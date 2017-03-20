WA-verzekering auto

Wat is een WA-verzekering?

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) wordt ook wel de WA-autoverzekering genoemd. Een WA-verzekering dekt de kosten van schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. Denk aan andere auto's, passagiers en weggebruikers. Maar hiervoor moet je je wel aan de regels houden.

Wanneer is schade uitgesloten?

Zo is schade veroorzaakt met drank of drugs op achter het stuur uitgesloten. Of als je achter het stuur zit zonder (geldig) rijbewijs. De verzekeraar vergoedt de schade dan wel aan de tegenpartij, maar verhaalt de schade op jou als bestuurder.

Zelf schade claimen

Bij schade door schuld van een ander kun je de schade zelf claimen. Bij materiële schade tussen 2 personenauto's kun je vaak bij je eigen WA-verzekeraar terecht (directe schadeafhandeling). Of gebruik een rechtsbijstandsverzekering, als je die hebt. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd als je een WA-verzekering afsluit.

Wat is het verschil tussen WA, WA+ en allrisk?

WA-dekking is de basis. Wil je je ook tegen andere risico's verzekeren? Kies dan een uitgebreidere dekking. In de tabel hieronder zie je duidelijk de verschillen tussen de dekkingenWA, WA+ en allrisk.

WA WA+ Allrisk Schade aan anderen x x x Diefstal en inbraak x x Ruitschade x x Stormschade en brandschade x x Schade door eigen toedoen x Vandalisme x

Wat kost een WA-verzekering?

WA-verzekeringen dekken allemaal dezelfde basis maar verschillen in premie. Voor de ene WA-autoverzekering betaal je soms 2 keer zoveel als voor de andere. Verzekeraars bepalen hun prijzen zelf en kijken naar het risico op schade van een verzekerde. Hiervoor kijken ze onder meer naar woonplaats, leeftijd en eerdere schades. Ook de auto zelf speelt een grote rol voor de verzekeringspremie. Denk aan de leeftijd van de auto, het type (zoals zware en snelle auto’s), vermogen en de cataloguswaarde.

WA-autoverzekering vergelijken

Het heeft altijd zin om prijzen van WA-verzekeringen te vergelijken voordat je een verzekering afsluit. Dat kan in onze autoverzekeringsvergelijker. Je geeft eerst je wensen aan, en ziet dan alle verzekeringen die daarbij passen. Die kun je meteen afsluiten.

Verschillen tussen WA-autoverzekeringen

De verschillen zitten vooral in:

Acceptatiecriteria, zoals leeftijdsgrenzen.

Premieopbouw.

Het effect van schadeclaims (bonus-malus).

Opzegtermijnen.

Aanvullende dekkingen, zoals pechhulp.

Tweede-gezinsautoregeling (premiekorting voor andere auto’s in het gezin).

Wanneer kies je voor een WA-verzekering?

Een auto WA verzekeren doe je als de premie voor een uitgebreidere dekking niet meer in verhouding is met de dagwaarde van je auto. De dagwaarde kun je opzoeken via de ANWB/Bovag Koerslijst.

Leeftijd auto (richtlijn) Autoverzekering nieuw tot 6 jaar oud Allrisk-verzekering 6 jaar tot 10 jaar oud WA+-verzekering 10 jaar oud of ouder WA-verzekering

Andere factoren

Je keuze hangt natuurlijk niet alleen af van de leeftijd van je auto. Denk ook aan:

De waardevastheid van de auto.

Het (werkelijke) aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Het risico dat je kunt en wilt dragen bij total loss van je auto.

De maandpremie.

WA-dekking en hulp in het buitenland

Met een WA-autoverzekering kun je ook wat hulpverlening krijgen in binnen- of buitenland. Bijvoorbeeld vervoer van de auto en inzittenden naar huis, na een ongeval, diefstal of brand. De dekking verschilt ook hiervoor per verzekeraar. Soms krijg je ook hulp als je verkeerde brandstof hebt getankt. Of als de bestuurder niet verder kan rijden door ziekte.

Vervangende auto en WA-dekking

Bij een WA-dekking kun je als verzekerde ook recht hebben op een vervangende auto en als het nodig is een overnachting. Bijvoorbeeld na een ongeval in het buitenland waarna de auto total loss is. De auto is dan niet binnen een aantal dagen te repareren. De dekking voor vervangend vervoer komt dan voort uit de hulpverlening.

Premie omhoog na claim

Als je een schade claimt op je WA-verzekering, heeft dat invloed op de premie. Een claim zorgt voor een verlaging van het aantal schadevrije jaren die je hebt opgebouwd.

Controleer voordat je een claim indient wat financieel beter is. De schade laten uitkeren of zelf betalen. Hou bij het maken van je keus ook rekening met het eventuele eigen risico.