Caravanverzekering: noodzakelijk of niet?

Met welke verzekering(en) ben je gedekt?

Is de caravan aan de auto gekoppeld en veroorzaak je schade aan anderen in het verkeer? Dan is dit gedekt via de WA-autoverzekering. Een schademelding kan je wel je no-claimkorting en schadevrije jaren kosten.

Is de caravan niet gekoppeld aan de auto? Dan wordt deze schade bijna altijd gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Kijk in de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering of aanhangers ook echt gedekt zijn. Hieronder valt ook je caravan.

Schade aan de caravan zélf is niet gedekt via de auto- of aansprakelijkheidsverzekering. Wil je verzekerd zijn voor caravanschade, dan kun je een caravanverzekering afsluiten.

Is een caravanverzekering verplicht?

Een caravanverzekering is niet verplicht. Je sluit een caravanverzekering af om gedekt te zijn voor schade aan je eigen caravan. Niet voor schade aan anderen. Of een caravanverzekering handig is, hangt vooral af van de caravan zelf. Een kleine tweedehands caravan koop je op Marktplaats voor minder dan €3000. Je caravan verzekeren is dan meestal niet direct nodig. Bij een duurdere caravan kan een caravanverzekering wel handig zijn.

Dekking caravanverzekering

Met een standaardcaravanverzekering ben je altijd gedekt voor:

Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding (bijvoorbeeld kortsluiting), diefstal en inbraak. Hieronder vallen ook de voortent en aanbouw.

De kosten van hulpverlening boven de waarde van de caravan. Die kunnen bestaan uit het bergen, opruimen, bewaken en transporteren van de caravan.

Kosten voor het opnieuw plaatsen en aansluiten van een beschadigde caravan.

Je hebt meestal ook dekking voor:

Storm en hagel.

Rechtsbijstand.

Schade aan inventaris.

Verblijf in het buitenland voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden.

Let op: storm- en hagelschade is niet altijd gedekt. Soms moet je een aparte module 'hagel/storm' afsluiten. Ook geldt vaak een eigen risico.

Nieuwwaarderegeling en total loss

Caravanverzekeringen lijken erg op elkaar. Toch kun je op een aantal zaken letten. De meeste verzekeraars bieden zowel een standaard- als een uitgebreide allrisk-verzekering aan. De uitgebreide dekking verzekert ook schade ontstaan door botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken.

Ook belangrijk bij de allrisk-verzekering is de nieuwwaarderegeling. Dit houdt in dat je het bedrag terugkrijgt waarvoor de caravan op dat moment in de showroom staat. De nieuwwaarderegeling bepaalt hoeveel je terugkrijgt na een totaal verlies (total loss). Je caravan is total loss als hij niet meer te repareren is of bij diefstal.

De periode waarbinnen je de nieuwwaarde terugkrijgt, verschilt behoorlijk. Is de nieuwwaardeperiode afgelopen, dan ontvang je na total loss alleen nog de dagwaarde. Dat zorgt voor grote verschillen in de uitkering.

Vergelijk premies

Het is de moeite waard om premies van verschillende aanbieders goed en zorgvuldig te vergelijken voor het beste aanbod. Bekende verzekeraars van caravans zijn de ANWB, Centraal Beheer, Unigarant en Univé. Op de websites van deze verzekeraars kun je vaak een premie berekenen.

Hagelschade dekking

Schade door een hagelbui is niet altijd meeverzekerd bij een caravanverzekering. Hagelbuien zijn een groot probleem voor caravanverzekeraars. Het is goed om de premies van de verzekeraars te vergelijken. Waarna je eventueel kunt overstappen. Bij sommige verzekeraars kun je een extra hoog eigen risico nemen voor hagelschade om de premie te drukken. Of je kunt deze schadeoorzaak uitsluiten.