Voorkom premiestijging autoverzekering

Met een no-claimbeschermer kun je meestal 1 keer per jaar een schade claimen zonder dat dit gevolgen heeft voor de premie van je autoverzekering. De no-claimbescherming geldt voor schade aan je eigen voertuig en als je schade veroorzaakt aan een ander voertuig.

Geeft je verzekeraar een gratis bonusbeschermer op de hoogste trede van de bonus-malusladder? Hiermee kun je ook 1 keer claimen zonder gevolgen voor de premie. Een aparte no-claimbeschermer is dan niet nodig.

No-claimbeschermer afsluiten

Een no-claimbeschermer kun je tegen betaling afsluiten bij de casco autoverzekeringen van onderstaande aanbieders.

Interpolis

Lancyr

Turien & Co.

Bron: MoneyView, peildatum: 28 april 2025

Vastzitten aan je autoverzekeraar

Als je schade claimt, heeft dit invloed op je schadevrije jaren. De schade wordt namelijk wel geregistreerd in de centrale database Roy-data voor schadevrije jaren. Het kan hierdoor minder aantrekkelijk zijn om te wisselen van autoverzekeraar. Je nieuwe verzekeraar zal namelijk geen rekening houden met de no-claimbescherming van je oude verzekeraar.

Net je rijbewijs

Een no-claimdekking kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld voor automobilisten die net hun rijbewijs hebben gehaald. Bij een schadeclaim moet je dan namelijk rekening houden met een flinke premiestijging. Want als je net je rijbewijs hebt, dan heb je nog maar weinig korting kunnen opbouwen. Je krijgt hierdoor al snel een toeslag op de verzekeringspremie. Een no-claimbeschermer kan deze toeslag voorkomen.

Veel schadevrije jaren

Wie veel schadevrije jaren heeft opgebouwd en bovenaan de bonus-malusladder staat bij zijn autoverzekeraar, heeft niet veel aan een no-claimbeschermer. Een schade betekent dat je een aantal treden teruggaat op de ladder, maar bij veel verzekeraars wijzigt de premiekorting niet. Pas bij een volgende schade kan een no-claimbeschermer zinvol zijn.