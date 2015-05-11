Bonus-malusladders en no-claimkorting

Wat is een bonus-malusladder?

Een premiekorting (bonus) of -toeslag (malus) van je autoverzekering baseert een verzekeraar op het aantal schadevrije jaren. Een bonus-malustabel heeft verschillende treden en kortings- en toeslagpercentages. De ladder staat meestal in de polisvoorwaarden van de autoverzekering.

Verschillende ladders en korting

Bonus-malusladders zijn er in allerlei soorten en maten. Meestal heeft de ladder 18 tot 21 treden. Maar kortere of langere ladders komen ook voor. De belangrijkste verschillen zijn:

Het aantal treden en bijbehorende kortingspercentages.

Een maximale bonus, deze varieert van 70 tot 85%.

De maximale malus: de premietoeslag bij de laagste trede varieert van 0 tot 40%.

Hoeveel je terugvalt na een schade: de terugval kan 1 trede zijn tot 5 treden tegelijk.

Het belangrijkste is de hoogte van je premie

Hoe snel je de maximale korting bereikt of hoe hoog het kortingspercentage is, verschilt per verzekeraar. Hecht niet te veel waarde aan de hoge kortingspercentages die verzekeraars je soms laten zien.

Bij korte ladders krijg je soms snel korting, maar lever je de korting bij schade ook snel weer in. Bovendien zegt het kortingspercentage niets als je niet weet over welk premiebedrag je korting krijgt. Alleen de hoogte van de nettopremie telt. Kijk daar naar.

Bonus-malus en schadevrije jaren

De premie van je autoverzekering hangt voor het grootste deel af van het aantal 'zuivere' schadevrije jaren. Dit is het aantal jaren dat je géén schade hebt gereden of geen schade bij je autoverzekeraar hebt geclaimd. Elk polisjaar waarin je niet claimt, is goed voor 1 schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de no-claimkorting.

Het aantal schadevrije jaren bepaalt op welke trede van de bonus-malusladder je begint. Hierbij worden vaak een paar zogeheten bonusjaren opgeteld. Dit zijn extra treden boven op de zuivere schadevrije jaren.

In de polisvoorwaarden staat hierover niet altijd een duidelijke uitleg. Vraag je autoverzekeraar om een toelichting als de bonus-malusladder of de opbouw van je premiekorting onduidelijk is.