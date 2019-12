Auto delen, verhuren en verzekeren

Een auto delen met familie of bekenden scheelt geld. Maar zorg dat je niet ten onrechte opdraait voor schade, via een autodeelverzekering. En wat moet je regelen als je een auto wil (ver)huren?

Het bezit van een auto is kostbaar. Een auto delen kan flink schelen, zeker voor wie weinig rijdt. Maar niet iedere autoverzekeraar is happig op meerdere hoofdbestuurders. Bovendien is verhuur in de regel niet gedekt bij een gewone autoverzekering.

Auto delen met je partner

Het is vrij gebruikelijk dat binnen gezinnen de auto gedeeld wordt. Verzekeraars staan het daarom vaak wel toe als de ene partner op zijn naam de auto van de ander verzekert. Beiden moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.

Dit kan bijvoorbeeld premievoordeel opleveren als een van beiden te maken zou krijgen met een leeftijdstoeslag. Let er wel op dat je niet allebei schadevrije jaren op kunt bouwen als je samen 1 auto deelt.

Ga je van 2 auto's, die op eigen naam verzekerd zijn, naar samen 1 auto? Zet dan de verzekering op naam van degene die de meeste schadevrije jaren heeft opgebouwd. De schadevrije jaren van de andere partner blijven nog wel een tijdje geldig. Bij de meeste verzekeraars geldt dat voor 3 jaar.

Auto delen met bekenden

Ontstaat er schade tijdens het uitlenen of verhuren van je auto? Ook wanneer je autoverzekering het verhuren van je auto meeverzekert, kan de warme band met die goede buur of nabije vriend een harde klap krijgen als die de schade hebben veroorzaakt; evenals je no-claimkorting.

Formeel kun je de schade dan namelijk niet verhalen. Dergelijke schade is doorgaans niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker. Je draait dus zelf op voor de schade aan je auto. Als de auto allrisk verzekerd is, kun je natuurlijk ook een claim indienen bij je autoverzekeraar, maar dan moet je weer rekening houden met een premieverhoging. Beter is het dus om vooraf goede afspraken te maken met degene aan wie je de auto uitleent.

Let op: leen je je auto regelmatig uit aan iemand (binnen of buiten je gezin)? Dan ben je verplicht dat te melden bij de verzekeraar. Doe je dat niet, dan riskeer je dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade.

Auto delen als groep

Je kunt er ook voor kiezen om je auto met een vast groepje mensen te delen. Je kunt je dan aanmelden als ‘autodelers’ bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA). Het lidmaatschap kost jaarlijks €20 per huishouden. Voor wie in gemeente Den Haag, Groningen, Haarlem, Nijmegen of Utrecht woont, vraagt de vereniging eventueel een tweede parkeervergunning aan. Andere kosten, zoals brandstof en wegenbelasting, worden onderling gedeeld.

Via VGA kan de eigenaar van de auto bij Centraal Beheer een ‘autodeelverzekering’ met WA-dekking of cascodekking afsluiten tegen 10% collectiviteitskorting. Vergelijk de premie van je autoverzekering via onze Vergelijker. Voordeel van de autodeelpolis is dat als anderen schade maken, de eigenaar geen no-claimkorting en schadevrije jaren verliest. Let wel op: alleen de verzekeringsnemer van de auto bouwt schadevrije jaren op.

Autodeelverzekering en schade

Centraal Beheer is de enige verzekeraar die zo’n particuliere deelautopolis aanbiedt. Er is alleen een terugval in schadevrije jaren en no-claimkorting als een niet-geregistreerde medebestuurder of de eigenaar zelf schade rijdt. De polis kan alleen via de vereniging (VGA) worden afgesloten en is bedoeld voor auto’s, dus niet voor bijvoorbeeld campers. Ten slotte is er een voorwaarde dat autodelers niet op hetzelfde adres mogen wonen.

Er geldt geen maximum voor het aantal schades dat je kunt claimen via de autodeelverzekering. Volgens Centraal Beheer wordt gemiddeld eens per 3 à 4 jaar een schade op een autoverzekering geclaimd. Net als bij een gewone polis trekt de verzekeraar bij vaker claimen aan de bel. Afhankelijk van de hoeveelheid en soort schades kan de premie uiteindelijk worden verhoogd of de polis worden beëindigd. Bij veel schades onder autodelers, kan het verlagen van de collectiviteitskorting een gevolg zijn.

Auto delen en pechhulp

Wie een auto deelt of regelmatig uitleent, doet er goed aan te kijken welke vorm van pechhulp hier het best bij aansluit. De pechhulp van Route Mobiel, Allianz Global Assistance en Centraal Beheer gaan - net als pechhulpservices van de autodealer - uit van het kenteken van de auto. Ook als er iemand anders dan de eigenaar of vaste bestuurder in rijdt, is de auto dus verzekerd voor pechhulp. Handig voor wie z'n auto vaak uitleent.

De pechhulpverzekering van de ANWB is persoonsgebonden. Dit heeft als voordeel dat je ook pechhulp krijgt als je in andermans auto rijdt. Maar krijgt een ander pech in jouw auto, dan is er géén pechhulpdekking.

Misschien heb je al pechhulp via de dealer, autoverzekering of reisverzekering. In dat geval is het mogelijk onnodig om nog losse pechhulpdekking af te sluiten. Daarnaast is er ook losse pechhulp via een abonnement en eigen bijdrage (Blij dat ik Rij) of via een app en vaste bedragen per pechgeval (RoadGuard en Allsecur Pechhulp on demand).

Auto verhuren en verzekeren

Via je gewone particuliere autoverzekering heb je meestal geen dekking bij verhuur van je auto. Een oplossing is om de auto te verhuren via een online bemiddelaar, zoals WeGo en MyWheels, die de autoverzekering regelen via Centraal Beheer.

Belangrijk te weten is dat wanneer de auto total loss wordt gereden, Centraal Beheer slechts de dagwaarde van de auto vergoedt. Als je eigen autoverzekering daar ook loopt en de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling van toepassing is, krijg je uiteraard wel meer vergoed. Als verhuurder moet je wel alert zijn op ‘onzichtbare’ schades, die bijvoorbeeld pas ontdekt worden bij een APK-keuring. Dan kan het te laat zijn om nog een schuldige aan te wijzen.

Via MyWheels.nl kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op je auto. De huurder betaalt een extra bedrag voor een aanvullende dekking bij Centraal Beheer als je eigen autoverzekering de huur niet (voldoende) dekt. De kosten daarvoor bedragen maximaal 12,5% van de huurprijs. De auto is dus altijd allrisk verzekerd, zodat je in principe niet opdraait voor schade. Via de verzekering is ook pechhulp in Europa gedekt.

SnappCar

Je kunt ook terecht bij SnappCar, de verzekering loopt hier via Allianz. Via SnappCar kan de auto ook allrisk en met pechhulp verzekerd worden. Er geldt wel een fors standaard eigen risico tussen de €750 en €1250 per schadegeval.

Welk eigen risico geldt is afhankelijk van de autowaarde. Je kunt het ook beperken tot €250, als je tenminste 27 jaar of ouder bent. Ook bij deze verzekering geldt dat slechts de dagwaarde vergoed wordt bij total loss.

De premie voor de verzekering bij SnappCar zit automatisch verwerkt in de vergoeding van 30% van de verhuuropbrengst die de verhuurder aan SnappCar moet betalen.

Lees ook: