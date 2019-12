Auto verzekeren zonder rijbewijs

Een auto moet je verplicht verzekeren. Dat kan alleen met een geldig rijbewijs. Maar wat als je (nog) geen rijbewijs hebt of als dat kwijt, gestolen of verlopen is?

Ik heb (nog) geen rijbewijs

Een auto aanschaffen zonder geldig rijbewijs is lastig. Je kunt de auto wel op jouw naam laten zetten, maar daarmee ben je er nog niet. Een autoverzekering zonder rijbewijs afsluiten is in principe namelijk niet mogelijk. En zonder verzekering mag de auto niet op de openbare weg staan en moet je het kenteken laten schorsen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Je hoeft dan ook geen autobelasting te betalen.

Heb je een partner die wel een rijbewijs heeft? En is je partner ook de regelmatige bestuurder van je auto? Dan kun je bij de meeste autoverzekeraars wel een autoverzekering afsluiten als eigenaar zonder rijbewijs. Je moet dan wel opgeven dat je partner de regelmatige bestuurder is.

Mijn rijbewijs is ingenomen

Wanneer je rijbewijs is ingevorderd of ingenomen door de politie of de officier van justitie, heeft dit ook gevolgen voor je autoverzekering. Mogelijk beëindigt je verzekeraar je autoverzekering. Hiervan doet de verzekeraar melding in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Een nieuwe autoverzekering aanvragen is daarna heel lastig. Vaak kun je alleen nog terecht bij de Vereende (voorheen Rialto) tegen een veel hogere premie.

Mijn rijbewijs is gestolen of kwijt

Als je rijbewijs gestolen is of kwijt, dan mag je niet meer rijden. Als je dit toch doet en wordt aangehouden, is de boete €95. De autoverzekering geeft meestal geen dekking en zal schade die je toebrengt aan anderen op jou verhalen.

Voorkom deze situatie en regel zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs. Dit doe je bij de gemeente. Het is niet meer nodig om eerst aangifte te doen bij de politie.

Mijn rijbewijs is verlopen

Met een verlopen rijbewijs mag je in principe niet meer rijden. Als je dit toch doet en wordt aangehouden, is de boete €95. Of de autoverzekering dekking biedt bij een eventuele schade, hangt af van de verzekeraar. De een is hierbij coulanter dan de ander. Zo verlengt Centraal Beheer de dekking standaard met een maand en ASR zelfs met een jaar. De verzekeraars stellen wel de voorwaarde dat er geen medische keuring nodig is.

Voor bestuurders die wél een medische keuring nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn dan 75 jaar of een operatie hebben ondergaan, zijn verzekeraars strenger. Zonder medische goedkeuring gaan rijden met een verlopen rijbewijs heeft als consequentie dat de autoverzekering geen dekking geeft.

Het aanvragen van de benodigde gezondheidsverklaring is een probleem. Het CBR kampt al jaren met fors oplopende behandeltijden en staat sinds 2019 zelfs onder verscherpt toezicht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zie het kader voor de actuele (politieke) ontwikkelingen.

Lange wachttijden bij het CBR

Heb je een gezondheidsverklaring nodig om je rijbewijs te verlengen, dan zit je in grote problemen. De behandeltijd bij het CBR is namelijk fors opgelopen. Dat komt onder andere door een nieuw ICT-systeem.

In de Geldgids juni/juli 2019 schreven we hier uitgebreid over. Lees ook het artikel Afgeremd door het CBR (pdf, alleen voor abonnees Geldgids).

Het CBR staat sinds begin 2019 onder verscherpt toezicht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 1 december is het rijbewijs van 75-jarigen zonder aantekening op het rijbewijs administratief een jaar langer geldig. Zo kan het CBR orde op zaken stellen en prioriteit geven aan andere mensen die dringend een gezondheidsverklaring nodig hebben. De maatregel geldt in eerste instantie voor 1 jaar.

Wij willen dat de overheid gedupeerde bestuurders van wie het rijbewijs buiten hun schuld om is verlopen, ruimhartig compenseert voor gemaakte extra kosten. Zo'n 85.000 consumenten komen hiervoor in aanmerking.

Schadevergoeding: stel CBR in gebreke

Heb je alle documenten (inclusief medische keuring) voor verlenging van het rijbewijs ingestuurd en laat het CBR weten dat je acht weken moet wachten op een beslissing? Die termijn klopt niet. Volgens artikel 103 van het Reglement rijbewijs moet het CBR de aanvraag binnen vier weken afhandelen.

Als een overheidsinstantie zoals het CBR niet tijdig reageert, heb je recht op een dwangsom. Die kan oplopen van €23 per dag, later oplopend naar €45 per dag tot een maximum van €1442. Hiervoor moet je het CBR eerst in gebreke stellen. Gebruik daarvoor dit formulier van de Rijksoverheid. Als de instelling twee weken na ontvangst hiervan geen besluit heeft genomen, gaat de dwangsom automatisch lopen.

De termijn waarop de overheid moet reageren, varieert. Er is een overzicht te vinden bij de nationale ombudsman. U kunt ook contact opnemen met de ombudsman (0800-3355555).

