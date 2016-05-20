Oldtimer- en youngtimerverzekering

Wat is een oldtimer?

Of een auto een oldtimer is, verschilt per autoverzekeraar en automerk. Sommige verzekeraars behandelen een 15 jaar oude auto al als jonge oldtimer (youngtimer). Bij andere verzekeraars is een auto van 25 jaar en ouder pas een oldtimer.

De Belastingdienst gaat uit van 40 jaar. Je hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen. Voor auto's waarvoor het kenteken vóór 1988 is afgegeven, geldt soms een overgangsregeling. Dit hangt onder meer af van de brandstof.

Tip: gebruik de rekenhulp Overgangsregeling voor oldtimers van de Belastingdienst.

Oldtimerverzekering

Oldtimerverzekeringen vergelijken

Wil je oldtimerverzekeringen vergelijken, houd dan rekening met verschillende voorwaarden van verzekeraars. Bij verschillende verzekeraars kun je alleen een oldtimerverzekering afsluiten als je bij hen ook de auto voor dagelijks gebruik verzekert. Er zijn vaak nog veel meer voorwaarden, zoals het in een afgesloten ruimte parkeren/stallen van de oldtimer.

Verzekeraars die een oldtimerverzekering aanbieden zijn (deze lijst is niet compleet):

Je kunt bij ons geen oldtimerverzekeringen vergelijken voor auto's met een bouwjaar van vóór 1992. Je kunt bij ons wel reguliere autoverzekeringen vergelijken voor je oldtimer premies. Deze verzekeringen bieden wel dekking, zolang de auto aan de algemene eisen van de verzekeraar voldoet. Het is alleen geen echte oldtimerverzekering met speciale voorwaarden of een taxatiewaarde.

Wat is een youngtimer?

De meeste youngtimers (ook wel semi-klassieker of semi-oldtimer) zijn geschikt voor dagelijks gebruik. Er is geen officiële definitie die bepaalt of een auto een youngtimer is.

Sommige verzekeraars behandelen een 10 jaar oude auto al als youngtimer, 'jonge oldtimer' of 'hobbytimer'. Maar meestal moet de leeftijd tussen de 15 en 25 jaar liggen.

Premievoordeel youngtimer

Controleer bij het kiezen van je autoverzekering of je auto voldoet aan de voorwaarden voor een youngtimer. Dit kan een premievoordeel opleveren. Let wel op de aanvullende voorwaarden die de verzekeraar stelt. Zoals een beperking in het aantal kilometers die je per jaar mag rijden. Soms kun je de youngtimer alleen goedkoper verzekeren als tweede auto.

Taxatiewaarde youngtimer

Een voordeel van een youngtimerverzekering is dat de verzekeraar rekening houdt met de bijzondere waarde van de auto. Normaal gesproken vergoedt een autoverzekering bij total loss de dagwaarde van de auto. Bij een youngtimerverzekering kun je de taxatiewaarde vergoed krijgen als:

De auto is verzekerd op taxatiewaarde. Dit staat op het polisblad.

De verzekeraar het taxatierapport accepteert.

Weinig verzekeraars hebben speciale youngtimerverzekeringen. Je kunt je 'aankomende klassieker' vaak wel verzekeren tegen taxatiewaarde. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar van je keuze. Ook hiervoor geldt dat je wel een taxatierapport moet overleggen van een erkende taxateur.