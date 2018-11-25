Pechhulp auto

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:3 augustus 2026
Lease je een auto, dan is pechhulp meestal inbegrepen. Voor een huurauto niet. Check daarom bij de verhuurder of pechhulp is inbegrepen.
De pechhulpdekkingen kunnen verschillen, maar een aantal zaken vallen standaard buiten de pechhulpservice:
Voor schades zoals diefstal, vandalisme en aanrijdingsschade kun je terecht bij de casco-autoverzekering. Maar ook dan is pech door bijvoorbeeld slecht onderhoud uitgesloten. En ook autoschade door opzettelijk handelen of nalaten, zoals doorrijden met een brandend waarschuwingslampje.
Pechhulp kun je bij verschillende autoverzekeringen aanvullend meeverzekeren. De premie hangt vooral af van de aanbieder, ouderdom van de auto en het dekkingsgebied. Hulp in Nederland (meestal inclusief in de eigen woonplaats) kost soms maar enkele tientjes per jaar, een dekking in het buitenland kan ruim €200 kosten.
De verzekeraar schakelt bij pech een garage of sleepdienst voor je in. Hulp bij autopech in het buitenland is bij veel autoverzekeraars gedekt op de allriskdekking, zoals na tanken van verkeerde brandstof of verlies van sleutels. In enkele gevallen is er ook dekking op de autoverzekering beperkt casco (WA+).
Oudere auto’s zijn niet overal welkom. Al is dat alleen bij a.s.r. en Ik kies zelf van a.s.r. van toepassing. Daar is de grens 15 jaar. Die leeftijdsgrens geldt alleen voor het afsluiten van een nieuwe dekking, niet als je al verzekerd bent. De premie kan omhooggaan als je auto ouder wordt. Ook bij losse pechhulpdiensten gelden soms leeftijdsgrenzen en vaak premietoeslagen voor oudere auto's.
De meestvoorkomende gevallen van autopech zijn storingen of startproblemen, een lekke band en accuproblemen. De meeste pechhulpdiensten (via de autoverzekering of losse pechhulpdiensten) schieten dan te hulp, net als wanneer je jezelf hebt buitengesloten. Hulp bij een lekke band is soms wel beperkt tot 1 band, bij meer lekke banden moet je bijbetalen. Bij een aantal verzekeraars is dit maximaal 1 keer per jaar verzekerd.
Autoverzekeraars met pechhulpdekking helpen niet altijd als je met een lege tank staat, verkeerde brandstof tankte of als je je autosleutel bent verloren. InShared vergoedt een noodreparatie ter plaatse maar tot een bedrag van €300. Rhion dekt in het buitenland noodreparatie langs de kant van de weg tot een bedrag van €125. Ook Allianz Direct kent een beperking: noodreparatie ter plaatse geldt alleen wanneer de auto binnen 1 uur te repareren is.
|Autoverzekeraar met pechhulp
|Lege
accu
|Lekke band
|Geen brandstof
|Verkeerde brandstof
|Verlies sleutels
|ABN AMRO
|X
|X
|X
|X
|Allianz Direct
|X
|X
|X
|X
|ASN
|X
|X
|X
|X
|X
|a.s.r.
|X
|X
|X
|Centraal Beheer
|X
|X
|X
|X
|FBTO
|X
|X
|X
|X
|Ik kies zelf van a.s.r.
|X
|X
|ING
|X
|X
|X
|X
|InShared
|X
|X
|X
|X
|
X
|Interpolis
|X
|X
|X
|X
|Nationale- Nederlanden Bank
|X
|X
|X
|X
|X
|Ohra (alleen Nederland)
|X
|X
|X
|X
|Rhion
|X
|X
|X
|X
|X
|Univé
|X
|X
|X
|X
|Vereniging Eigen Huis
|X
|X
|X
|X
Bron: MoneyView, peildatum: 3 augustus 2026
Vervangend vervoer is er in Nederland vaak 2 tot 5 dagen, bij Allianz Direct zelfs 30 dagen. Soms kun je in plaats daarvan ook kiezen voor een dagvergoeding. Inshared dekt helemaal geen vervangend vervoer in Nederland. Bij pech in het buitenland wisselt de termijn voor vervangend vervoer sterk. Bij pechhulp op de autoverzekeringen van 5 tot vaak 30 dagen. Bij ASN, ING, Nationale-Nederlanden Bank en Vereniging Eigen Huis kun je maar 2 keer per jaar een vervangende auto krijgen bij autopech. Bij Rhion krijg je helemaal geen vervangend vervoer.
ABN AMRO, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis helpen als de bestuurder niet meer kan rijden door ziekte of een ongeval. Je krijgt dan een vervangende bestuurder die iedereen naar de reisbestemming of naar huis brengt. Allianz Direct, ASN, ING, Nationale-Nederlanden en Vereniging Eigen Huis bieden deze service ook, maar alleen bij pech in het buitenland.
Moet je ergens overnachten na autopech, dan vergoeden maar enkele aanbieders de kosten in Nederland. Allianz Direct, ASN, ING en Nationale-Nederlanden Bank vergoeden maximaal €80 tot €100 per persoon per nacht, meestal voor 1 nacht. Bij Vereniging Eigen Huis is geen sprake van een maximumbedrag. In het buitenland dekken de meeste aanbieders de overnachtingskosten wel (tot een bepaald maximum) als je moet wachten op herstel van je auto.
De service komt bij de meeste pechhulppakketten grotendeels overeen:
De verschillen tussen pechhulppakketten zitten vaak in:
De meeste autodealers geven een mobiliteitsgarantie of doorrijdgarantie tijdens de fabrieksgarantie van 3 jaar, een alternatief voor een pechhulpservice. De dealer schakelt dan een garage of sleepdienst in, zowel in Nederland als Europa.
Sommige autodealers geven niet alleen na de koop van een auto (enige) pechhulpservice, maar zolang je de auto bij ze blijft onderhouden. Die is vaak gratis, afhankelijk van je onderhoudspakket. Voor uitgebreidere hulp moet je soms bijbetalen.
Transport van de auto naar Nederland en nodige vervoerskosten (zoals voor een taxi) worden vaak vergoed. De periode voor vervangend vervoer in het buitenland en vergoeding voor noodzakelijke hotelovernachtingen kan per autodealer verschillen.
Via merkdealers van bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen krijg je in het buitenland een leenauto voor 3 (werk)dagen, via Opel tot 4 dagen. Hotelkosten worden via Volkswagen 1 nacht vergoed, bij Opel en Toyota 4 nachten.
Pechhulp kan soms ook via de (doorlopende) reisverzekering worden afgesloten, vaak automobilistenhulp genoemd, voor de kosten na een ongeval of pech op reis. Soms is de dekking erg uitgebreid en is ook vervangend vervoer en verblijf meeverzekerd.
Maar let op: de pechhulpmodule bij reisverzekeringen biedt doorgaans geen dekking in Nederland!
Een alternatief voor autopechhulp is zelf geld opzijleggen en alleen voor hulp betalen die ter plekke nodig is. Losse pechhulp is een andere optie, via Blij dat ik Rij (abonnement).
Blij dat ik Rij is een combinatie van een verzekeraar en losse pechhulp. Blij dat ik Rij biedt pechhulp via een abonnement en een bijdrage per pechgeval:
Je krijgt onder meer hulp bij pech, transport van de auto (tot 25 kilometer) en sleutelhulp. Na aanmelden geldt een wachttijd van 7 dagen (Nederland) of 14 dagen (Europa). Je kunt dus niet direct gebruikmaken van de hulp.
Let op: Zoek je bij pech via internet een losse pechhulpdienst? Wees dan extra voorzichtig. Er zijn aanbieders die vooraf geen duidelijke prijs geven of achteraf veel hogere kosten rekenen dan verwacht. Vraag altijd vooraf naar de totale prijs, inclusief voorrijkosten, slepen en btw. Controleer ook of het bedrijf goed vindbare contactgegevens en recente beoordelingen heeft.