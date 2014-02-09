Auto delen, verhuren en verzekeren

Een auto bezitten is duur. Een auto met anderen delen kan dan ook flink schelen in de kosten, zeker als je weinig rijdt. Maar niet elke autoverzekeraar staat te springen om meerdere bestuurders. Bovendien wordt autoverhuur normaal gesproken niet gedekt door een gewone autoverzekering.

Auto delen met gezin

Het is vrij gebruikelijk dat een gezin een auto deelt. Verzekeraars staan het daarom vaak wel toe als een partner op zijn naam de auto van de ander verzekert. Je moet dan wel op hetzelfde adres wonen.

Auto uitlenen

Het uitlenen van je auto is ook een optie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vriend of familielid. Ontstaat er schade tijdens het uitlenen of verhuren van je auto? Dan draai je als verzekerde zelf op voor kosten. Je kunt de schade niet verhalen. Schade is meestal ook niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker.

Auto delen met groep bekenden

Je kunt je auto ook delen met een vast groepje mensen. Je kunt je dan aanmelden als ‘autodelers’ bij de Vereniging Deelauto. Het lidmaatschap kost jaarlijks €20 per persoon. Voor sommige gemeenten kan de vereniging mogelijk een tweede parkeervergunning aanvragen. Andere kosten (brandstof, wegenbelasting etc.) deel je met elkaar.

Auto verhuren en verzekeren

Een gewone particuliere autoverzekering dekt meestal geen schade als je de auto verhuurt.