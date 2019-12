Iedere auto moet minimaal WA verzekerd zijn. Deze 'Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering' is de minst uitgebreide autoverzekering en dus ook de goedkoopste optie. Meestal kies je voor een WA verzekering als de premie voor een uitgebreidere dekking niet meer in verhouding staat tot de dagwaarde van je auto. Doorgaans geldt dat voor auto's vanaf 10 jaar oud.

WA-verzekering auto verplicht

Een ongeval met een auto kan grote financiële consequenties hebben. Ter bescherming van verkeersslachtoffers moet iedere auto-eigenaar daarom minimaal WA verzekerd zijn. Deze 'wettelijke aansprakelijkheidsverzekering' is de minst uitgebreide verzekering en dus ook de goedkoopste die je kunt afsluiten.

In geval van schade aan anderen zijn de verzekerde bedragen:

Minimaal €6.070.000 per ongeval voor schade aan personen.

€1.220.000 per ongeval voor materiële schade (sinds 2017).

Bij een motorvoertuig bedoeld voor het vervoer van meer dan 8 personen (exclusief de chauffeur) bedraagt de verzekerde som minimaal €10.836.000 per ongeval.

Welke dekking voor een autoverzekering past bij jou? Twijfel je welke dekking het beste bij jouw situatie past? De leeftijd, maar ook de waarde weegt mee. En heb je voldoende geld achter de hand om grote schades zelf te kunnen betalen of juist niet? Maak een goede afweging en kies de juiste autoverzekering. Autoverzekering kiezen

Wat is gedekt met een WA-verzekering?

Als je te maken krijgt met schade die de schuld is van een ander, kun je de tegenpartij aansprakelijk stellen. Je kunt zelf de schade verhalen of gebruikmaken van een rechtsbijstandverzekering, als je die hebt afgesloten. Schade aan je eigen auto is met een WA-verzekering niet verzekerd.

WA WA+ Allrisk Schade aan anderen x x x Diefstal en inbraak x x Ruitschade x x Storm- en brandschade x x Schade door eigen toedoen x Vandalisme x

Vervangende auto en WA-dekking

Bij een WA-dekking kan de verzekerde ook recht hebben op een vervangende auto, na bijvoorbeeld een ongeval in het buitenland waarbij er sprake is van total loss schade. De auto is dan namelijk niet te repareren binnen een bepaald aantal werkdagen. De dekking voor vervangend vervoer komt dan voort uit de hulpverlening.

Wanneer kies je voor een WA-verzekering?

Meestal neem je een WA-verzekering als de premie voor een uitgebreidere dekking niet meer in verhouding staat tot de dagwaarde van je auto. De dagwaarde kun je opzoeken via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Leeftijd auto (richtlijn) Autoverzekering nieuw tot 6 jaar oud Allriskverzekering 6 jaar tot 10 jaar oud WA+-verzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Andere factoren

Je keuze hangt natuurlijk niet alleen af van de leeftijd van je auto. Denk ook aan:

Waardevastheid van de auto.

(Werkelijke) aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Risico dat je kunt en wilt dragen bij onverhoopt totaalverlies van je auto.

Maandpremie.

Premie omhoog na claim

Als je een schade claimt op je WA-verzekering, heeft dat vaak gevolgen voor je premie. Een claim zorgt er namelijk voor dat je verzekeraar het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd, verlaagt. Check voordat je een claim doet wat financieel beter uitpakt. De schade laten uitkeren of zelf betalen. Houd bij het maken van je keuze ook rekening met het eventuele eigen risico.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook: