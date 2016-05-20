Schade laten uitkeren of zelf betalen?

Maak een afweging

Het maakt geen verschil of je €500 of €5000 autoschade claimt op je verzekering. De premie stijgt even hard, ook als je maar voor 50% van de schade opdraait.

Het kan daarom interessant zijn om schade die je zelf hebt veroorzaakt zelf te betalen. Het omslagpunt verschilt per verzekeraar en is voor iedereen anders. Het is lastig om vooraf uit te rekenen of het indienen van een claim gunstig is.

Schadeclaim indienen

Meld je een schade bij je verzekering? Zorg er dan voor dat je verschillende schades door dezelfde gebeurtenis in 1 keer claimt. Controleer bijvoorbeeld na een ongeval of aanrijding of je auto op 1 of meer plekken schade heeft.

Autoschade claimen of niet?

Is de premiestijging na een claim groter dan de werkelijke schade? Dan is het sneller interessant om de schade voor eigen rekening te nemen. Maar bedenk daarbij ook:

Dat het lastig kan zijn zelf het schadebedrag te betalen.

Dat je misschien een bonusbescherming of een no-claimbescherming hebt. Hiermee kun je per jaar 1 keer schade doorgeven zonder gevolgen voor je premie. Maar let op: na een claim verlies je meestal wel schadevrije jaren. Je merkt dit als je overstapt naar een andere verzekeraar.

Dat je alleen voordeel hebt als je de komende jaren schadevrij blijft of de schade niet claimt. Claim je daarna toch een grote schade, dan was het misschien beter geweest ook je eerste schade te claimen.

Dat de basispremie in de komende jaren misschien lager is door bijvoorbeeld terug te schakelen van een allrisk-verzekering naar een beperkt casco verzekering.

Eerst autoschade claimen, later toch zelf betalen

Bij de meeste autoverzekeraars kun je de schade claimen om daarna toch nog zelf te betalen. Bijvoorbeeld als de nieuwe premie tegenvalt. Vaak kan dit tot 12 maanden na de claim. Maar bij sommige verzekeraars tot 18 of 24 maanden.

Afhandeling claim na een overstap

Als je claimt en daarna je autoverzekering opzegt en overstapt naar een andere maatschappij, dan handelt je 'oude' verzekeraar de claim gewoon af. Ook als je een schade meldt nadat je bent overgestapt. Je vorige verzekeraar hoort de schade dan nog gewoon te regelen als de schade in die periode gedekt was.

Wanneer je claimt en de voorwaarden wijzigen daarna, dan wordt je schade normaal gesproken volgens de oude voorwaarden afgehandeld.

Zelf betalen: ga shoppen bij autoschade

De meeste verzekeraars krijgen korting bij bepaalde schadeherstelbedrijven. Daardoor hoeven ze minder uit te keren. Maar garages kunnen dan ook meer werk hebben aan de schadeafhandeling. Bijvoorbeeld door het maken van een officiële taxatie en een schaderapport. De prijs kan hierdoor hoog uitvallen. Ook als er bijvoorbeeld vervangend vervoer is inbegrepen.

Betaal je de schade zelf? Dan kun je hier vaak op besparen. Het prijsverschil kan bijvoorbeeld zitten in de manier van repareren of het gebruik van tweedehands onderdelen. Vraag dus verschillende offertes op bij herstelbedrijven en vraag korting. Het uurtarief voor schadeherstel ligt vaak boven de €100.