Auto verzekeren zonder rijbewijs

Ik heb (nog) geen rijbewijs

Een auto aanschaffen zonder geldig rijbewijs is lastig. Je kunt de auto wel op jouw naam laten zetten, maar daarmee ben je er nog niet. Een autoverzekering zonder rijbewijs afsluiten is in principe namelijk niet mogelijk. En zonder verzekering mag de auto niet op de openbare weg staan en moet je het kenteken laten schorsen bij de RDW. Je hoeft dan ook geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Heb je een partner die wel een rijbewijs heeft? En is je partner ook de regelmatige bestuurder van je auto? Dan kun je bij de meeste autoverzekeraars wel een autoverzekering afsluiten als eigenaar zonder rijbewijs. Je moet dan wel opgeven dat je partner de regelmatige bestuurder is.

Mijn rijbewijs is ingenomen

Wanneer je rijbewijs is ingevorderd of ingenomen door de politie of de officier van justitie, heeft dit ook gevolgen voor je autoverzekering. Mogelijk beëindigt je verzekeraar je autoverzekering. Hiervan doet de verzekeraar melding in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Een nieuwe autoverzekering aanvragen is daarna heel lastig. Vaak kun je alleen nog terecht bij de Vereende tegen een veel hogere premie.

Mijn rijbewijs is gestolen of kwijt

Als je rijbewijs gestolen of kwijt is, dan mag je niet meer rijden. Als je dit toch doet en staande wordt gehouden, is de boete €110 (exclusief administratiekosten). Voorkom deze situatie en regel zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs. Dit doe je bij de gemeente. Het is niet meer nodig om eerst aangifte te doen bij de politie.

Mijn rijbewijs is verlopen

Met een verlopen rijbewijs mag je in principe niet meer rijden. Als je dit toch doet en wordt aangehouden, is de boete €130. Is je rijbewijs een jaar of langer verlopen, dan betaal je €430. Of de autoverzekering dekking biedt bij een eventuele schade, hangt af van de verzekeraar. De één is hierbij coulanter dan de ander. Verzekeraars die dekking bieden, stellen de voorwaarde dat er geen medische keuring nodig is.

Voor bestuurders die wél een medische keuring nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn dan 75 jaar of een operatie hebben ondergaan, zijn verzekeraars strenger. Zonder medische goedkeuring gaan rijden met een verlopen rijbewijs heeft als consequentie dat je niet verzekerd bent.