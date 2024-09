Invloed van kilometers op je autoverzekering

Meer kilometers: hogere premie

Bijna alle autoverzekeraars willen weten hoeveel kilometer je jaarlijks rijdt. Dit heet kilometrage. Ze gaan ervan uit dat de schadekans toeneemt als je vaker in de auto zit. Hoe meer je rijdt, des te hoger is de premie meestal. Verzekeraars vragen bij het afsluiten van je verzekering daarom naar de kilometrage.

Kiezen uit kilometrages

Een juist aantal kilometers kiezen kan problemen voorkomen en zorgen voor een passende dekking. Je kunt kiezen uit verschillende kilometrages. Die variëren meestal van 0-7500 kilometer tot meer dan 40.000 kilometer per jaar.

Zo bepaal je hoeveel je rijdt

Bij het afsluiten van je nieuwe autoverzekering geef je de kilometers door. Om het juiste aantal kilometers per jaar te bepalen, reken je uit hoeveel je ongeveer rijdt:

Op werkdagen (denk aan werk, boodschappen en ritjes van kinderen naar school of sport)

In het weekend (bijvoorbeeld familiebezoek en uitjes)

In vakanties

Gemiddeld rijden Nederlanders 12.000 tot 15.000 kilometer per jaar. Wanneer je je auto alleen voor korte afstanden gebruikt, is een kilometrage van 0-7500 vaak voldoende. Verwacht je rond de 7500 kilometer uit te komen, kies dan voor een hogere kilometrage. Je betaalt meestal iets meer premie, maar voorkomt problemen.

Tip: houd rekening met eventuele veranderingen, zoals een nieuwe baan of wijziging van je gezinssamenstelling.

Controleer kilometerstand elk jaar

Het is verstandig om de kilometerstand jaarlijks te controleren. Misschien ben je toch minder vaak in de auto gestapt dan gedacht. Of je hebt meer of juist minder thuis gewerkt. Op de aankoopfactuur van je auto vind je de kilometerstand. Ook staat die op je APK-keuringsbewijs. De kilometerstand wordt bij een schade ook altijd vastgelegd.

Geef het juiste aantal kilometers door

Het is belangrijk om het juiste aantal kilometers door te geven. Je premie is daar op gebaseerd. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar de polis beëindigt als bij schade blijkt dat je veel te weinig kilometers hebt opgegeven. Je kunt je dan bijna onmogelijk nog ergens anders verzekeren.

Tip: Meld aan je verzekeraar als je te weinig kilometers hebt opgegeven. Die wijzigt de polis dan. Houd er rekening mee dat je meer gaat betalen.

Betaal niet te veel

Geef je meer kilometers op bij het afsluiten van je verzekering dan je daadwerkelijk rijdt? Laat dan je polis aanpassen. Meestal wordt je verzekeringspremie lager.

Betalen per kilometer bij ANWB

Rijd je erg weinig? Dan kan een kilometerverzekering voordelig zijn. Alleen de ANWB heeft een verzekering waarbij je betaalt per gereden kilometer, bovenop een relatief lage maandelijkse premie. Kosten voor het ANWB-lidmaatschap met Wegenwachtpakket en de Smart Driver-app komen daar nog bij. De verzekering is goedkoper wanneer je maximaal 6000 kilometer per jaar rijdt. Dit is ten opzichte van de premie van de reguliere ANWB-autoverzekering. In onze Autoverzekering Vergelijker zie je welke verzekering voor jou het voordeligst is.

Prepaid kilometerverzekering Ohra

Bij Ohra is het mogelijk een prepaid kilometerverzekering af te sluiten. Je betaalt per bundel van 1000 kilometer. Die is maximaal 1 jaar geldig. Een kilometerteller in je auto houdt automatisch bij hoeveel je rijdt. Is dat minder dan 1000 kilometer, dan krijg je geen geld terug.

Let op: verschillende verzekeraars hebben op hun website een pagina over een kilometerverzekering. Dit kan je op het verkeerde been zetten. In de praktijk bieden ze bijna nooit een verzekeringsproduct aan, waarbij per kilometer afgerekend wordt.