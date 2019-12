Caravanverzekering: noodzakelijk of niet?

Schade die je veroorzaakt met een caravan is vaak gedekt door de autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een caravanverzekering dekt schade aan de caravan zélf. Maar let op het eigen risico en de verschillende uitkeringsregelingen.

Op welke verzekering(en) ben je gedekt?

Is de caravan gekoppeld aan de auto en veroorzaak je schade aan anderen in het verkeer? Dan is dit gedekt via de WA autoverzekering. Een claim kan je wel je no-claimkorting en schadevrije jaren kosten. Is de caravan niet gekoppeld aan de auto, dan is schade bijna altijd gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Om na te gaan of aanhangers (waaronder de caravan) werkelijk gedekt zijn, doen caravanbezitters er goed aan om in de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering te kijken. Schade aan de caravan zélf is niet gedekt via de auto- of aansprakelijkheidsverzekering. Wil je verzekerd zijn voor caravanschade, dan kun je een caravanverzekering afsluiten.

Caravanverzekering niet verplicht

Een caravanverzekering is niet verplicht. Je sluit een caravanverzekering niet af voor schade aan anderen, maar om gedekt te zijn voor schade aan je eigen caravan. Of dat handig is, hangt vooral af van de caravan zelf.

Een kleine tweedehands caravan koop je op Marktplaats voor minder dan €1500. Je caravan verzekeren is dan meestal niet direct nodig. Bij een duurdere caravan kan een caravanverzekering soms wel handig zijn.

Dekking caravanverzekering

Met een standaard caravanverzekering ben je altijd gedekt voor:

Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding (bijvoorbeeld kortsluiting), diefstal en inbraak. Hieronder vallen ook de voortent en aanbouw.

De kosten van hulpverlening boven de waarde van de caravan. Die kunnen bestaan uit het bergen, opruimen, bewaken en transporteren van de caravan.

Kosten voor het opnieuw plaatsen en aansluiten van een beschadigde caravan.

En meestal ook voor:

Storm en hagel

Rechtsbijstand

Schade aan inventaris

Verblijf in het buitenland voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden

Let op: stormschade is meestal standaard gedekt, maar bij ANWB en Unigarant niet. Je moet dan een aparte module 'hagel/storm' afsluiten. Hierbij geldt een eigen risico.

Heb je een toercaravan met hagelbestendig dak, dan is er een korting van 70% op deze aanvullende dekking en vervalt het extra eigen risico bij hagelschade.

Nieuwwaarderegeling en total loss

Caravanverzekeringen lijken erg op elkaar. Toch kun je op een aantal zaken letten. De meeste verzekeraars bieden zowel een standaard beperkte als een uitgebreide allriskverzekering aan. De uitgebreide dekking verzekert ook schade die is ontstaan door botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij de allriskverzekering is de nieuwwaarderegeling. Nieuwwaarde houdt in dat je het bedrag terugkrijgt waarvoor de caravan op dat moment in de showroom staat. De nieuwwaarderegeling bepaalt hoeveel je terugkrijgt na een totaalverlies (total loss). Van totaalverlies is sprake als de caravan niet meer te repareren is of in het geval van diefstal.

De periode waarbinnen je de nieuwwaarde krijgt, loopt fors uiteen. Is de nieuwwaardeperiode afgelopen, dan ontvang je na totaalverlies alleen nog de dagwaarde. Dat zorgt voor grote verschillen in uitkering.

Caravanverzekering premies vergelijken

Premies van verschillende aanbieders vergelijken loont. Door goed en zorgvuldig premies van caravanverzekeringen te vergelijken, kun je op zoek gaan naar de caravanverzekering met de voordeligste en laagste premie.

Bekende caravanverzekeraars zijn de ANWB, Centraal Beheer, Unigarant en Univé. Op de website van deze verzekeraars is het vaak mogelijk een premieberekening te maken.

Eigen risico caravanverzekering

Bij schade betaal je meestal een eigen risico. Deze bedragen verschillen en lopen uiteen van €0 tot €150. Meestal komt daar nog een extra eigen risico bovenop als de schade is veroorzaakt door een hagelbui. Deze extra eigen risicobedragen lopen uiteen van €75 tot €225.

Hagelschade dekking

Schade door een hagelbui is niet vanzelfsprekend meeverzekerd bij een caravanverzekering. Hagelbuien zijn een groot probleem voor caravanverzekeraars. Alle caravanverzekeringen werden een aantal jaar geleden duurder, waarbij de verzekeraars zelf als oorzaak de sterk toegenomen hagelschade noemen.

Premies vergelijken van verschillende verzekeraars is raadzaam. Daarna kan een eventuele overstap worden overwogen. Er zijn verzekeraars waarbij je een extra hoog eigen risico kunt nemen voor hagelschade om de premie te drukken. Of je kunt deze specifieke schadeoorzaak uitsluiten.

