen van 4 tot in veel gevallen 30 dagen (bij verblijf in het buitenland langer dan 4 dagen). Ohra dekt pech in het buitenland helemaal niet.

Ben je genoodzaakt te overnachten in een buitenlands hotel, dan worden de kosten vaak vergoed: behálve bij ABN Amro, ASR, Ditzo en InShared. Er zit meestal wel een maximum aan vast van 2 tot 3 nachten en zo'n €80 per persoon per nacht.

Pechhulp via pechhulpdienst

Bekijk een uitgebreide vergelijking van de verschillende losse pechhulpdiensten.

De service komt bij de meeste pechhulppakketten grotendeels overeen:

Je krijgt doorgaans alléén hulp bij een mechanische of elektronische storing. Hulp bij verkeerd tanken is bijvoorbeeld vaak niet gedekt, via de autoverzekering soms wel.

De kosten van (nood)reparaties ter plekke, sleep-, transport- en stallingskosten zijn inbegrepen, evenals het toezenden van onderdelen (de onderdelen zelf niet).

Ook worden kosten voor de terug- of doorreis naar de bestemming (deels) vergoed én voor terugbrengen van het voertuig naar huis als reparatie niet binnen 2 (werk)dagen lukt.

Verschillen

De verschillen tussen pechhulppakketten zitten vaak in:

Dekkingsgebied (wel of geen woonplaatsdekking)

Persoonsgebonden of kentekengebonden hulp

De maximale autoklasse

De periode van vervangend vervoer

Het wel of niet inbegrepen zijn van een noodzakelijke hotelovernachting

Het maximaal aantal pechhulp claims per jaar

Premietoeslagen of acceptatie op basis van de leeftijd van de auto

Andere verschillen in dekkingen, zoals taxivervoer (andere maximumbedragen) en wel of geen dekking van bijvoorbeeld een vervangende chauffeur en terugreis naar Nederland.

Pechhulp via de autodealer

De meeste autodealers geven een mobiliteitsgarantie of 'doorrijdgarantie' gedurende de fabrieksgarantie van 3 jaar, een alternatief voor een pechhulpservice. De dealer schakelt dan een garage of sleepdienst in, zowel in Nederland als Europa.

Sommige autodealers geven niet alleen na de koop van een auto (enige) pechhulpservice, maar zolang je de auto bij ze blijft onderhouden. Dit is vaak gratis, afhankelijk van je onderhoudspakket. Voor uitgebreidere hulp moet je soms bijbetalen.

Transport van de auto naar Nederland en nodige vervoerskosten (zoals voor een taxi) worden vaak vergoed. De periode voor vervangend vervoer in het buitenland en vergoeding voor noodzakelijke hotelovernachtingen kan per autodealer verschillen.

Via merkdealers van bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen krijg je in het buitenland een leenauto voor 3 (werk)dagen, via Renault tot 10 dagen. Hotelkosten worden via Volkswagen 1 nacht vergoed, bij Renault 3 nachten en Toyota 4 nachten.

Autopechhulp via de reisverzekering

Pechhulp kan soms ook via de (doorlopende) reisverzekering worden afgesloten, vaak automobilistenhulp genoemd, voor de kosten na een ongeval of pech op reis. Soms is de dekking erg uitgebreid en is ook vervangend vervoer en verblijf meeverzekerd. Maar let op: de pechhulpmodule bij reisverzekeringen biedt doorgaans geen dekking in Nederland!

Losse pechhulp voor je auto

Een alternatief voor auto pechhulp is zelf geld opzij leggen en alleen voor hulp betalen die ter plekke nodig is. Losse pechhulp is een andere optie, zoals Blij dat ik Rij of via Allsecur (on demand) of Centraal Beheer (RoadGuard).

Blij dat ik Rij

Blij dat ik Rij biedt pechhulp via een abonnement:

Hulp in Nederland (tot 15 kilometer over de grens) kost bij €60 per keer, plus jaarlijks €29,95 abonnementskosten. Dit is voor alle gezinsleden, voertuigen, inclusief scootmobielen en (elektrische) fietsen.

Vervangend vervoer en hotelovernachtingen zijn alleen inbegrepen bij de pechhulp in Europa. Deze hulp is kentekengebonden. Dit buitenlandabonnement is mogelijk voor €89,95 per jaar. Je hoeft dan niet bij te betalen.

Je krijgt onder meer hulp bij pech, transport van de auto (tot 25 kilometer) en sleutelhulp. Na aanmelden geldt een wachttijd van 7 dagen. Je kunt dus niet direct gebruikmaken van de hulp.

Opzeggen van het abonnement moet jaarlijks vóór december, anders zit je er nog een jaar aan vast. Normaal gesproken geldt bij een verzekering een opzegtermijn van maximaal 1 maand na 1 jaar looptijd.

RoadGuard

RoadGuard is een app (mei 2016 gelanceerd) waarmee je direct zonder abonnement of verzekering pechhulp kunt inschakelen voor elk voertuig. Het initiatief komt van Centraal Beheer en alarmcentrale Eurocross Assistance. Eerder was er alleen hulp in Nederland, inmiddels is er ook hulp beschikbaar in Europa. Via RoadGuard krijg je geen vervangend vervoer of vergoeding voor hotelkosten.

Pechhulp in Nederland:

Een lege accu kost €95. Voor een lekke band, jezelf buitensluiten en andere pech betaal je €125.

Verkeerd tanken en transport van de auto tot 25 kilometer kost €150 (daarna €4 per kilometer).

Is RoadGuard er niet binnen 30 minuten, dan krijg je €0,50 per minuut dat het langer duurt korting op de pechhulpkosten.

Voor pechhulp in Europa betaal je €225. De volgende zaken zijn niet inbegrepen:

Auto-onderdelen

Reparatie door de garage

Vervangend vervoer

Overnachting(en)

Transport naar Nederland

Lees onze review van RoadGuard.

Allsecur Pechhulp on demand

Allsecur lanceerde (september 2016) als tweede aanbieder losse pechhulp via een app, tegen een soms iets lagere prijs dan concurrent RoadGuard. Er is dekking in Europa.

Pechhulp in Nederland:

Starthulp voor €70.

Reparatie of hulp ter plaatse voor €95.

Tanken van verkeerde brandstof of transport naar een garage voor €125.

Pechulp in Europa kost €225. Je krijgt dan starthulp, reparatie of transport naar een garage in de buurt. Je krijgt ook hier geen vervangend vervoer, vergoeding voor hotelkosten of transport terug naar Nederland.

Lees onze review van Allsecur Pechhulp on demand.

