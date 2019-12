Autoverzekering voor senioren

Geweigerd vanwege je leeftijd

Ruim 45% van de autoverzekeraars accepteert nieuwe klanten niet boven een bepaalde leeftijd. Autoverzekeraars hebben leeftijdsgrenzen voor nieuwe klanten de afgelopen jaren afwisselend verruimd en aangescherpt. In 2011 hanteerden meer dan de helft (19 van de 35) van de autoverzekeraars een leeftijdsgrens. In 2012 en ook in 2014 en begin 2016 stelt eenderde van de onderzochte autoverzekeraars een leeftijdsgrens.

Maximumleeftijden

De autoverzekeraars die maximumleeftijden hanteren, staan in deze tabel:

Autoverzekeraar Max. leeftijd

(bij afsluiten) Voogd & Voogd (AutoExcellentPolis) 69 de Kilometerverzekering 70 De Goudse, Klaverblad 74 Aegon, Allianz (Autoverzekering ABS) 75 Aon, nowGo, SNS, Volkswagen, Volkswagen Pon Fin. Services 79 Ditzo, Reaal, United Insurance (Autopakket) 80 FBTO, United Insurance (Autopolis) 99 HEMA 100

Bron: MoneyView, Consumentenbond. Peildatum november 2019.

We keken naar de standaardacceptatiegrens, verzekeraars maken hierop soms uitzonderingen.

De leeftijdsgrens geldt voor de uiterste leeftijd waarop iemand een nieuwe autoverzekering kan afsluiten. Heb je al een verzekering en bereik je de leeftijdsgrens, dan blijf je gewoon verzekerd. Soms worden oudere automobilisten geweigerd vanwege te weinig schadevrije jaren.

Slechte communicatie

Verzekeraars vermelden de toeslagen en premieopbouw niet in de voorwaarden. Klaverblad stelt bijvoorbeeld dat er per aanvraag bekeken wordt of acceptatie mogelijk is, maar een heldere toelichting op het acceptatie- en premiebeleid blijft achterwege (zoals ook bij andere verzekeraars). De meeste verzekeraars vermelden de leeftijdstoeslag pas op de polis, of geven een uitleg over de verhoging als je hiernaar vraagt. Leeftijdsgrenzen worden pas met een waarschuwing aangegeven als je de premie berekent, zoals via de website.

Senioren rijden meer schade?

Verzekeraars stellen daarnaast dat het risico op schade bij ouderen groter is, maar dit is discutabel. Zij baseren zich hierbij op eigen niet-openbare schadestatistieken. Uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt bijvoorbeeld dat de kans op een ongeval met de auto vanaf 30-jarige leeftijd ongeveer gelijk blijft. Vanaf 75 jaar stijgt de kans op een ongeval weliswaar aanzienlijk per afgelegde kilometer. Maar veel ouderen rijden dan ook minder kilometers. SWOV stelt dan ook dat ouderen weliswaar meer risico lopen, maar niet meer ongevallen veroorzaken.

Leeftijdstoeslag is dubbelop

De Consumentenbond en andere maatschappelijke organisaties dringen al jaren aan op afschaffing van oneerlijke grenzen en toeslagen. Bijna alle verzekeraars hanteren een bonus-malussysteem, waarbij schadeclaims van invloed zijn op de premie. Door ook nog een leeftijdstoeslag te rekenen, worden verzekerden 'op leeftijd' dus dubbel gestraft. Ook jongeren hebben te maken met 'leeftijdsdiscriminatie'.

Tot op heden is de wetgeving nog niet aangepast en staat het verzekeraars nog steeds vrij senioren te weigeren of een hogere premie te vragen.

