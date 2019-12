Verkeerd getankt? Schade vaak niet vergoed!

Nieuws|Benzine tanken in je dieselauto en dan wegrijden. Het gebeurt vaker dan je denkt. De schade aan je auto is echter meestal fors met hoge herstelkosten. En wat ook niet iedereen weet: bijna de helft van de allrisk-verzekeringen dekt dit niet.

Gaat vaak mis

Verkeerd tanken gaat vaker mis dan je denkt. Bijvoorbeeld als je een auto leent of huurt of over meerdere auto’s beschikt in je huishouden. Een enkele keer komt het zelfs voor dat een foutieve bevoorrading van een tankstation de oorzaak is van de problemen.

De kosten voor het wegpompen van de verkeerde brandstof uit de leidingen zijn hoog. Als je met de auto hebt gereden na verkeerd tanken, moet soms zelfs de hele motor worden vervangen. In het ergste geval lopen de kosten zo op dat de auto economisch total loss wordt verklaard, zoals bij een oudere auto vanwege de lagere dagwaarde.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau MoneyView blijkt dat 43% van alle volledig casco-verzekeringen geen dekking biedt bij verkeerd tanken. Van de aanbieders die dat wel doen komt er bij sommigen nog een eigen risico kijken. De Consumentenbond raadt dan ook aan de voorwaarden hierop te checken bij het kiezen van een autoverzekering.

Hulpverlening

Wat betreft de overige verzekeringen vergoedt de WA-verzekering uiteraard geen schade aan de eigen auto. Bij beperkt casco bieden 9 aanbieders dekking voor de schade, namelijk Avéro Achmea (Goed Op Weg-polis), Bruns ten Brink (Personenautoverzekering), Generali, nowGo, Reaal, Route Mobiel, SNS, Zelf en ZLM.

Hulpverlening na verkeerde brandstof tanken (zoals wegslepen van de auto of leegpompen van de tank) is bij ongeveer een derde van de volledig casco-polissen gedekt. Bij de beperkt casco-polissen is dit zo'n 1 op de 6. Aanvullend afgesloten pechhulpdekkingen bij een autoverzekering helpen vaak ook niet na verkeerd tanken, omdat het niet om een mechanisch of elektronisch mankement van de auto gaat. Bij een 'losse' pechhulpservice is hiervoor meestal wel (enige) dekking.

Tips bij verkeerd tanken

Wat moet je doen als je hebt ontdekt dat je verkeerd hebt getankt?

Rijd niet weg met de auto. Zet hem ook niet op contact-stand want daardoor lopen de leidingen al vol.

Bel meteen een pechhulpdienst. Sommige hebben een speciale installatie in de hulpauto om verkeerd getankte brandstof af te voeren. In ieder geval kan de auto door hen worden weggesleept naar een garage.

Ga je naar het buitenland? Zoek dan eerst uit wat de naam van je brandstof is aldaar en in eventuele doorreislanden. In Engeland heet Euro 95 bijvoorbeeld ‘Premium unleaded’ en in Oostenrijk ‘Super’.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook