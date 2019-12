Bonus-malusladders en no-claimkorting

Wat is een bonus-malusladder?

Een premiekorting (bonus) of -toeslag (malus) van je autoverzekering baseert een verzekeraar op het aantal schadevrije jaren. Een bonus-malustabel heeft verschillende treden en korting- en toeslagpercentages. De ladder vind je meestal terug in de polisvoorwaarden van de autoverzekering.

Verschillende ladders en korting

Bonus-malusladders zijn er in allerlei soorten en maten. Meestal is de ladder 18 tot 21 treden, maar kortere of langere ladders komen ook voor. De belangrijkste verschillen zijn:

Het aantal treden en bijbehorende kortingspercentages.

Een maximale bonus, deze varieert van 70% tot 85%.

De maximale malus: de premietoeslag bij de laagste trede varieert van 0% tot 40%.

De mate van terugval na een schade: de terugval kan 1 trede zijn tot 5 treden tegelijk.

Allsecur heeft zijn bonus-malusladder eind 2016 afgeschaft. Hoe de verzekeraar zijn premie(korting) berekent is onduidelijk.

Hoogte premie is het belangrijkst

Hoe snel je het maximale kortingstarief bereikt of hoe hoog het kortingspercentage is, verschilt per verzekeraar. Ons advies is niet te veel belang te hechten aan de hoge kortingspercentages die verzekeraars je soms in het vooruitzicht stellen. Korte ladders leveren snel korting op, maar bij schade lever je die ook weer sneller in. Bovendien zegt het kortingspercentage niets als je niet weet op welk premiebedrag je korting krijgt. Alleen de hoogte van de netto premie telt.

Bonus-malus en schadevrije jaren

De hoogte van de premie voor je autoverzekering hangt grotendeels af van het aantal 'zuivere' schadevrije jaren. Dit is het aantal jaar dat je géén schade hebt gereden of niet bij je autoverzekeraar hebt geclaimd. Ieder polisjaar waarin de verzekerde geen schade claimt, is goed voor 1 schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de no-claimkorting.

Voor de aanvangstrede van de bonus-malusladder is het aantal schadevrije jaren bepalend. Daarbij worden vaak enkele zogeheten 'bonusjaren' opgeteld. Dit zijn extra treden bovenop de zuivere schadevrije jaren. Een duidelijke toelichting op deze werkwijze staat niet altijd in de polisvoorwaarden. Vraag je autoverzekeraar om een toelichting als de bonus-malusladder of opbouw van je premiekorting onduidelijk is.

Terugval bonus-malusladder

Veroorzaak je zelf een schade die je vervolgens claimt, dan zak je op de ladder. De premie gaat dan op de premievervaldatum omhoog, tenzij je een no-claimbeschermer of bonusbeschermer hebt. Hiermee kun je jaarlijks een schade claimen zonder premiegevolgen. De schadevrije jaren dalen wel. De premiegevolgen daarvan merk je vaak pas na een overstap of opzegging.

Tip: Heeft je verzekeraar de voorwaarden of bonus-malustabel veranderd? Vraag voor afhandeling van een schade dan of de autoverzekeraar een 'best-of-regeling' heeft. Hiermee wordt een schade volgens de gunstigste voorwaarden afgehandeld.

Schadebedrag niet van belang

De hoogte van het schadebedrag doet er niet toe bij een schadeclaim. De terugval op de bonus-malusladder is hetzelfde bij bijvoorbeeld een schade van €200 of €2000. Ook is er geen onderscheid tussen schades waaraan je geheel of maar deels schuldig bent. Omdat je slechts 1 trede per jaar klimt, kan het negatieve effect van een terugval op de ladder jarenlang doorwerken. Bij kleine schades kan het verstandig zijn om de schade zelf te betalen.

Schades zonder bonus-malus terugval

Niet alle soorten schade zijn van invloed op je bonus-maluspositie (trede) en bijbehorende premiekorting. Deze no-claimkorting verandert doorgaans niet bij schade:

Negatieve schadevrije jaren

Onderaan de bonus-malusladder is het oppassen geblazen. Het is zelfs mogelijk dat je zo hard daalt dat er een negatief aantal schadevrije jaren ontstaat. Dit gebeurt meestal na het in korte tijd indienen van meerdere claims, waarvan het schadebedrag niet te verhalen is op de tegenpartij. Dan krijg je geen no-claimkorting meer, maar betaal je bovenop de basispremie een toeslag, de 'malus'. Met negatieve schadevrije jaren kun je slechts bij enkele autoverzekeraars terecht voor een autoverzekering.

