Autoverzekering voor senioren

Geweigerd vanwege je leeftijd

Autoverzekeraars hebben de leeftijdsgrenzen voor nieuwe klanten de afgelopen jaren afwisselend versoepeld en aangescherpt. Momenteel accepteert ongeveer een derde van de autoverzekeraars nieuwe klanten niet boven een bepaalde leeftijd.

Maximumleeftijden

De autoverzekeraars die maximumleeftijden hanteren, staan in deze tabel. We keken naar de standaardacceptatiegrens, verzekeraars maken hierop soms uitzonderingen.

Autoverzekeraar Max. leeftijd

(bij afsluiten) Neerlandse 75 Avéro Achmea (Rustig op Weg), Ik kies zelf van a.s.r. 80 Allianz Direct 95 Interpolis (AutoBewust) 99

Bron: MoneyView. Peildatum 29 april 2026

De leeftijdsgrens geldt voor de uiterste leeftijd waarop iemand een nieuwe autoverzekering kan afsluiten. Heb je al een verzekering en bereik je de leeftijdsgrens? Dan blijf je gewoon verzekerd. Waarschijnlijk betaal je dan wel een premietoeslag op basis van je leeftijd.

Sommige autoverzekeraars hebben een leeftijdsgrens in combinatie met bijvoorbeeld een maximumleeftijd voor de auto of het type (snelle) auto. Soms worden oudere automobilisten geweigerd vanwege te weinig schadevrije jaren. Die grenzen zijn lastig te achterhalen en staan niet in het overzicht.

Slechte communicatie

Verzekeraars vermelden de toeslagen en premieopbouw niet in de voorwaarden. Vaak krijg je van de verzekeraar geen heldere toelichting op het acceptatie- en premiebeleid. Leeftijdsgrenzen worden pas met een waarschuwing aangegeven als je de premie berekent, bijvoorbeeld op de website.

Senioren rijden meer schade?

Verzekeraars stellen daarnaast dat het risico op schade bij ouderen groter is, maar dit is discutabel. Zij baseren zich hierbij op eigen niet-openbare schadestatistieken.

Wij kregen cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Daaruit blijkt dat de kans op schade bij ouderen niet groter is dan bij andere leeftijdsgroepen. Bij een 63- en 68-jarige is de kans op schade zelfs het kleinst. Ook kosten oudere bestuurders (voor WA-schades) verzekeraars gemiddeld het minst aan schade-uitkeringen. Pas vanaf 75 jaar en ouder is de schadekans relatief hoger dan bij een 35-jarige.

De kans op schade is bij jongeren het grootst. Volgens het Verbond vooral bij 18- tot 21-jarigen. Ook zijn de schadebedragen het hoogst bij jongeren onder de 26 jaar.

Leeftijdstoeslag is dubbelop

De Consumentenbond en andere maatschappelijke organisaties dringen al jaren aan op afschaffing van oneerlijke grenzen en toeslagen. Bijna alle verzekeraars hanteren een bonus-malussysteem, waarbij schadeclaims van invloed zijn op de premie. Door ook nog een leeftijdstoeslag te rekenen, worden verzekerden 'op leeftijd' dus dubbel gestraft. Ook jongeren hebben te maken met 'leeftijdsdiscriminatie'.

Er ligt al geruime tijd een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn om discriminatie op onder meer leeftijd te verbieden bij het aanbieden van goederen en diensten. Nederland is hier voorstander van, maar een aantal EU-lidstaten werken de invoering ervan tegen.

De wetgeving wordt dus nog niet aangepast. Daardoor mogen verzekeraars nog steeds senioren weigeren of een hogere premie vragen.

Klagen is lastig

Bij klachten over premietoeslagen kun je niet terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid spreekt zich niet uit over het acceptatie- en premiebeleid van verzekeraars. Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je ook niet terecht, want die toetst leeftijdsdiscriminatie alleen bij beroepsonderwijs, werk en lidmaatschap van een vakbond.

Je kunt wel klagen bij de verzekeraar en openlijk klagen via social media.

Tips bij leeftijdsdiscriminatie