Schade laten uitkeren of zelf betalen?

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Het maakt geen verschil of je €500 of €5000 autoschade claimt op je verzekering. De premie stijgt even hard, ook als je maar voor 50% van de schade opdraait.
Het kan daarom interessant zijn om schade die je zelf hebt veroorzaakt zelf te betalen. Het omslagpunt verschilt per verzekeraar en is voor iedereen anders. Het is lastig om vooraf uit te rekenen of het indienen van een claim gunstig is.
Meld je een schade bij je verzekering? Zorg er dan voor dat je verschillende schades door dezelfde gebeurtenis in 1 keer claimt. Controleer bijvoorbeeld na een ongeval of aanrijding of je auto op 1 of meer plekken schade heeft.
Is de premiestijging na een claim groter dan de werkelijke schade? Dan is het sneller interessant om de schade voor eigen rekening te nemen. Maar bedenk daarbij ook:
Bij de meeste autoverzekeraars kun je de schade claimen om daarna toch nog zelf te betalen. Bijvoorbeeld als de nieuwe premie tegenvalt. Vaak kan dit tot 12 maanden na de claim. Maar bij sommige verzekeraars tot 18 of 24 maanden.
Als je claimt en daarna je autoverzekering opzegt en overstapt naar een andere maatschappij, dan handelt je 'oude' verzekeraar de claim gewoon af. Ook als je een schade meldt nadat je bent overgestapt. Je vorige verzekeraar hoort de schade dan nog gewoon te regelen als de schade in die periode gedekt was.
Wanneer je claimt en de voorwaarden wijzigen daarna, dan wordt je schade normaal gesproken volgens de oude voorwaarden afgehandeld.
De meeste verzekeraars krijgen korting bij bepaalde schadeherstelbedrijven. Daardoor hoeven ze minder uit te keren. Maar garages kunnen dan ook meer werk hebben aan de schadeafhandeling. Bijvoorbeeld door het maken van een officiële taxatie en een schaderapport. De prijs kan hierdoor hoog uitvallen. Ook als er bijvoorbeeld vervangend vervoer is inbegrepen.
Betaal je de schade zelf? Dan kun je hier vaak op besparen. Het prijsverschil kan bijvoorbeeld zitten in de manier van repareren of het gebruik van tweedehands onderdelen. Vraag dus verschillende offertes op bij herstelbedrijven en vraag korting. Het uurtarief voor schadeherstel ligt vaak boven de €100.