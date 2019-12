Oldtimer- en youngtimerverzekering

Een oldtimerverzekering is goedkoper dan een gewone autoverzekering. Of een auto een oldtimer is, verschilt per verzekeraar. Leeftijd, merk en gebruik tellen allemaal mee. Een klein aantal verzekeraars biedt een youngtimerverzekering aan, voor auto’s van 15 tot 25 jaar.

Wat is een oldtimer?

Wanneer een auto een oldtimer is, verschilt per autoverzekeraar en automerk. Hiervoor bestaat geen eenduidige definitie. Sommige verzekeraars behandelen een 15 jaar oude auto al als jonge oldtimer (youngtimer). Bij andere verzekeraars is een auto van 25 jaar en ouder pas een oldtimer, een definitie die de Belastingdienst ook hanteert.

Voor oldtimers gelden soms gunstige belastingtarieven, afhankelijk van de leeftijd en brandstof. De regels daarvoor zijn strenger geworden.

Tip: gebruik de rekenhulp 'Overgangsregeling voor oldtimers' van de Belastingdienst.

Dekking oldtimerverzekering

Heb je een oldtimer, dan moet je een WA verzekering afsluiten. Wie de kosten van eigen schade niet wil riskeren, kiest voor een allriskdekking. Er zijn 2 tarieven waaruit je kunt kiezen:

Het jaartarief: dan mag je het hele jaar rijden. Bij het zomertarief mag je alleen rijden gedurende de zomertijd die loopt van de laatste zondag van maart om 2.00 uur tot de laatste zondag van oktober om 3.00 uur.

Premieopbouw oldtimerverzekering

Oldtimerverzekeringen hebben een andere premieopbouw dan gewone autoverzekeringen. Zo kijken verzekeraars meestal niet naar de leeftijd van de bestuurder, worden er geen schadevrije jaren opgebouwd met een oldtimerverzekering en is er meestal geen bonus-malussysteem.

Je kunt wel tot 10% korting krijgen op je verzekeringspremie als jouw oldtimervereniging lid is van de FEHAC. Kijk naar de aangesloten leden.

Schade kan op basis van de dagwaarde maar ook de taxatiewaarde worden uitgekeerd, mits dit verzekerd is en op het polisblad staat en het taxatierapport door de verzekeraar geaccepteerd wordt. De vergoeding is in elk geval niet hoger dan de 'werkelijke waarde' (het 'indemniteitsbeginsel'). De oldtimer moet minstens iedere 3 jaar worden getaxeerd door een erkende taxateur. Meestal is de premie hoger naarmate de taxatiewaarde hoger is én lager naarmate de leeftijd van de oldtimer toeneemt.

Voorwaarden oldtimerverzekering

Een oldtimerverzekering is goedkoper dan een normale autoverzekering. Een oldtimer maakt namelijk vaak minder kilometers en wordt meestal voorzichtig behandeld. Daardoor is de kans op schade kleiner.

Verzekeringsmaatschappijen verstrekken niet vaak oldtimerpolissen. Ze stellen strenge en beperkende voorwaarden, zoals:

Het bezit van een normale auto voor dagelijks gebruik.

Een minimum- of maximumleeftijd van de verzekerde.

Een beperkt aantal kilometers per jaar, bijvoorbeeld maximaal 5000 of 7500 km.

Een minimale taxatiewaarde van de auto.

Een verplicht SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) diefstalbeveiligingssysteem voor duurdere klassiekers (boven de €25.000).

Een verbod om de oldtimer te gebruiken voor races of snelheidsritjes en/of om de oldtimer te verhuren. Hobbymatig meedoen aan een puzzelrit of toertocht is wel toegestaan.

Wie dagelijks in zijn oldtimer wil rondrijden heeft een zogenoemde semi-klassieker of semi-oldtimerverzekering nodig. Deze is een stuk duurder dan een echte oldtimerverzekering.

Oldtimerverzekeringen vergelijken

Wie oldtimerverzekeringen wil vergelijken moet rekening houden met de verschillende voorwaarden van verzekeraars. Bij verschillende verzekeraars kun je alleen een oldtimerverzekering afsluiten als je bij hen ook de auto voor dagelijks gebruik verzekert. Maar er zijn vaak nog veel meer voorwaarden, zoals het in een afgesloten ruimte parkeren/stallen van de oldtimer.

Oldtimerverzekeringen vergelijken in de Autoverzekeringvergelijker is niet mogelijk voor auto's met een bouwjaar van vóór 1992. Er zijn enkele aanbieders, maar de Consumentenbond heeft deze niet onderzocht.

Youngtimer

Er is geen officiële definitie die bepaalt of een auto een youngtimer is. Sommige verzekeraars behandelen een 10 jaar oude auto al als youngtimer, 'jonge oldtimer' of hobbytimer maar meestal moet de leeftijd tussen de 15 en 25 jaar liggen. Het beste kun je bij de verzekeraar kijken naar de voorwaarden waaraan je auto moet voldoen om deze als youngtimer te verzekeren.

In tegenstelling tot de meeste 'gewone' oldtimers zijn de youngtimers vaak wel geschikt voor dagelijks gebruik.

Premievoordeel youngtimer

Check bij het kiezen van je autoverzekering of je auto voldoet aan de voorwaarden voor een youngtimer. Dit kan een premievoordeel opleveren. Let wel op de aanvullende voorwaarden die de verzekeraar stelt, zoals beperkingen in kilometers die je jaarlijks mag rijden. Soms kun je de youngtimer alleen goedkoper verzekeren als tweede auto.

Taxatiewaarde youngtimer

Een voordeel van een youngtimerverzekering is dat de verzekeraar rekening houdt met de bijzondere waarde van de auto. Normaal gesproken vergoedt een autoverzekering bij total loss de dagwaarde van de auto. Ook bij een youngtimerverzekering kun je de taxatiewaarde vergoed krijgen, mits de auto op basis hiervan is verzekerd (dit staat op het polisblad) en de verzekeraar het taxatierapport accepteert.

Weinig verzekeraars bieden speciale youngtimerverzekeringen aan. Je kunt je 'aankomende klassieker' vaak wel verzekeren tegen taxatiewaarde. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar van je keuze. Ook hiervoor geldt dat je wel een taxatierapport moet overleggen dat is opgesteld door een erkende taxateur.

