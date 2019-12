Autoverzekering en schade aan accessoires

De uitkering voor schade aan auto-accessoires kan per autoverzekering honderden tot duizenden euro’s verschillen. Wat is standaard gedekt en waar moet je op letten?

Schade aan auto-accessoires zoals een navigatiesysteem of airbag kan flink in de papieren lopen. Nog los van overige schade aan de auto. De vergoeding hangt af van hoe oud de accessoire is, de verzekeringsdekking en de uitkeringsregeling van de autoverzekering.

Af-fabriek of later ingebouwd

Accessoires die in de fabriek zijn ingebouwd, ‘af-fabriek’ genoemd, zijn standaard meeverzekerd. De waarde zit in de cataloguswaarde van de auto. Accessoires die zijn ingebouwd na de koop van de auto, zoals een trekhaak en audio- en navigatiesysteem, moet je apart opgeven voor de autoverzekering. 'Losse' accessoires, zoals een navigatiesysteem aan je voorruit, zijn niet gedekt en vallen onder de inboedelverzekering. Of mogelijk onder de reisverzekering bij diefstal of schade tijdens een vakantie.

Standaard en aanvullende dekking

Vaak zijn toegevoegde accessoires standaard meeverzekerd voor €500 tot €5000. Soms is dat onbeperkt, zoals bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Voor sommige accessoires kan een lagere maximumvergoeding of uitkering gelden, zoals voor geïntegreerde audio(visuele) apparatuur en navigatie. Ga dus na welke regeling en aanvullende dekkingen je verzekeraar heeft, zeker met prijzige accessoires. Tegen een meerpremie kun je meestal een aanvullende dekking afsluiten voor accessoires. Bij veel autoverzekeraars kan dit zelfs tot €50.000 of een onbeperkt bedrag.

Let wel: de vergoeding bij schade hangt altijd af van de uitkeringsregeling en kan voor sommige accessoires lager zijn.

Extra meeverzekeren niet altijd mogelijk

Extra meeverzekeren van accessoires is helemaal niet mogelijk bij de volgende verzekeraars:

Allianz Direct

Autoweek

Bovemij

Hema

ING

Inshared

Nationale-Nederlanden (ZPP-polis)

Ohra

United Insurance (Autopolis)

Vereniging Eigen Huis

Verzekeruzelf.nl (Triple-A)

Voogd & Voogd

Witgeld

Dit hoeft met een ruime standaarddekking en niet al te dure accessoires geen probleem te zijn. Bij Promovendum kun je je een extra dekking alleen telefonisch afsluiten.

Let op: bij de Ohra basis-autoverzekering zijn accessoires helemaal niet gedekt!

Schade-uitkering in nieuwwaarde tot dagwaarde

Ongeveer een derde van de allriskautoverzekeringen heeft een nieuwwaarderegeling voor later ingebouwde accessoires. De periode waarin de nieuwwaarde wordt uitgekeerd, verschilt sterk van 6 tot 36 maanden. Daarna geldt soms een afschrijvingsregeling of uitkering in dagwaarde. Eveneens een derde van de autoverzekeringen keert de - vaak lagere - aanschafwaarde uit: het bedrag dat je zelf voor de auto betaalde. De rest keert de vervangingswaarde uit of lagere dagwaarde (de waarde vlak voor de schade).

Bekijk het overzicht met de uitkeringsregeling per autoverzekering hieronder. Het gaat om de allriskdekking voor later ingebouwde accessoires. Hoe uitgebreider de uitkeringsregeling, hoe meer premie je doorgaans betaalt.



Allrisk

autoverzekeraar Maximale

uitkeringsregeling

bij schade Uitkering

na/zonder

regeling a.s.r. nieuwwaarde dagwaarde ABN Amro nieuwwaarde vervangingswaarde Aegon nvt dagwaarde Allianz aanschafwaarde 36 maanden dagwaarde Allianz Direct nvt dagwaarde ANWB aanschafwaarde

12 tot 36 maanden dagwaarde +10% Aon nvt dagwaarde Autoweek aanschafwaarde dagwaarde Avéro Achmea aanschafwaarde dagwaarde Bovenmij nvt dagwaarde Centraal Beheer aanschafwaarde dagwaarde de Goudse nvt dagwaarde Ditzo nvt vervangingswaarde FBTO nieuwwaarde dagwaarde Hema nvt dagwaarde ING aanschafwaarde

6 maanden dagwaarde InShared nieuwwaarde

12 maanden afschrijving op

nieuwwaarde Interpolis aanschafwaarde

of dagwaarde dagwaarde Kilometer-

verzekering nieuwwaarde

36 maanden dagwaarde Klaverblad nieuwwaarde

6 tot 12 maanden dagwaarde Lancyr nvt dagwaarde Nationale-Nederlanden

ZPP nieuwwaarde 6 maanden afschrijving op

dagwaarde nowGo nieuwwaarde

36 maanden dagwaarde Ohra Basis nvt nvt Ohra Aanvullend nvt dagwaarde Reaal nieuwwaarde

36 maanden dagwaarde SNS nieuwwaarde

12 maanden afschrijving op

nieuwwaarde

of dagwaarde Unigarant aanschafwaarde

12 maanden dagwaarde United Insurance

Autopolis en Autopolis nieuwwaarde

6 tot 36 maanden dagwaarde United Insurance Personenautoverzekering aanschafwaarde 12 maanden dagwaarde United Insurance Autoverzekering nvt dagwaarde Univé nieuwwaarde vervangingswaarde Vereniging Eigen Huis nieuwwaarde 6 maanden dagwaarde Verzekeruzelf nieuwwaarde 6 maanden dagwaarde Volkswagen Pon nvt dagwaarde Voogd & Voogd aanschafwaarde 12 maanden dagwaarde Voogd & Voogd nvt dagwaarde Witgeld nieuwwaarde aanschafwaarde ZLM nvt dagwaarde

Peildatum: 25 november 2019

Voorbeeld: navigatiesysteem van €2000 Bij een later ingebouwd navigatiesysteem kan dit verschil in uitkeringsregelingen flink schelen. We vroegen autoverzekeraars wat er na 3,5 jaar wordt uitgekeerd voor de navigatie als de nieuwwaarde €2000 is, de aanschafwaarde €1800 en dagwaarde €1200. De vergoeding varieert van €500 tot €1800. De meeste verzekeringen vergoeden de dagwaarde van €1200. Zie onderstaand overzicht. De Ohra Basis-polis vergoedt niets.

Aanbieders Vergoeding navigatie

(zie voorbeeld) ASR, Ditzo, Klaverblad €500 ING €936 Allianz (ABS, Veilig Op Weg) €900 Bovag (Compact), InShared €1000 Aegon, ANWB, Autoweek, Bovag (Comfort), Bruns ten Brink, Centraal Beheer, de Goudse, FBTO, Hema, Interpolis, de Kilometerverzekering, Lancyr, Ohra (Aanvullend), Reaal, Unigarant, United Insurance, Verzekeruzelf, ZLM €1200 fairzekering, Witgeld €1220 Nationale-Nederlanden (ZPP) €1300 ABN Amro €1320 Aon Direct, nowGo, Promovendum, SNS, Univé €1600 Allianz (autoverzekering), AllSecur €1620 Bovag (Compleet) €1800

Schadeclaim en schadevrije jaren

De oorzaak van de schade speelt mee voor het verlies van schadevrije jaren en no-claimkorting. Voor schades die onder de beperkt cascodekking vallen, zoals inbraak en diefstal, zijn er geen gevolgen.

Maar 'niet verhaalbare' schades aan accessoires gedekt op de volledig cascodekking, zoals zelf veroorzaakte parkeerschade en vandalisme, kunnen verlies van premiekorting en jaren betekenen.

Dit geldt voor schade aan accessoires die onder de standaarddekking vallen. Maar een uitkering enkel op basis van een extra afgesloten dekking voor accessoires (een aparte verzekering), moet de schadevrije jaren ongemoeid laten. Vaak zal er echter ook andere autoschade zijn.

