Schade laten uitkeren of zelf betalen?

Claim je autoschade, dan maakt het geen verschil of je €500 claimt of €5000. De premie stijgt even hard, ook als je maar voor 50% van de schade opdraait. Het kan daarom interessant zijn om zelf veroorzaakte schade voor eigen rekening te nemen. Het omslagpunt verschilt per verzekeraar en is voor iedereen anders. Het is lastig vooraf uit te rekenen of het indienen van een claim gunstig is.

Check na bijvoorbeeld een ongeval of aanrijding of de auto op één of verschillende plekken schade heeft. Claim meerdere schades door dezelfde gebeurtenis (een 'evenement') in één keer.

Autoschade claimen of niet?

Hoe verder de werkelijke schade onder het premienadeel na een claim ligt, hoe eerder het interessant is de schade voor eigen rekening te nemen. Maar bedenk daarbij ook:

Dat het lastig kan zijn zelf het schadebedrag op te hoesten.

Dat je wellicht bonusbescherming of een no-claimbescherming hebt. Hiermee kun je jaarlijks een schade claimen zonder gevolgen voor je premie. Maar let op, na een claim verlies je doorgaans wel schadevrije jaren.

Dat je het voordeel alleen kunt realiseren als je de komende jaren schadevrij blijft of niet claimt. Als je alsnog een grote schade claimt, had je wellicht de eerste schade ook beter kunnen claimen.

Dat de basispremie in de komende jaren wellicht lager ligt omdat je bijvoorbeeld terugschakelt van allrisk-verzekering naar een beperkt casco verzekering.

Sommige verzekeraars handelen uit coulance de schade af tegen de voor jou als bestaande klant meest gunstige voorwaarden. Ga na bij je verzekeraar wat mogelijk is.

Rekenvoorbeeld Stel, je staat op trede 8 met een no-claimkorting van 50%. De jaarpremie bedraagt €850. Op een dag rij je €750 schade. Als je deze schade claimt, val je terug naar trede 4. Het duurt 4 jaar om het oude kortingsniveau weer te bereiken. Na 10 jaar zonder schade ben je in totaal €4186 kwijt aan premie.

Als je deze schade voor eigen rekening neemt, loopt de kortingopbouw door en betaal je over dezelfde periode €2.656. Het premievoordeel bij niet claimen is: €4186 - €2656 = €1.530. Maar je draait in dat geval wel zelf op voor de schade van €750. Het uiteindelijke voordeel komt uit op: €1.530 - €750 = €780.

Eerst autoschade claimen, later toch zelf betalen

De meeste autoverzekeraars bieden de mogelijkheid je schade eerst te claimen om hem daarna alsnog zelf te betalen. Bijvoorbeeld als de nieuwe premie tegenvalt. Dit kan doorgaans tot 12 maanden na de claim. Maar de periode kan variëren van 6 maanden tot de gehele looptijd van de verzekering.

Afhandeling claim na een overstap

Als je claimt en vervolgens je autoverzekering opzegt en overstapt naar een andere maatschappij, dan handelt je 'oude' verzekeraar de claim gewoon af. Ook als je een schade meldt nadat je bent overgestapt, dan hoort de 'oude' maatschappij de schade nog gewoon te regelen. Mits de schade uiteraard plaatsvond in de periode dat er dekking was.

Wanneer je claimt en de voorwaarden wijzigen daarna, dan wordt je schade in principe nog volgens de oude voorwaarden afgehandeld.

Zelf betalen: ga shoppen bij autoschade

De meeste verzekeraars krijgen korting bij bepaalde schadeherstelbedrijven en hoeven hierdoor minder uit te keren. Maar garages kunnen dan ook meer werk hebben aan de schadeafhandeling, zoals door een officiële taxatie en schaderapport. De prijs kan hierdoor hoog uitvallen, ook als er vervangend vervoer wordt inbegrepen.

Betaal je de schade zelf? Dan kun je hier vaak op besparen. Het prijsverschil kan bijvoorbeeld ook zitten in de reparatiewijze of gebruik van tweedehands onderdelen. Vraag dus verschillende offertes op bij herstelbedrijven en vraag korting. Het uurtarief voor schadeherstel ligt rond de €70.

